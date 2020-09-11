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Заяву за власним бажанням писати не збираюся, - Венедіктова

Заяву за власним бажанням писати не збираюся, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що відправити її у відставку може тільки Верховна Рада, а сама вона йти з посади не збирається, тому що це "безвідповідально".

Про це Венедіктова сказала в інтерв'ю Савіку Шустеру, інформує Цензор.НЕТ.

"Заяву за власним бажанням я не писала ні вчора, ні тиждень назад, ні місяць, ні коли мене призначали на посаду. Такої заяви не існує. Більше того, хочу повідомити, що я її і не збираюся писати, тому що це безвідповідально", - сказала Венедіктова.

За словами генпрокурора, за час перебування на посаді вона хоче змінити систему органів правопорядку.

"Мені це все - серйозно. Я не прийшла посидіти в кріслах, я прийшла змінити. У мене є шанс, і я його не втрачу. Якщо Верховна Рада прийме рішення, що генеральному прокурору Венедиктовій пора вже йти - вони це зроблять в установленому законом порядку. Зберуть підписи, викличуть мене, я відповім на всі питання, вони проголосують, і ми побачимо, що буде. До тих пір, поки Верховна Рада не проявить свою волю, я залишаюсь на посаді генерального прокурора", - підкреслила Венедіктова.

"Перепрошити все", - сказала вона про свої плани на посаді.

Венедіктова додала, що знає, хто розпускає чутки про її можливу відставку за власним бажанням.

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Топ коментарі
+53
Заявление по собственному желанию писать не собираюсь, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9337
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11.09.2020 23:38
+29
Тупая *****, ей не заявление, а пожизненное светит.
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11.09.2020 23:38
+26
Рожа надзирательницы концлагеря
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12.09.2020 02:10
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- В общем, так: мне теперь из этого дома два пути - или я её веду в ЗАГС, либо она меня ведёт к прокурору.
- Не надо…
- Сам не хочу, а что делать?..
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11.09.2020 23:34 Відповісти
Curvatura.
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12.09.2020 07:00 Відповісти
ТЕБЯ,НЕДАЛЕКУЮ БАБУ,будут СУДИТЬ !!!!!! И ТЫ СЯДЕШЬ,ВРЕМЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ !!!!!
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12.09.2020 14:24 Відповісти
Ото нічого на Андрія Йосиповича булками совати.
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11.09.2020 23:34 Відповісти
Стадион так стадион, ВР так ВР
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11.09.2020 23:37 Відповісти
Московский гнойник: США «натянули» кремлевского агента Деркача на санкционный список

https://www.youtube.com/watch?v=x5FOvgvK2g0
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11.09.2020 23:37 Відповісти
Тупая *****, ей не заявление, а пожизненное светит.
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11.09.2020 23:38 Відповісти
Ты еще не понял им ничего не будет, это нам только светит нищета, а они делают что хотят и срали они на законы и на тебя лично.
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12.09.2020 11:55 Відповісти
Заявление по собственному желанию писать не собираюсь, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9337
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11.09.2020 23:38 Відповісти
Рожа надзирательницы концлагеря
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12.09.2020 02:10 Відповісти
Я тоже был удивлен , когда прочитал , что она с таким "личиком" была любовницей Портнова. С таким фэйсом в туалете сидеть и кричать : " Занято!", а не мужиков соблазнять. Хотя о вкусах не спорят.

"
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12.09.2020 08:54 Відповісти
Очевидно, Портнов некрофил. Иначе тудно понять его выбор.
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12.09.2020 10:55 Відповісти
откуда вообще эта ********* взялась? чем она раньше занималась? с паклонской в эскортах на отсосе подрабатывала а потом в генпрокуроры))
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12.09.2020 16:36 Відповісти
и сам ответил))) вот почему я её раньше и не слышал))
С 2004 года по август 2019-го работала в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина. Сначала доцентом, заведующим кафедрой, а затем - профессором кафедры гражданско-правовых дисциплин.

в институте бумажки перебирала а потом в генпрокуроры
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12.09.2020 16:39 Відповісти
А куди ти курва подінешся.
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11.09.2020 23:40 Відповісти
у цієї пані явно синдром "Лукашенко"...спасительница України...
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11.09.2020 23:45 Відповісти
ПРИСОСАЛАСЬ КРОВОПИЙЦА !!!
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11.09.2020 23:46 Відповісти
Сквозь ейную личину ОГПУ просвечивает.
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11.09.2020 23:47 Відповісти
именно так:

