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Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун

Команда

Ирина Венедиктова руководит Офисом генпрокурора уже более 5 месяцев и успела принять ряд кадровых решений, вызвавших резонанс и возмущение в обществе. В составе ее команды "проверенные" старые кадры, порой, с сомнительной репутацией, которых Венедиктова считает "людьми с опытом".

Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.

Например, первый заместитель Венедиктовой Роман Говда проработал в прокуратуре всю жизнь. 

Сначала Говда работал в Житомире, а во времена президента Виктора Януковича поднялся по карьерной лестнице в Генеральную прокуратуру Виктора Пшонки. Там же Говда работал во времена Революции достоинства в руководстве управления, которое должно было следить за соблюдением законов органами внутренних дел. Спустя время Говда попал на должность заместителя генпрокурора Виктора Шокина, после чего возглавлял столичную прокуратуру. С приходом генпрокурора Руслана Рябошапки Говда уволился с должности прокурора Киева, однако пришедшая на смену Рябошапке Венедиктова вернула Говду в структуру прокуратуры.  

По данным УП, он не креатура непосредственно Венедиктовой и был взят ею, чтобы наладить работу внутри ОГП.

"В ее ведомстве сейчас атмосфера междоусобиц, каждый "играет" сам за себя. Ходят слухи, что осенью руководителя прокуратуры снимут с должности, поэтому с ее указаниями никто не считается. Аппарат Офиса должным образом не организовывает работу. В этих условиях генпрокурору и посоветовали Говду как "аппаратчика"", - отмечает автор материала.

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Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко работал с конца 90-х годов в прокуратурах Киева и Киевской области. С 2010 по 2019 годы - в Службе безопасности Украины.

Как выяснили журналисты, во времена Януковича Симоненко получил ряд наград как от тогдашнего главы СБУ Валерия Хорошковского, так и от самого президента.

В декларации Симоненко - преимущественно собственность его жены, недвижимость без указания стоимости и автомобиль за 80 000 гривен. "Хотя в сети на такую ​​модель Mercedes ставят примерно такую ​​же цену, но в долларах", - уточняют авторы материала. В противовес имению жены в Козине сам прокурор владеет лишь участком в Киевской области и 737 гривнами в банке. А живет семья вообще в чужой квартире в столице.

Недавно Симоненко получил административный протокол от Нацагентства по предупреждению коррупции за несвоевременную подачу декларации.

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Не менее интересен и другой заместитель Венедиктовой - Андрей Любович. Он также имеет награды от власти Януковича, которые ему вручали по просьбе тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки. Его наградили за "высокий профессионализм" и "оперативное расследование" так называемого дела Днепропетровских террористов.

По информации УП, Любович считается креатурой олигарха Игоря Коломойского. Однако в последнее время "наработал" на конфликт с властью.

Любович согласовал подозрения судьям Окружного админсуда по делу о захвате власти и созданию преступной организации. Впоследствии стало известно, что руководство Офиса генпрокурора, вероятно, пыталось сорвать операцию НАБУ относительно суда. Затем Венедиктова лишила Любовича влияния на дело ОАСК.

Сейчас он один из трех ее заместителей, кого не берут на совещания. Первым изгнанником был Холодницкий, вторым - Мамедов (оба назначены до прихода Венедиктовой. - Ред.). И вот теперь к ним присоединился Любович.

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Еще одним замом Венедиктовой является выходец из Черновцов Игорь Мутсеца.

"В апреле этого года Венедиктова взяла Мустецу к себе в офис. Это назначение связывают с Ильей Павлюком, который помогал Зе! Команде на выборах и имел свою группу во фракции. Однако руководительница ОГП эту связь отрицала", - отмечают журналисты.

Мустеца отличился тем, что ездит на автомобиле Volkswagen Tiguan, который оформлен на бабушку его кума, чиновника Черновицкой ОГА Александра Погодина.

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Среди скандальных назначений Венедиктовой также следует упомянуть ее советников. Среди них 5 экс-прокуроров, проваливших аттестацию. Венедиктова же в этом проблему не видела и объясняла свое решение "большим опытом работы" бывших прокуроров.

Наиболее одиозным среди них является "ветеран" украинской политики, трижды генпрокурор Святослав Пискун.

Венедиктова взяла Пискуна себе в советники на общественных началах. А критикам ответила: "Самое ценное, что есть у человека, - это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения и снова подъемы. И, когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным и за ним следуют коллективы, - он эффективен.

Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо их надо брать сразу же из родильных домов".

Читайте также: Назначить Пискуна в команду Венедиктовой было ошибкой, - советник главы ОП

Пискун Святослав (256) Венедиктова Ирина (726) Симоненко Алексей (22) Говда Роман (10) Любович Андрей (2) Офис Генпрокурора (2521)


