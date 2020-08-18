Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун

Ирина Венедиктова руководит Офисом генпрокурора уже более 5 месяцев и успела принять ряд кадровых решений, вызвавших резонанс и возмущение в обществе. В составе ее команды "проверенные" старые кадры, порой, с сомнительной репутацией, которых Венедиктова считает "людьми с опытом".

Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.

Например, первый заместитель Венедиктовой Роман Говда проработал в прокуратуре всю жизнь.

Сначала Говда работал в Житомире, а во времена президента Виктора Януковича поднялся по карьерной лестнице в Генеральную прокуратуру Виктора Пшонки. Там же Говда работал во времена Революции достоинства в руководстве управления, которое должно было следить за соблюдением законов органами внутренних дел. Спустя время Говда попал на должность заместителя генпрокурора Виктора Шокина, после чего возглавлял столичную прокуратуру. С приходом генпрокурора Руслана Рябошапки Говда уволился с должности прокурора Киева, однако пришедшая на смену Рябошапке Венедиктова вернула Говду в структуру прокуратуры.

По данным УП, он не креатура непосредственно Венедиктовой и был взят ею, чтобы наладить работу внутри ОГП.

"В ее ведомстве сейчас атмосфера междоусобиц, каждый "играет" сам за себя. Ходят слухи, что осенью руководителя прокуратуры снимут с должности, поэтому с ее указаниями никто не считается. Аппарат Офиса должным образом не организовывает работу. В этих условиях генпрокурору и посоветовали Говду как "аппаратчика"", - отмечает автор материала.

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Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко работал с конца 90-х годов в прокуратурах Киева и Киевской области. С 2010 по 2019 годы - в Службе безопасности Украины.

Как выяснили журналисты, во времена Януковича Симоненко получил ряд наград как от тогдашнего главы СБУ Валерия Хорошковского, так и от самого президента.

В декларации Симоненко - преимущественно собственность его жены, недвижимость без указания стоимости и автомобиль за 80 000 гривен. "Хотя в сети на такую ​​модель Mercedes ставят примерно такую ​​же цену, но в долларах", - уточняют авторы материала. В противовес имению жены в Козине сам прокурор владеет лишь участком в Киевской области и 737 гривнами в банке. А живет семья вообще в чужой квартире в столице.

Недавно Симоненко получил административный протокол от Нацагентства по предупреждению коррупции за несвоевременную подачу декларации.

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Не менее интересен и другой заместитель Венедиктовой - Андрей Любович. Он также имеет награды от власти Януковича, которые ему вручали по просьбе тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки. Его наградили за "высокий профессионализм" и "оперативное расследование" так называемого дела Днепропетровских террористов.

По информации УП, Любович считается креатурой олигарха Игоря Коломойского. Однако в последнее время "наработал" на конфликт с властью.

Любович согласовал подозрения судьям Окружного админсуда по делу о захвате власти и созданию преступной организации. Впоследствии стало известно, что руководство Офиса генпрокурора, вероятно, пыталось сорвать операцию НАБУ относительно суда. Затем Венедиктова лишила Любовича влияния на дело ОАСК.

Сейчас он один из трех ее заместителей, кого не берут на совещания. Первым изгнанником был Холодницкий, вторым - Мамедов (оба назначены до прихода Венедиктовой. - Ред.). И вот теперь к ним присоединился Любович.

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Еще одним замом Венедиктовой является выходец из Черновцов Игорь Мутсеца.

"В апреле этого года Венедиктова взяла Мустецу к себе в офис. Это назначение связывают с Ильей Павлюком, который помогал Зе! Команде на выборах и имел свою группу во фракции. Однако руководительница ОГП эту связь отрицала", - отмечают журналисты.

Мустеца отличился тем, что ездит на автомобиле Volkswagen Tiguan, который оформлен на бабушку его кума, чиновника Черновицкой ОГА Александра Погодина.

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Среди скандальных назначений Венедиктовой также следует упомянуть ее советников. Среди них 5 экс-прокуроров, проваливших аттестацию. Венедиктова же в этом проблему не видела и объясняла свое решение "большим опытом работы" бывших прокуроров.

Наиболее одиозным среди них является "ветеран" украинской политики, трижды генпрокурор Святослав Пискун.

Венедиктова взяла Пискуна себе в советники на общественных началах. А критикам ответила: "Самое ценное, что есть у человека, - это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения и снова подъемы. И, когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным и за ним следуют коллективы, - он эффективен.

Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо их надо брать сразу же из родильных домов".

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