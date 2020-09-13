Зеленський наказав усунути затори на в'їзді в Одесу
Президент України Володимир Зеленський 12 вересня з робочою поїздкою відвідав Одеську область. Зокрема, глава держави оглянув перебіг реконструкції мостового переходу через Хаджибейський лиман на автомобільній дорозі Київ - Одеса.
Глава Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Олександр Кубраков зазначив, що одну половину моста вже реконструйовано, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
"Всі пам’ятають, що тут, на в’їзді в Одесу, були затори. Це негативно впливало на туризм в усьому регіоні. Зараз цю найгострішу проблему зняли, працює три смуги. До наступних травневих свят ми завершимо іншу половину, буде шість смуг. Заторів (на в’їзді. – Ред.) в Одесу більше не буде", – сказав Олександр Кубраков.
Роботи з облаштування проїжджої частини правого проїзду моста почалися в травні поточного року.
Президент поцікавився, як здійснюватиметься ваговий контроль автомобілів на мостовому переході.
Олександр Кубраков зазначив, що на мосту через Хаджибейський лиман заплановано встановити систему зважування в русі (WIM).
"Радий, що цей перехід так активно реконструюють. Якщо ми говоримо, що Одеса – наша перлина, то добиратися сюди має бути комфортно", – зауважив Володимир Зеленський.
Глава "Укравтодору" повідомив, що в Одеській області у 2020 році буде відремонтовано 194 км доріг державного значення і 51,1 км місцевих доріг. Всі тендери на будівництво доріг державного значення завершено.
Будь ласка, зачекайте...
А Порох, крім того, що декілька раз відкривав дороги, які бубочка потім вдруге відкривав, та декілька амбулаторій, ще встиг збудувати армію з нуля, відновити економіку, після втрати майже 20 відсотків економічного потенціалу, на захоплених ворогом територіях та отримання, після овощча розкраденого бюджету... Рівень життя у 19-му майже повернувся до довоєнного, хоч країна весь час воювала, проти другої, за розміром, армії Світу... його зусиллям створена міжнародна коаліція, проти фєдєрастів, отримано асоціацію, безвіз, томос, запроваджено децентралізацію... Все те, що бубочка зараз майже зруйнував, всього за рік, в угоду ворогу і своїй кишені... А дятли слухають отой потік безсвязних вигуків дурного блазня і оргазмують...
Якою мірою він міряв, такою відмірюється і йому. Нехай згадає як його квартал знущався над Юлькою і тепер не скиглить. Я йому відмірюю тією ж мірою. Зебілів це теж стосується.
Сейчас строем построются - и зафиксируют.
Ведь в Украине "бубочка" уже проложил тысячи километров дорог, построил квадратные километры стадионов, открыл сотни школ и аэропорт в каждом городе, как и было "бубочкой" лохторату неоднократно обещано.
У "бубочки" развивается мания величия - последняя степень перед слабоумнием, согласно Большой Медицинской Энциклопедии.
Впрочем, чего не скажет и не пообещает сявка, отключенная от денежной "соски", чтобы сохранить свою жалкую шкурку.
Дебил Вы, "бубочка".
Вот Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, вчера собрал бизнес-лидеров штата, и как только я уведела на фотографии собравшихся пропитую морду местной главы профсоюзов (судя по физиономии - слкаша в нескольких поколениях), то сразу поняла, что устроил наш викторианский "бубочка" свой преступный сходняк.
А сегодня стало все понятно: после волнений на центральном рынке Мельбурна наш викторианский "бубочка" отстегнул бизнесам Мельбурна аж 3 миллиарда баксов.
И это все, что ему смогли выкашлять его подельщики на вчерашнем сходняке, отдав профсоюзную кассу.
Больше денег не будет, хоть упейся "отхаркивающим".
А у украинского 'бубочки" и этого минимального резерва нет, правда и рынки ему пока не громят.
Будут.
Кроме оппозиции, не мешало бы иметь и объективность. И уважение к свободомыслию. Кстати, Зе - не мой идол. А сайт имеет идолов. Почему? Оплачиваются? Ото вам и вся оппозиция.
Кстати, президент Зе ни в чём не уступает какому - угодно современному Европейскому президенту. И больше - он их выше, потому что ему досталась нелёгкая страна в войне и коррупции!
Чем трамп или макрон, да и та же меркель с фиксациями эмиграции лучше Зе? Ни в чём! Ещё и пэботофф терпит!
Лично я не считаю правильным, что встреча президента Украины с каким-то частным лицом Филимоновым оплачивается из моего кармана.
Ну и причем здесь люди, прочитавшие статью, к грамоте?
Учи матчасть, липовый умник
https://comments.ua/society/628495-kortezh-zelenskogo-ustraivaet-ogromnye-probki-v-kieve-zhiteli-stolicy-pishut-gnevnye-otzyvy-v-seti---foto-video.html
https://www.facebook.com/BeninKloun/videos/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D0%BC-30-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0/680554066037535/ https://www.facebook.com/BeninKloun/videos/кортеж-зеленского-более-чем-30-машин-перекрыл-центр-киева/680554066037535/
https://iz.ru/912486/video/kortezh-zelenskogo-vozmutil-ukraintcev
От, как то от так, таки строго приказал!
Намсталіндавнаказ!😁
А об'їздну дорогу, у дві полоси, через дамбу, яку взимку може змити й затопити всю Пересип, по якій фури зерновози та контейнеровози їдуть на порт Південний та далі на Миколаїв та Херсон, він не побачив??? А те, що ця, так звана, об'їздна дорога проходить через спальний район і гробляться вулиці міста та створюються величезні корки, за це теж ніхто не чув???
Лизуни, плять...
только до гейсека разве что
Зеленский, прочему ты так ненавидишь киевлян и гостей столицы?!
Но. Руководитель. Непосредственный.
Представляю Макрона, приезжающего в Ниццу или Канны и выговаривающего муниципальной власти о плохих дорогах.
Во первых это не его дело. Во вторых они сами беспокоятся, чтобы туристам было комфортно - это их деньги. Ну и в третьих - есть дела поважнее.
Это как генералу инспектировать солдатские нужники.
У генералов есть подчиненные - вперед. Если не доверяешь подчиненным - то плохой генерал.
Isn't it?
Головний функціонер автодору докладає презЕденту... Це все, що треба знати про нинішню владу. (навряд вони про 2 травня)
Им бы
понедельникипробки и заторы, взять и устранить...
Визит президента Зеленского в Одессу всегда подобен маленькой буре в стакане воды - быстро приехал, сделал все правильно на камеры, например https://dumskaya.net/news/zelenskiy-iskupalsya-v-gryaznom-odesskom-more-vi-100756/ искупался в море , отобедал в модном ресторане, попиарился и уехал.