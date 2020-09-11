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Заявление по собственному желанию писать не собираюсь, - Венедиктова

Заявление по собственному желанию писать не собираюсь, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что отправить ее в отставку может только Верховная Рада, а сама она писать уходить с должности не собирается, потому что это "безответственно".

Об этом Венедиктова сказала в интервью Савику Шустеру, информирует Цензор.НЕТ.

"Заявление по собственному желанию я не писала ни вчера, ни неделю назад, ни месяц, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует. Более того, хочу сообщить, что я его и не собираюсь писать, потому что это безответственно", - сказала Венедиктова.

По словам генпрокурора, за время пребывания на должности она хочет изменить систему органов правопорядка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Венедиктова представила нового замгенпрокурора Якубовского, который работает юристом у Медведчука: "Он усилит наши профессиональные ряды". ФОТОрепортаж

"Мне все - серьезно. Я не пришла посидеть в креслах, я пришла изменить. У меня есть шанс, и я его не упущу. Если Верховная Рада примет решение, что генеральному прокурору Венедиктовой пора уходить - они это сделают в установленном законом порядке. Соберут подписи, вызовут меня, я отвечу на все вопросы, они проголосуют, и мы увидим, что будет. До тех пор, пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь в должности генерального прокурора", - подчеркнула Венедиктова.

"Перепрошить все", - сказала она о своих планах на должности.

Венедиктова добавила, что знает, кто распускает слухи о ее возможном уходе в отставку по собственному желанию.

Также на Цензор.НЕТ: Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун

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Топ комментарии
+53
Заявление по собственному желанию писать не собираюсь, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9337
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11.09.2020 23:38
+29
Тупая *****, ей не заявление, а пожизненное светит.
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11.09.2020 23:38
+26
Рожа надзирательницы концлагеря
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12.09.2020 02:10
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- В общем, так: мне теперь из этого дома два пути - или я её веду в ЗАГС, либо она меня ведёт к прокурору.
- Не надо…
- Сам не хочу, а что делать?..
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11.09.2020 23:34 Ответить
Curvatura.
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12.09.2020 07:00 Ответить
ТЕБЯ,НЕДАЛЕКУЮ БАБУ,будут СУДИТЬ !!!!!! И ТЫ СЯДЕШЬ,ВРЕМЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ !!!!!
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12.09.2020 14:24 Ответить
Ото нічого на Андрія Йосиповича булками совати.
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11.09.2020 23:34 Ответить
Стадион так стадион, ВР так ВР
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11.09.2020 23:37 Ответить
Московский гнойник: США «натянули» кремлевского агента Деркача на санкционный список

https://www.youtube.com/watch?v=x5FOvgvK2g0
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11.09.2020 23:37 Ответить
Тупая *****, ей не заявление, а пожизненное светит.
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11.09.2020 23:38 Ответить
Ты еще не понял им ничего не будет, это нам только светит нищета, а они делают что хотят и срали они на законы и на тебя лично.
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12.09.2020 11:55 Ответить
Заявление по собственному желанию писать не собираюсь, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9337
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11.09.2020 23:38 Ответить
Рожа надзирательницы концлагеря
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12.09.2020 02:10 Ответить
Я тоже был удивлен , когда прочитал , что она с таким "личиком" была любовницей Портнова. С таким фэйсом в туалете сидеть и кричать : " Занято!", а не мужиков соблазнять. Хотя о вкусах не спорят.

"
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12.09.2020 08:54 Ответить
Очевидно, Портнов некрофил. Иначе тудно понять его выбор.
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12.09.2020 10:55 Ответить
откуда вообще эта ********* взялась? чем она раньше занималась? с паклонской в эскортах на отсосе подрабатывала а потом в генпрокуроры))
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12.09.2020 16:36 Ответить
и сам ответил))) вот почему я её раньше и не слышал))
С 2004 года по август 2019-го работала в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина. Сначала доцентом, заведующим кафедрой, а затем - профессором кафедры гражданско-правовых дисциплин.

в институте бумажки перебирала а потом в генпрокуроры
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12.09.2020 16:39 Ответить
А куди ти курва подінешся.
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11.09.2020 23:40 Ответить
у цієї пані явно синдром "Лукашенко"...спасительница України...
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11.09.2020 23:45 Ответить
ПРИСОСАЛАСЬ КРОВОПИЙЦА !!!
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11.09.2020 23:46 Ответить
Сквозь ейную личину ОГПУ просвечивает.
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11.09.2020 23:47 Ответить
именно так:

Венедиктова - это правнучка, внучка и дочка совковых выродков из ОГПУ-НКВД-МВД СССР.
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12.09.2020 00:15 Ответить
Эстонии легко говорить .. МГБ пропустил
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12.09.2020 01:02 Ответить
ой ой еврейская дебилка не захочешь сама...так- вынесут.. вперед ногами..а то и вовсе вместо лампочки вкрутят в плафон на фонарном столбе... мало ли таких дебильнуватых уже побывало во- власти... чем берешь что под мусарком муженьком кувыркаешься......ой ли достижение... ни рожи ни кожи ни ума.... ни фантазии... короче та еще ... половичек под ногами ...
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12.09.2020 06:30 Ответить
а завтра вона пана Деркача оголосить людиною що допомагає боротись з "карупцією"...
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11.09.2020 23:48 Ответить
Ну ясно, что сама не уйдёшь, такая-же кормушка, как от неё оторваться? Просто надо сраной метлой тебя выгонять и в добавок пинком, под твою засиженную жопу.
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11.09.2020 23:48 Ответить
вона мабуть піде тільки разом з тим хто її призначив...такий хороший хлопчик...
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11.09.2020 23:51 Ответить
-"По словам генпрокурора, за время пребывания на должности она хочет изменить систему органов правопорядка"...а шо її мінять-її видалять уже треба...як прогнилу до дна...як загрозу для держави...
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11.09.2020 23:50 Ответить
«Корыто самовольно не брошу. Не дождетесь!» тётя Мотя Венедиктова
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11.09.2020 23:51 Ответить
Кстати примеров впрочем то и нет где корыто по крайней мере у нас в отличие от стран запада , кто то бросал по собственному желанию
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12.09.2020 00:03 Ответить
Молодец. Сразу видно, что русский человек.
Ещё не много,ещё чуть-чуть.
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11.09.2020 23:52 Ответить
А зря пора начинать писать !!!
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12.09.2020 00:03 Ответить
Нехай ще покирує, може назбирає хабарів та купить собі вже справжнє Хубло, не пальоне.
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12.09.2020 00:04 Ответить
час прикрашати ліхтарі..
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12.09.2020 00:15 Ответить
Шо уже ...!!! а как стонала, как стонала...
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12.09.2020 00:17 Ответить
Застрелись.
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12.09.2020 00:30 Ответить
А зря. Все только и ждут, что бы она свалила в свою московию...
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12.09.2020 01:14 Ответить
Гнать ватную шкуру!
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12.09.2020 01:27 Ответить
Вот, что действительно было безответственностью, так это назначение Венедиктову генпрокурором.
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12.09.2020 01:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw&lc=UgxhKqbixCUf0VJSHjF4AaABAg Венедиктова манипулирует информацией про свои дорогие часы
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12.09.2020 01:36 Ответить
https://censor.net/ru/news/3218363/yurist_medvedchuka_yakubovskiyi_stal_zamom_venediktovoyi/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
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12.09.2020 01:37 Ответить
маньячка, на Ляшка похожа где-то...
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12.09.2020 02:15 Ответить
Бг-ггг... Заявление не напишет - андрофаго-садо-мазохистка какая-то, лучше пусть ее "скушают"...ХЕХ...
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12.09.2020 02:56 Ответить
Шмара в кокошнике, не волнуйся - ты свое получишь.
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12.09.2020 03:07 Ответить
Каков поп(зЕ), таков и приход(зЕ свора)!
Ни ума, ни профессионализма, ни совести, ни гордости!
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12.09.2020 03:49 Ответить
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что отправить ее в отставку может только Верховная Рада, а сама она ПИСАТЬ уходить с должности не собирается, потому что это "безответственно".Источник: https://censor.net/ru/n3218884. Описка по Фрейду.
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12.09.2020 05:29 Ответить
первый ушел потому-как свой на 100% не смог Пороха посадить и ты туда шла с этим заданием но видать сдулась как кукла из секс шопа............жаба зеленая
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12.09.2020 07:06 Ответить
В період 1915-17 років подібне у Російській імперії іменувалося "политическая чехарда"... А потім була революція...
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12.09.2020 07:28 Ответить
Какой шпион, внедренный путиным на высший пост в Украине, добровольно согласиться уйти? Она - салдафон гебнявый. Эта гебнявая шльондра из породы сексотов. Так что будет обеими руками держаться за этот табурет , чтоб гадить, гадить и гадить украинцам. Недаром, всю, сексотскую мразь сбили в токсичное стадо клоунов.
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12.09.2020 07:36 Ответить
З теплого крісла лише за шкірку можна стягнути.
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12.09.2020 07:41 Ответить
Лукашенко номер 2
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12.09.2020 07:56 Ответить
Ну-ну, значит будешь болтаться рядом с своим хозяином на соседних столбах.
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12.09.2020 07:56 Ответить
Заявление по собственному желанию писать не собираюсь... я и писать-то, толком, не умею... - Венедиктова
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12.09.2020 07:59 Ответить
Диму без вогню не буває
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12.09.2020 08:12 Ответить
Греби лопатою! Бо до пенсії далеко, а пенель під сраку вже скоро!
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12.09.2020 08:56 Ответить
Будівельник, фермер, вчитель, лікар, який тяжко трудиться мріє про легку роботу і пенсію, А тут такі захмарні шоколадні і зелені зарплати з доплатами в 300 відсотків за... за просто гвалтування і розвал конкурентної галузі, як, наприклад, у агента ЄС пана Абромавічуса в півтора мільйонна в місяць і така робота, що і не виженеш. Держава платить цим олігофренам за те, що вони її кваліфіковано розвалюють і розкрадають - абсурд! Конфуцій в домовині перевертається від такого дебільного відбору патологічно тупих ідіотів від розумних кандидатів, які інфікували дурістю всю вертикаль влади.
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12.09.2020 09:13 Ответить
Дык никто и не потребует ничего писать Господин Копняк знает.
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12.09.2020 11:59 Ответить
Луценка теж обирали на 7 років..без права примусового звільнення!!! І Шо? Насрали на Конституцію та звільнили..
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12.09.2020 12:02 Ответить
Раз прокурорша, ні з того ні з сього, раптом заявила, що за власним бажанням писати не буде, то очевидно, що процес пішов і крісло захиталось, може вже й ніжка зломалась.
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12.09.2020 13:50 Ответить
************ фиг выгонишь из теплого кресла

типичная рабочая сосна из зеленого говна
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12.09.2020 13:58 Ответить
 
 