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Топ комментарии
+23
ЗЕблевотный зверинец
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18.08.2020 14:47 Ответить
+20
Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун - Цензор.НЕТ 2097
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18.08.2020 14:50 Ответить
+14
Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун - Цензор.НЕТ 612
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18.08.2020 14:54 Ответить
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ЗЕблевотный зверинец
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18.08.2020 14:47 Ответить
не все на букХу Г***О.....
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18.08.2020 15:19 Ответить
Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун - Цензор.НЕТ 2097
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18.08.2020 14:50 Ответить
Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун - Цензор.НЕТ 2701
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18.08.2020 15:00 Ответить
бєнєдіктова відверто показує, що їй по цимбалах усі ті закони про люстрацію. А що таке порядність їй зовсім не відомо.
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18.08.2020 14:51 Ответить
Все выглядит, как в Беларуси: дорвавшиеся до власти клоуны и зеленые ублюдки пристраивают на теплые места близкую себе по духу отрыжку от януковичей и прочих рыгов. Эти ЗеСкоты не хотят признавать, что они - всего лишь нанятые народом (источников власти в Украине) чиновники для выполнения воли народа и в интересах народа.
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18.08.2020 14:52 Ответить
Всегда воспринимал беняДиктову, как бандершу из Бременских музыкантов.
Один типаж, одна суть.
Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун - Цензор.НЕТ 2695
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18.08.2020 14:57 Ответить
В точку!!!Но мне кажется что так было и задумано Путиным!Ведь если сразу не получается про российский реванш-то в качестве тарана,на "порохоботов",можно направить например "новые зелёные лица"!!! А "новые зелёные лица", ВТИХАРЯ натянут в украинские силовые и управленческие структуры реваншистов ...которые и захватят Украину "без шума и пыли"!!! И получается(как говорят якуты) что "путина умная однако"!!!
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18.08.2020 16:39 Ответить
Вредные ископаемые - подземные залежи всякой хрени, имеющие инфернальные свойства, которые не позволяют их сжечь, переплавить, переработать на удобрения, но которые могут сотворить всё вышеперечисленное с самим копателем, потревожившим их покой. Среди вредных ископаемых различают костекаменюки, булькающие субстанции и испарения. Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун - Цензор.НЕТ 9063
https://absurdopedia.wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5 link
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18.08.2020 14:52 Ответить
Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун - Цензор.НЕТ 612
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18.08.2020 14:54 Ответить
Команда "нових облич" Венедіктової: "апаратник" Говда, працівник СБУ Симоненко, "високий професіонал" Януковича Любович та "ветеран" Піскун - Цензор.НЕТ 6359
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18.08.2020 16:05 Ответить
посміховисько
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18.08.2020 16:25 Ответить
Тю,так а шо?
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18.08.2020 14:54 Ответить
Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун - Цензор.НЕТ 6773
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18.08.2020 15:01 Ответить
Венедиктова упорно не хочет слушать советов бывших и заносчивых..Упрямая женщина в упор не видит Патриотов в последней инстанции ,гадящих ей в песочницах
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18.08.2020 14:58 Ответить
Моего студенческого друга, занимавшего довольно высокий пост в генпрокуратуре и оставаясь честным человеком, перед новым годом выперли на пенсию в довольно молодом возрасте. Не нужен новой зеленой команде.
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18.08.2020 15:00 Ответить
Удивительно, что не посадили.
Они клепают дела, аки пирожки с ливером при советах!
УГНСПХ. И плевать им на то , что Ухо, Горло, Нос, Сиська, Писька, Хвост не имеют отношения к продуктам питания.
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18.08.2020 15:13 Ответить
Нові сраки, сраколизи ті ж...
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18.08.2020 15:58 Ответить
Я уже вижу, что просто Ростовом не закончится....
Команда "нових облич" Венедіктової: "апаратник" Говда, працівник СБУ Симоненко, "високий професіонал" Януковича Любович та "ветеран" Піскун - Цензор.НЕТ 156
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18.08.2020 16:04 Ответить
ДО повного комплекту не вистачає самого Пшонки.
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18.08.2020 16:12 Ответить
Банду - геть!
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18.08.2020 16:26 Ответить
осенью руководителя прокуратуры снимут с должности, поэтому с ее указаниями никто не считается./ Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский.Сможет Венедиктова выполнить приказ Коломойского, и на должности останется, и будет иметь всё- на 5- 10 млн долл - его благодарности. Папередник, выпускник университета Соломона, не сумел.
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18.08.2020 16:30 Ответить
А что в новости нового?
Всё как и было при оранжевых, включая Пискуна.

06.05.2005 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=987 Посадові призначення на Луганщині - загроза національній безпеці держави, поштовх до нових шахтарських страйків і походів на Київ

Оранжевые это кузница бело-голубых кадров
21.01.2006 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=1016 ЛУГАНСКИЙ БЛОК ЮЛИИ ТИМОШЕНКО. ОПРЕДЕЛЕНЫ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА (список)
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18.08.2020 17:20 Ответить
Венедиктова ты месишь воду в ступе.То,що вы пытаетесь навязать Украине свою параллельную Украину со старыми проффесионалами, не слыша критики общества и уклоняясь от прямой связи,а тупо ломая через колено двигаете свою политику,для вас плохо закончится.Мы уже это проходили.То,що вы делаете с ГПУ тупо вызывает рвотный рефлекс,вспоминая тухлые требуха Янукодлы.Вспомнили тухлые требуха Янукодлы?Вот мы тоже.Поэтому нас тошнит,когда вы их достаёте и махаете у Украины под носом
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18.08.2020 17:23 Ответить
Я всё понимаю! Но не пойму этого сцыкуна -пискуна!! Ты же столько наворовал! и правнукам хватит!! Что тебе ещё надо старче!?!
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18.08.2020 19:21 Ответить
Сохранить наворованное, для правнуков!
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18.08.2020 20:16 Ответить
И почему постоянно делают ошибку в аббревиатуре "ОПГ"???
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18.08.2020 20:11 Ответить
ОГП=ОПГ
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18.08.2020 20:46 Ответить
Она компанию себе для бачка подбирает. Только в следующий раз люди бачки будут заваривать для надёжности.
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19.08.2020 13:45 Ответить
 
 