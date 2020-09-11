Заяву за власним бажанням писати не збираюся, - Венедіктова
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що відправити її у відставку може тільки Верховна Рада, а сама вона йти з посади не збирається, тому що це "безвідповідально".
Про це Венедіктова сказала в інтерв'ю Савіку Шустеру, інформує Цензор.НЕТ.
"Заяву за власним бажанням я не писала ні вчора, ні тиждень назад, ні місяць, ні коли мене призначали на посаду. Такої заяви не існує. Більше того, хочу повідомити, що я її і не збираюся писати, тому що це безвідповідально", - сказала Венедіктова.
За словами генпрокурора, за час перебування на посаді вона хоче змінити систему органів правопорядку.
"Мені це все - серйозно. Я не прийшла посидіти в кріслах, я прийшла змінити. У мене є шанс, і я його не втрачу. Якщо Верховна Рада прийме рішення, що генеральному прокурору Венедиктовій пора вже йти - вони це зроблять в установленому законом порядку. Зберуть підписи, викличуть мене, я відповім на всі питання, вони проголосують, і ми побачимо, що буде. До тих пір, поки Верховна Рада не проявить свою волю, я залишаюсь на посаді генерального прокурора", - підкреслила Венедіктова.
"Перепрошити все", - сказала вона про свої плани на посаді.
Венедіктова додала, що знає, хто розпускає чутки про її можливу відставку за власним бажанням.
Будь ласка, зачекайте...
- Не надо…
- Сам не хочу, а что делать?..
https://www.youtube.com/watch?v=x5FOvgvK2g0
"
С 2004 года по август 2019-го работала в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина. Сначала доцентом, заведующим кафедрой, а затем - профессором кафедры гражданско-правовых дисциплин.
в институте бумажки перебирала а потом в генпрокуроры
Венедиктова - это правнучка, внучка и дочка совковых выродков из ОГПУ-НКВД-МВД СССР.
Ещё не много,ещё чуть-чуть.
Ни ума, ни профессионализма, ни совести, ни гордости!
типичная рабочая сосна из зеленого говна