Венедиктова - это правнучка, внучка и дочка совковых выродков из ОГПУ-НКВД-МВД СССР.
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12.09.2020 00:15 Відповісти
Эстонии легко говорить .. МГБ пропустил
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12.09.2020 01:02 Відповісти
ой ой еврейская дебилка не захочешь сама...так- вынесут.. вперед ногами..а то и вовсе вместо лампочки вкрутят в плафон на фонарном столбе... мало ли таких дебильнуватых уже побывало во- власти... чем берешь что под мусарком муженьком кувыркаешься......ой ли достижение... ни рожи ни кожи ни ума.... ни фантазии... короче та еще ... половичек под ногами ...
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12.09.2020 06:30 Відповісти
а завтра вона пана Деркача оголосить людиною що допомагає боротись з "карупцією"...
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11.09.2020 23:48 Відповісти
Ну ясно, что сама не уйдёшь, такая-же кормушка, как от неё оторваться? Просто надо сраной метлой тебя выгонять и в добавок пинком, под твою засиженную жопу.
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11.09.2020 23:48 Відповісти
вона мабуть піде тільки разом з тим хто її призначив...такий хороший хлопчик...
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11.09.2020 23:51 Відповісти
-"По словам генпрокурора, за время пребывания на должности она хочет изменить систему органов правопорядка"...а шо її мінять-її видалять уже треба...як прогнилу до дна...як загрозу для держави...
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11.09.2020 23:50 Відповісти
«Корыто самовольно не брошу. Не дождетесь!» тётя Мотя Венедиктова
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11.09.2020 23:51 Відповісти
Кстати примеров впрочем то и нет где корыто по крайней мере у нас в отличие от стран запада , кто то бросал по собственному желанию
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12.09.2020 00:03 Відповісти
Молодец. Сразу видно, что русский человек.
Ещё не много,ещё чуть-чуть.
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11.09.2020 23:52 Відповісти
А зря пора начинать писать !!!
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12.09.2020 00:03 Відповісти
Нехай ще покирує, може назбирає хабарів та купить собі вже справжнє Хубло, не пальоне.
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12.09.2020 00:04 Відповісти
час прикрашати ліхтарі..
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12.09.2020 00:15 Відповісти
Шо уже ...!!! а как стонала, как стонала...
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12.09.2020 00:17 Відповісти
Застрелись.
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12.09.2020 00:30 Відповісти
А зря. Все только и ждут, что бы она свалила в свою московию...
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12.09.2020 01:14 Відповісти
Гнать ватную шкуру!
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12.09.2020 01:27 Відповісти
Вот, что действительно было безответственностью, так это назначение Венедиктову генпрокурором.
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12.09.2020 01:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw&lc=UgxhKqbixCUf0VJSHjF4AaABAg Венедиктова манипулирует информацией про свои дорогие часы
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12.09.2020 01:36 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3218363/yurist_medvedchuka_yakubovskiyi_stal_zamom_venediktovoyi/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
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12.09.2020 01:37 Відповісти
маньячка, на Ляшка похожа где-то...
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12.09.2020 02:15 Відповісти
Бг-ггг... Заявление не напишет - андрофаго-садо-мазохистка какая-то, лучше пусть ее "скушают"...ХЕХ...
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12.09.2020 02:56 Відповісти
Шмара в кокошнике, не волнуйся - ты свое получишь.
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12.09.2020 03:07 Відповісти
Каков поп(зЕ), таков и приход(зЕ свора)!
Ни ума, ни профессионализма, ни совести, ни гордости!
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12.09.2020 03:49 Відповісти
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что отправить ее в отставку может только Верховная Рада, а сама она ПИСАТЬ уходить с должности не собирается, потому что это "безответственно".Источник: https://censor.net/ru/n3218884. Описка по Фрейду.
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12.09.2020 05:29 Відповісти
первый ушел потому-как свой на 100% не смог Пороха посадить и ты туда шла с этим заданием но видать сдулась как кукла из секс шопа............жаба зеленая
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12.09.2020 07:06 Відповісти
В період 1915-17 років подібне у Російській імперії іменувалося "политическая чехарда"... А потім була революція...
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12.09.2020 07:28 Відповісти
Какой шпион, внедренный путиным на высший пост в Украине, добровольно согласиться уйти? Она - салдафон гебнявый. Эта гебнявая шльондра из породы сексотов. Так что будет обеими руками держаться за этот табурет , чтоб гадить, гадить и гадить украинцам. Недаром, всю, сексотскую мразь сбили в токсичное стадо клоунов.
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12.09.2020 07:36 Відповісти
З теплого крісла лише за шкірку можна стягнути.
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12.09.2020 07:41 Відповісти
Лукашенко номер 2
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12.09.2020 07:56 Відповісти
Ну-ну, значит будешь болтаться рядом с своим хозяином на соседних столбах.
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12.09.2020 07:56 Відповісти
Заявление по собственному желанию писать не собираюсь... я и писать-то, толком, не умею... - Венедиктова
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12.09.2020 07:59 Відповісти
Диму без вогню не буває
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12.09.2020 08:12 Відповісти
Греби лопатою! Бо до пенсії далеко, а пенель під сраку вже скоро!
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12.09.2020 08:56 Відповісти
Будівельник, фермер, вчитель, лікар, який тяжко трудиться мріє про легку роботу і пенсію, А тут такі захмарні шоколадні і зелені зарплати з доплатами в 300 відсотків за... за просто гвалтування і розвал конкурентної галузі, як, наприклад, у агента ЄС пана Абромавічуса в півтора мільйонна в місяць і така робота, що і не виженеш. Держава платить цим олігофренам за те, що вони її кваліфіковано розвалюють і розкрадають - абсурд! Конфуцій в домовині перевертається від такого дебільного відбору патологічно тупих ідіотів від розумних кандидатів, які інфікували дурістю всю вертикаль влади.
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12.09.2020 09:13 Відповісти
Дык никто и не потребует ничего писать Господин Копняк знает.
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12.09.2020 11:59 Відповісти
Луценка теж обирали на 7 років..без права примусового звільнення!!! І Шо? Насрали на Конституцію та звільнили..
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12.09.2020 12:02 Відповісти
Раз прокурорша, ні з того ні з сього, раптом заявила, що за власним бажанням писати не буде, то очевидно, що процес пішов і крісло захиталось, може вже й ніжка зломалась.
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12.09.2020 13:50 Відповісти
************ фиг выгонишь из теплого кресла

типичная рабочая сосна из зеленого говна
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12.09.2020 13:58 Відповісти
 
 