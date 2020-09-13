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дороги (3033) Зеленський (22448) Одеса (5322) Одеська область (3003) затори (100) Кубраков Олександр (447)

Зеленський наказав усунути затори на в'їзді в Одесу

Зеленський наказав усунути затори на в'їзді в Одесу

Президент України Володимир Зеленський 12 вересня з робочою поїздкою відвідав Одеську область. Зокрема, глава держави оглянув перебіг реконструкції мостового переходу через Хаджибейський лиман на автомобільній дорозі Київ - Одеса.

Глава Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Олександр Кубраков зазначив, що одну половину моста вже реконструйовано, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Всі пам’ятають, що тут, на в’їзді в Одесу, були затори. Це негативно впливало на туризм в усьому регіоні. Зараз цю найгострішу проблему зняли, працює три смуги. До наступних травневих свят ми завершимо іншу половину, буде шість смуг. Заторів (на в’їзді. – Ред.) в Одесу більше не буде", – сказав Олександр Кубраков.

Роботи з облаштування проїжджої частини правого проїзду моста почалися в травні поточного року.

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Президент поцікавився, як здійснюватиметься ваговий контроль автомобілів на мостовому переході.

Олександр Кубраков зазначив, що на мосту через Хаджибейський лиман заплановано встановити систему зважування в русі (WIM).

"Радий, що цей перехід так активно реконструюють. Якщо ми говоримо, що Одеса – наша перлина, то добиратися сюди має бути комфортно", – зауважив Володимир Зеленський.

Глава "Укравтодору" повідомив, що в Одеській області у 2020 році буде відремонтовано 194 км доріг державного значення і 51,1 км місцевих доріг. Всі тендери на будівництво доріг державного значення завершено.

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Топ коментарі
+37
ето просто - заторы на вьезде Одессу раз два - устранились.
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13.09.2020 01:13
+21
...зеленый гавнокомандующий примерил погоны прапорщика?
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13.09.2020 01:16
+17
Каарочи, лаптеунтией запахло(дурно), берет пример с пыни, ручного управлении страной... Во, самое то, за шо и голосовали Зебико-ненилы... Вот приехал барин и недоперерассудил ущербно...
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13.09.2020 01:28
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Сторінка 2 з 2
Програма президента офісу Єрмака - фуфєл... Казка для дятлів зелених... Просто продовжують те, що запрограмовано було ще урядом гройсмана, в якого вони поцупили те, та кинули, як лоха... А він так сподівався підчепитись, до того дурнуватого зеленого потяга... Правда програму то вони продовжили але за зовсім інші гроші, похєрівши всякі тендери, шмендери, зідравши з усіх той коронавірусний фонд у 65 мільйярдів та пустивши його на розпил...
А Порох, крім того, що декілька раз відкривав дороги, які бубочка потім вдруге відкривав, та декілька амбулаторій, ще встиг збудувати армію з нуля, відновити економіку, після втрати майже 20 відсотків економічного потенціалу, на захоплених ворогом територіях та отримання, після овощча розкраденого бюджету... Рівень життя у 19-му майже повернувся до довоєнного, хоч країна весь час воювала, проти другої, за розміром, армії Світу... його зусиллям створена міжнародна коаліція, проти фєдєрастів, отримано асоціацію, безвіз, томос, запроваджено децентралізацію... Все те, що бубочка зараз майже зруйнував, всього за рік, в угоду ворогу і своїй кишені... А дятли слухають отой потік безсвязних вигуків дурного блазня і оргазмують...
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13.09.2020 21:46 Відповісти
"сидишь на диване и плюёшься ядом на Зеленского."
Якою мірою він міряв, такою відмірюється і йому. Нехай згадає як його квартал знущався над Юлькою і тепер не скиглить. Я йому відмірюю тією ж мірою. Зебілів це теж стосується.
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13.09.2020 07:53 Відповісти
Все вірно. Ось тільки ботоксна до чого? Харчується з ішаком з одного корита.
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13.09.2020 13:32 Відповісти
Всьо поровну, всьо справєдліво.(С) А список юлькиних злопихателів поповнився ще одним персонажем.
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13.09.2020 13:42 Відповісти
Кому та нікчемна продажна шкапа потрібна, крім бені і пуйла?
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14.09.2020 16:38 Відповісти
"Зеленский приказал устранить заторы на въезде в Одессу"

Сейчас строем построются - и зафиксируют.
Ведь в Украине "бубочка" уже проложил тысячи километров дорог, построил квадратные километры стадионов, открыл сотни школ и аэропорт в каждом городе, как и было "бубочкой" лохторату неоднократно обещано.
У "бубочки" развивается мания величия - последняя степень перед слабоумнием, согласно Большой Медицинской Энциклопедии.
Впрочем, чего не скажет и не пообещает сявка, отключенная от денежной "соски", чтобы сохранить свою жалкую шкурку.

