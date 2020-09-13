Зеленський наказав усунути затори на в'їзді в Одесу

Президент України Володимир Зеленський 12 вересня з робочою поїздкою відвідав Одеську область. Зокрема, глава держави оглянув перебіг реконструкції мостового переходу через Хаджибейський лиман на автомобільній дорозі Київ - Одеса.

Глава Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Олександр Кубраков зазначив, що одну половину моста вже реконструйовано, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Всі пам’ятають, що тут, на в’їзді в Одесу, були затори. Це негативно впливало на туризм в усьому регіоні. Зараз цю найгострішу проблему зняли, працює три смуги. До наступних травневих свят ми завершимо іншу половину, буде шість смуг. Заторів (на в’їзді. – Ред.) в Одесу більше не буде", – сказав Олександр Кубраков.

Роботи з облаштування проїжджої частини правого проїзду моста почалися в травні поточного року.

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Президент поцікавився, як здійснюватиметься ваговий контроль автомобілів на мостовому переході.

Олександр Кубраков зазначив, що на мосту через Хаджибейський лиман заплановано встановити систему зважування в русі (WIM).

"Радий, що цей перехід так активно реконструюють. Якщо ми говоримо, що Одеса – наша перлина, то добиратися сюди має бути комфортно", – зауважив Володимир Зеленський.

Глава "Укравтодору" повідомив, що в Одеській області у 2020 році буде відремонтовано 194 км доріг державного значення і 51,1 км місцевих доріг. Всі тендери на будівництво доріг державного значення завершено.

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