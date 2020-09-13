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дороги (2472) Зеленский (19042) Одесса (7740) Одесская область (3375) пробки (349) Кубраков Александр (222)

Зеленский приказал устранить заторы на въезде в Одессу

Зеленский приказал устранить заторы на въезде в Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября с рабочей поездкой посетил Одесскую область. В частности, глава государства осмотрел ход реконструкции мостового перехода через Хаджибейский лиман на автомобильной дороге Киев - Одесса.

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков отметил, что одна половина моста уже реконструирована, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Все помнят, что здесь, на въезде в Одессу, были пробки. Это негативно отражалось на туризме во всем регионе. Сейчас эту острейшую проблему сняли, работают три полосы. До следующих майских праздников мы завершим вторую половину, будет шесть полос. Пробок (на въезде. - Ред.) в Одессу больше не будет", - сказал Александр Кубраков.

Работы по обустройству проезжей части правого проезда моста начались в мае текущего года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы решить проблему с пробками, Киеву нужна транспортная стратегия, – Борислав Береза

Президент поинтересовался, как будет осуществляться весовой контроль автомобилей на мостовом переходе.

Александр Кубраков отметил, что на мосту через Хаджибейский лиман запланировано устроить систему взвешивания в движении (WIM).

"Рад, что этот переход так активно реконструируют. Если мы говорим, что Одесса - наша жемчужина, то добираться сюда должно быть комфортно", - отметил Владимир Зеленский.

Глава Укравтодора сообщил, что в Одесской области в 2020 году будет отремонтировано 194 км дорог государственного значения и 51,1 км местных дорог. Все тендеры на строительство дорог государственного значения завершены.

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Топ комментарии
+37
ето просто - заторы на вьезде Одессу раз два - устранились.
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13.09.2020 01:13
+21
...зеленый гавнокомандующий примерил погоны прапорщика?
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13.09.2020 01:16
+17
Каарочи, лаптеунтией запахло(дурно), берет пример с пыни, ручного управлении страной... Во, самое то, за шо и голосовали Зебико-ненилы... Вот приехал барин и недоперерассудил ущербно...
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13.09.2020 01:28
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Програма президента офісу Єрмака - фуфєл... Казка для дятлів зелених... Просто продовжують те, що запрограмовано було ще урядом гройсмана, в якого вони поцупили те, та кинули, як лоха... А він так сподівався підчепитись, до того дурнуватого зеленого потяга... Правда програму то вони продовжили але за зовсім інші гроші, похєрівши всякі тендери, шмендери, зідравши з усіх той коронавірусний фонд у 65 мільйярдів та пустивши його на розпил...
А Порох, крім того, що декілька раз відкривав дороги, які бубочка потім вдруге відкривав, та декілька амбулаторій, ще встиг збудувати армію з нуля, відновити економіку, після втрати майже 20 відсотків економічного потенціалу, на захоплених ворогом територіях та отримання, після овощча розкраденого бюджету... Рівень життя у 19-му майже повернувся до довоєнного, хоч країна весь час воювала, проти другої, за розміром, армії Світу... його зусиллям створена міжнародна коаліція, проти фєдєрастів, отримано асоціацію, безвіз, томос, запроваджено децентралізацію... Все те, що бубочка зараз майже зруйнував, всього за рік, в угоду ворогу і своїй кишені... А дятли слухають отой потік безсвязних вигуків дурного блазня і оргазмують...
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13.09.2020 21:46 Ответить
"сидишь на диване и плюёшься ядом на Зеленского."
Якою мірою він міряв, такою відмірюється і йому. Нехай згадає як його квартал знущався над Юлькою і тепер не скиглить. Я йому відмірюю тією ж мірою. Зебілів це теж стосується.
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13.09.2020 07:53 Ответить
Все вірно. Ось тільки ботоксна до чого? Харчується з ішаком з одного корита.
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13.09.2020 13:32 Ответить
Всьо поровну, всьо справєдліво.(С) А список юлькиних злопихателів поповнився ще одним персонажем.
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13.09.2020 13:42 Ответить
Кому та нікчемна продажна шкапа потрібна, крім бені і пуйла?
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14.09.2020 16:38 Ответить
"Зеленский приказал устранить заторы на въезде в Одессу"

Сейчас строем построются - и зафиксируют.
Ведь в Украине "бубочка" уже проложил тысячи километров дорог, построил квадратные километры стадионов, открыл сотни школ и аэропорт в каждом городе, как и было "бубочкой" лохторату неоднократно обещано.
У "бубочки" развивается мания величия - последняя степень перед слабоумнием, согласно Большой Медицинской Энциклопедии.
Впрочем, чего не скажет и не пообещает сявка, отключенная от денежной "соски", чтобы сохранить свою жалкую шкурку.

