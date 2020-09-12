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Голова Чернігівської ОДА Прокопенко подав у відставку

Голова Чернігівської ОДА Прокопенко подав у відставку

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко подав заяву про відставку з посади.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Основна причина – це те, що я фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради.

Голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону. А без цього моя робота не має сенсу", - заявив Прокопенко.

"Знаєте, є таке прислів’я: "У злагоді і малі справи ростуть, а без злагоди і великі руйнуються". Будь-який конфлікт  шкодить обом сторонам, а в нашому випадку – він може шкодити президенту та нашій політичній силі. Тому я не буду його поглиблювати", - додав Прокопенко.

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Топ коментарі
+5
Думаю запахло жареним
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12.09.2020 18:05
+5
Бубочкины чмыри разбегаются как тараканы.
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12.09.2020 18:23
+4
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12.09.2020 17:52
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12.09.2020 17:52 Відповісти
Побудували 5 шкіл,5 садочукв,5 спортивних об'єктів.
Нагадало:
Глава Черниговской ОГА Прокопенко подал в отставку - Цензор.НЕТ 3754
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12.09.2020 18:04 Відповісти
Думаю запахло жареним
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12.09.2020 18:05 Відповісти
ПРОКОПЕНКО---ТЫ ДОБРЭ ЛИЗНУЛ ЗЕЛЕНОГО ОСЛА В ЗАД !!!!!!
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12.09.2020 19:33 Відповісти
Бубочкины чмыри разбегаются как тараканы.
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12.09.2020 18:23 Відповісти
Наверное понял, что внукам уже хватит
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12.09.2020 18:38 Відповісти
Понял, что "слуги урода" в Чернигове в полном пролёте - вот и сматывается нафиг!))
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12.09.2020 18:56 Відповісти
брехня в каждом слове этого мудня. просто атрошенко (мер чернигова) имеет рейтинг больше чем все партии вместе взятые. он действительно реально строит европу в украине, а именно в чернигове и обл. все фапы были построены при порохе на 90%. при зеле палец о палец зеленые не ударили что бы открыть их. а вот перед выборами они в авральном режиме начали достраивать что бы перерезать ленточку перед камерами. и так во всем, мрази тупоголовые эти зе, ну и понятно что крысы бегут с тонущего корабля)))
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12.09.2020 19:13 Відповісти
''Завдяки Президенту - ремонт доріг''. Що це означає, крім піару?
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12.09.2020 19:16 Відповісти
Черниговская, одна из самых заблудившихся в совковом тумане, область Украины. И такие, как этот сеперный, сексотский чмырь, ее позорящие, делают такой, антиукраинской, погоду.
Похоже, что нашли еще позорнее сепера.
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13.09.2020 06:14 Відповісти
 
 