Дебил Вы, "бубочка".
Вот Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, вчера собрал бизнес-лидеров штата, и как только я уведела на фотографии собравшихся пропитую морду местной главы профсоюзов (судя по физиономии - слкаша в нескольких поколениях), то сразу поняла, что устроил наш викторианский "бубочка" свой преступный сходняк.
А сегодня стало все понятно: после волнений на центральном рынке Мельбурна наш викторианский "бубочка" отстегнул бизнесам Мельбурна аж 3 миллиарда баксов.
И это все, что ему смогли выкашлять его подельщики на вчерашнем сходняке, отдав профсоюзную кассу.
Больше денег не будет, хоть упейся "отхаркивающим".

А у украинского 'бубочки" и этого минимального резерва нет, правда и рынки ему пока не громят.
Будут.
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13.09.2020 07:48 Відповісти
Если умом не вышел и шута на гастроли в ньюйоркпарижберлин больше не зовут,приходится с концертами на открытии мостов и дорог выступать
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13.09.2020 08:13 Відповісти
Забавно как Цензор одним заголовком составил перепись тех кто живет новостями из "телевизора"...
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13.09.2020 08:34 Відповісти
Ему бы ещё в медицину - запоры устранять.
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13.09.2020 08:53 Відповісти
Зеленський наказав усунути затори на в'їзді в Одесу - Цензор.НЕТ 882
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13.09.2020 09:06 Відповісти
І хмари, хмари накажи щоб розігнали.
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13.09.2020 09:09 Відповісти
Зеленський наказав усунути затори на в'їзді в Одесу - Цензор.НЕТ 3287
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13.09.2020 17:50 Відповісти
когда режем ленточку ???
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13.09.2020 09:16 Відповісти
Цікаво - прутнем перерізати зможе, чи ним тільки на роялі лабати?
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13.09.2020 09:35 Відповісти
Зеленский приказал тучам разойтись (
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13.09.2020 09:39 Відповісти
Прям как старик Хоттабыч. Были заторы, раз - и нет заторов.
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13.09.2020 09:40 Відповісти
Если вы прочитаете саму статью, то найдёте в ней *отметил*, *поинтересовался*. А *приказал* вставили в заголовок. Грамотеи. Не нашли другого слова.
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13.09.2020 09:47 Відповісти
ЦЗ опозиційний до зе-влади. Тому ...
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13.09.2020 09:51 Відповісти
Да, да. Оппозиция - это хорошо. Но здесь присутствует тотальная нетерпимость к оппонентам сайта. В то время как Зе команда не проявляют такой нетерпимости к этому сайту.
Кроме оппозиции, не мешало бы иметь и объективность. И уважение к свободомыслию. Кстати, Зе - не мой идол. А сайт имеет идолов. Почему? Оплачиваются? Ото вам и вся оппозиция.
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13.09.2020 10:12 Відповісти
Гонишь ты. Это кто для Цензора идол? Кто виноват, что к власти пришли такие зашкварщики? Молчать об этих придурках, а они страну пусть сливают? Я Зелю терпеть не мог ещё в их дурацком совковом Квартале. Не смеши выражением "Зе команда". Меня банили на Цензоре, но я считаю, что это одна из лучших платформ освещения того, что происходит в Украине.
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13.09.2020 11:06 Відповісти
Нееет! Не так. пэпка и k° - осколки прошлого. И даже эхи парашенской (рю) олигархии. Европа и барыжничество не имеют ничего общего. Барыгу надо было сметать.
Кстати, президент Зе ни в чём не уступает какому - угодно современному Европейскому президенту. И больше - он их выше, потому что ему досталась нелёгкая страна в войне и коррупции!
Чем трамп или макрон, да и та же меркель с фиксациями эмиграции лучше Зе? Ни в чём! Ещё и пэботофф терпит!
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13.09.2020 17:27 Відповісти
"Кстати, президент Зе ни в чём не уступает какому - угодно современному Европейскому президенту." - это было реально смешно. Остальное - 1-й клас вторая четверть.
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15.09.2020 15:57 Відповісти
а мы найдём в статье, что в этой поездке президента Украины за деньги налогоплательщиков было именно рабочего (согласно функциональных обязанностей президента), а не развлекательного ?