Дебил Вы, "бубочка".
Вот Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, вчера собрал бизнес-лидеров штата, и как только я уведела на фотографии собравшихся пропитую морду местной главы профсоюзов (судя по физиономии - слкаша в нескольких поколениях), то сразу поняла, что устроил наш викторианский "бубочка" свой преступный сходняк.
А сегодня стало все понятно: после волнений на центральном рынке Мельбурна наш викторианский "бубочка" отстегнул бизнесам Мельбурна аж 3 миллиарда баксов.
И это все, что ему смогли выкашлять его подельщики на вчерашнем сходняке, отдав профсоюзную кассу.
Больше денег не будет, хоть упейся "отхаркивающим".

А у украинского 'бубочки" и этого минимального резерва нет, правда и рынки ему пока не громят.
Будут.
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13.09.2020 07:48 Ответить
Если умом не вышел и шута на гастроли в ньюйоркпарижберлин больше не зовут,приходится с концертами на открытии мостов и дорог выступать
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13.09.2020 08:13 Ответить
Забавно как Цензор одним заголовком составил перепись тех кто живет новостями из "телевизора"...
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13.09.2020 08:34 Ответить
Ему бы ещё в медицину - запоры устранять.
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13.09.2020 08:53 Ответить
Зеленський наказав усунути затори на в'їзді в Одесу - Цензор.НЕТ 882
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13.09.2020 09:06 Ответить
І хмари, хмари накажи щоб розігнали.
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13.09.2020 09:09 Ответить
Зеленський наказав усунути затори на в'їзді в Одесу - Цензор.НЕТ 3287
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13.09.2020 17:50 Ответить
когда режем ленточку ???
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13.09.2020 09:16 Ответить
Цікаво - прутнем перерізати зможе, чи ним тільки на роялі лабати?
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13.09.2020 09:35 Ответить
Зеленский приказал тучам разойтись (
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13.09.2020 09:39 Ответить
Прям как старик Хоттабыч. Были заторы, раз - и нет заторов.
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13.09.2020 09:40 Ответить
Если вы прочитаете саму статью, то найдёте в ней *отметил*, *поинтересовался*. А *приказал* вставили в заголовок. Грамотеи. Не нашли другого слова.
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13.09.2020 09:47 Ответить
ЦЗ опозиційний до зе-влади. Тому ...
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13.09.2020 09:51 Ответить
Да, да. Оппозиция - это хорошо. Но здесь присутствует тотальная нетерпимость к оппонентам сайта. В то время как Зе команда не проявляют такой нетерпимости к этому сайту.
Кроме оппозиции, не мешало бы иметь и объективность. И уважение к свободомыслию. Кстати, Зе - не мой идол. А сайт имеет идолов. Почему? Оплачиваются? Ото вам и вся оппозиция.
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13.09.2020 10:12 Ответить
Гонишь ты. Это кто для Цензора идол? Кто виноват, что к власти пришли такие зашкварщики? Молчать об этих придурках, а они страну пусть сливают? Я Зелю терпеть не мог ещё в их дурацком совковом Квартале. Не смеши выражением "Зе команда". Меня банили на Цензоре, но я считаю, что это одна из лучших платформ освещения того, что происходит в Украине.
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13.09.2020 11:06 Ответить
Нееет! Не так. пэпка и k° - осколки прошлого. И даже эхи парашенской (рю) олигархии. Европа и барыжничество не имеют ничего общего. Барыгу надо было сметать.
Кстати, президент Зе ни в чём не уступает какому - угодно современному Европейскому президенту. И больше - он их выше, потому что ему досталась нелёгкая страна в войне и коррупции!
Чем трамп или макрон, да и та же меркель с фиксациями эмиграции лучше Зе? Ни в чём! Ещё и пэботофф терпит!
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13.09.2020 17:27 Ответить
"Кстати, президент Зе ни в чём не уступает какому - угодно современному Европейскому президенту." - это было реально смешно. Остальное - 1-й клас вторая четверть.
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15.09.2020 15:57 Ответить
а мы найдём в статье, что в этой поездке президента Украины за деньги налогоплательщиков было именно рабочего (согласно функциональных обязанностей президента), а не развлекательного ?