Лично я не считаю правильным, что встреча президента Украины с каким-то частным лицом Филимоновым оплачивается из моего кармана.
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13.09.2020 09:58 Відповісти
Слово «грамотей» произошло от слова «грамота»

Ну и причем здесь люди, прочитавшие статью, к грамоте?
Учи матчасть, липовый умник
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13.09.2020 10:07 Відповісти
Це Лєнка-зебілка, колишня: bbc, ioago, olena verveyko, та багато інших. Це ольгинське троля, безграмотне, ненавидить Україну, та постійно п'яне.
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13.09.2020 12:22 Відповісти
Какая разница!!!
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13.09.2020 15:46 Відповісти
А почему Зеленский не видит заторы в городе Киеве, когда его длинющий кортеж едет по улицам города?
https://comments.ua/society/628495-kortezh-zelenskogo-ustraivaet-ogromnye-probki-v-kieve-zhiteli-stolicy-pishut-gnevnye-otzyvy-v-seti---foto-video.html

https://www.facebook.com/BeninKloun/videos/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D0%BC-30-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0/680554066037535/ https://www.facebook.com/BeninKloun/videos/кортеж-зеленского-более-чем-30-машин-перекрыл-центр-киева/680554066037535/

https://iz.ru/912486/video/kortezh-zelenskogo-vozmutil-ukraintcev
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13.09.2020 09:59 Відповісти
Нада просто перестать ездить.
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13.09.2020 10:27 Відповісти
Блт! Ну почему оно такое дебильное в свои 42 годика.
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13.09.2020 10:37 Відповісти
Очень, ну просто очень, на минуточку, строго таки ПРИКАЗАЛ!
От, как то от так, таки строго приказал!
Зеленський наказав усунути затори на в'їзді в Одесу - Цензор.НЕТ 9994
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13.09.2020 10:43 Відповісти
А в Киеве он нехочет заторами занятся?молохольный зеля
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13.09.2020 10:54 Відповісти
Татишо?!!
Намсталіндавнаказ!😁
А об'їздну дорогу, у дві полоси, через дамбу, яку взимку може змити й затопити всю Пересип, по якій фури зерновози та контейнеровози їдуть на порт Південний та далі на Миколаїв та Херсон, він не побачив??? А те, що ця, так звана, об'їздна дорога проходить через спальний район і гробляться вулиці міста та створюються величезні корки, за це теж ніхто не чув???
Лизуни, плять...
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13.09.2020 11:31 Відповісти
что бы устранить заторы, нужно просто перестать ездить в Одессу (С)
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13.09.2020 12:16 Відповісти
ШО опять не так!? - Зеленский верни быстро назад заторы на Одессу, народ на "цензор нет" против.
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13.09.2020 12:19 Відповісти
Скорше за все, народ на цензорі хоче, щоб президент займався президентськими справами, дбав за суверенітет та незалежність України, її міжнародний авторитет... Може так?
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13.09.2020 15:08 Відповісти
За рік з коміка зробили генсека!
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13.09.2020 12:28 Відповісти
до генсека он не дотягивает
только до гейсека разве что
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14.09.2020 09:20 Відповісти
а в Киеве устранить не приказал
Зеленский, прочему ты так ненавидишь киевлян и гостей столицы?!
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13.09.2020 12:53 Відповісти
Клоун , он и в Африке клоун!
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13.09.2020 13:03 Відповісти
Віслюк наказав! ...Чергова назва виступу в кварталі?
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13.09.2020 13:30 Відповісти
Руководитель обычно на планерке выслушивает подчиненных, делает разнос, расставляет приоритеты.
Но. Руководитель. Непосредственный.
Представляю Макрона, приезжающего в Ниццу или Канны и выговаривающего муниципальной власти о плохих дорогах.
Во первых это не его дело. Во вторых они сами беспокоятся, чтобы туристам было комфортно - это их деньги. Ну и в третьих - есть дела поважнее.
Это как генералу инспектировать солдатские нужники.
У генералов есть подчиненные - вперед. Если не доверяешь подчиненным - то плохой генерал.
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13.09.2020 14:29 Відповісти
Кабінет міністрів України спрямовує і координує діяльність Укравтодору через Міністра інфраструктури України.
Isn't it?
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13.09.2020 14:56 Відповісти
"До следующих майских праздников мы завершим" Источник: https://censor.net/ru/n3218963

Головний функціонер автодору докладає презЕденту... Це все, що треба знати про нинішню владу. (навряд вони про 2 травня)
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13.09.2020 15:01 Відповісти
Вроде не бездельники, и могли бы жить.
Им бы понедельники пробки и заторы, взять и устранить...
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13.09.2020 17:56 Відповісти
Зеленский в Одессе: без пробок, на буксире, с ветерком под солнцем и с «аканьем»

Визит президента Зеленского в Одессу всегда подобен маленькой буре в стакане воды - быстро приехал, сделал все правильно на камеры, например https://dumskaya.net/news/zelenskiy-iskupalsya-v-gryaznom-odesskom-more-vi-100756/ искупался в море , отобедал в модном ресторане, попиарился и уехал.Зеленський наказав усунути затори на в'їзді в Одесу - Цензор.НЕТ 1007
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13.09.2020 22:08 Відповісти
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