Лично я не считаю правильным, что встреча президента Украины с каким-то частным лицом Филимоновым оплачивается из моего кармана.
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13.09.2020 09:58 Ответить
Слово «грамотей» произошло от слова «грамота»

Ну и причем здесь люди, прочитавшие статью, к грамоте?
Учи матчасть, липовый умник
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13.09.2020 10:07 Ответить
Це Лєнка-зебілка, колишня: bbc, ioago, olena verveyko, та багато інших. Це ольгинське троля, безграмотне, ненавидить Україну, та постійно п'яне.
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13.09.2020 12:22 Ответить
Какая разница!!!
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13.09.2020 15:46 Ответить
А почему Зеленский не видит заторы в городе Киеве, когда его длинющий кортеж едет по улицам города?
https://comments.ua/society/628495-kortezh-zelenskogo-ustraivaet-ogromnye-probki-v-kieve-zhiteli-stolicy-pishut-gnevnye-otzyvy-v-seti---foto-video.html

https://www.facebook.com/BeninKloun/videos/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D0%BC-30-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0/680554066037535/ https://www.facebook.com/BeninKloun/videos/кортеж-зеленского-более-чем-30-машин-перекрыл-центр-киева/680554066037535/

https://iz.ru/912486/video/kortezh-zelenskogo-vozmutil-ukraintcev
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13.09.2020 09:59 Ответить
Нада просто перестать ездить.
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13.09.2020 10:27 Ответить
Блт! Ну почему оно такое дебильное в свои 42 годика.
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13.09.2020 10:37 Ответить
Очень, ну просто очень, на минуточку, строго таки ПРИКАЗАЛ!
От, как то от так, таки строго приказал!
Зеленський наказав усунути затори на в'їзді в Одесу - Цензор.НЕТ 9994
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13.09.2020 10:43 Ответить
А в Киеве он нехочет заторами занятся?молохольный зеля
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13.09.2020 10:54 Ответить
Татишо?!!
Намсталіндавнаказ!😁
А об'їздну дорогу, у дві полоси, через дамбу, яку взимку може змити й затопити всю Пересип, по якій фури зерновози та контейнеровози їдуть на порт Південний та далі на Миколаїв та Херсон, він не побачив??? А те, що ця, так звана, об'їздна дорога проходить через спальний район і гробляться вулиці міста та створюються величезні корки, за це теж ніхто не чув???
Лизуни, плять...
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13.09.2020 11:31 Ответить
что бы устранить заторы, нужно просто перестать ездить в Одессу (С)
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13.09.2020 12:16 Ответить
ШО опять не так!? - Зеленский верни быстро назад заторы на Одессу, народ на "цензор нет" против.
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13.09.2020 12:19 Ответить
Скорше за все, народ на цензорі хоче, щоб президент займався президентськими справами, дбав за суверенітет та незалежність України, її міжнародний авторитет... Може так?
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13.09.2020 15:08 Ответить
За рік з коміка зробили генсека!
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13.09.2020 12:28 Ответить
до генсека он не дотягивает
только до гейсека разве что
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14.09.2020 09:20 Ответить
а в Киеве устранить не приказал
Зеленский, прочему ты так ненавидишь киевлян и гостей столицы?!
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13.09.2020 12:53 Ответить
Клоун , он и в Африке клоун!
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13.09.2020 13:03 Ответить
Віслюк наказав! ...Чергова назва виступу в кварталі?
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13.09.2020 13:30 Ответить
Руководитель обычно на планерке выслушивает подчиненных, делает разнос, расставляет приоритеты.
Но. Руководитель. Непосредственный.
Представляю Макрона, приезжающего в Ниццу или Канны и выговаривающего муниципальной власти о плохих дорогах.
Во первых это не его дело. Во вторых они сами беспокоятся, чтобы туристам было комфортно - это их деньги. Ну и в третьих - есть дела поважнее.
Это как генералу инспектировать солдатские нужники.
У генералов есть подчиненные - вперед. Если не доверяешь подчиненным - то плохой генерал.
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13.09.2020 14:29 Ответить
Кабінет міністрів України спрямовує і координує діяльність Укравтодору через Міністра інфраструктури України.
Isn't it?
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13.09.2020 14:56 Ответить
"До следующих майских праздников мы завершим" Источник: https://censor.net/ru/n3218963

Головний функціонер автодору докладає презЕденту... Це все, що треба знати про нинішню владу. (навряд вони про 2 травня)
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13.09.2020 15:01 Ответить
Вроде не бездельники, и могли бы жить.
Им бы понедельники пробки и заторы, взять и устранить...
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13.09.2020 17:56 Ответить
Зеленский в Одессе: без пробок, на буксире, с ветерком под солнцем и с «аканьем»

Визит президента Зеленского в Одессу всегда подобен маленькой буре в стакане воды - быстро приехал, сделал все правильно на камеры, например https://dumskaya.net/news/zelenskiy-iskupalsya-v-gryaznom-odesskom-more-vi-100756/ искупался в море , отобедал в модном ресторане, попиарился и уехал.Зеленський наказав усунути затори на в'їзді в Одесу - Цензор.НЕТ 1007
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13.09.2020 22:08 Ответить
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