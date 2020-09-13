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Украинский фильм о войне на Донбассе получил награду на Венецианском кинофестивале

Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" получил Verona Film Club Award в параллельной программе Венецианского кинофестиваля "Неделя критики".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт программы.

Главный приз в этом конкурсе присудили турецкому фильму "Призраки".

Награду, которую получил украинский фильм, присуждают "наиболее инновационной ленте в конкурсе".

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Ворожбит прокомментировала награду в Facebook, а также опубликовала фото.

Украинский фильм о войне на Донбассе получил награду на Венецианском кинофестивале 01

Как сообщает Суспільне, "Плохие дороги" - дебютный фильм драматурга Натальи Ворожбит, поставленный по ее одноименной пьесе. Пьесу ставили в Лондоне и Киеве. Прокат "Плохих дорог" запланирован на следующий год.

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В фильме речь идет о мужчинах и женщинах, жизнь которых коснулась война. Герои - жители Донбасса и украинские военные, которые находятся по обе стороны линии разграничений.

Главную награду основного конкурса Венецианского кинофестиваля получил фильм "Земля кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао. Фильм рассказывает о жизни женщины, которая потеряла жилье и вынуждены кочевать по западу США в доме на колесах.

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Український фільм про війну на Донбасі отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі - Цензор.НЕТ 8194
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13.09.2020 09:22 Ответить
Приємна подія. Дуже талановита жінка, сценарист, драматург, а тепер ще і режисер. В її доробку - сценарій фільму "Кіборги", дуже пристойний, якісний серіал "Спіймати Кайдаша" (це вам не дебільні низькопробні "Свати"). Хто раніше не чув це ім'я - Наталка Ворожбіт, час запам'ятати. Я думаю, росте митець,рівня Ельдара Рязанова чи Георгія Данелія
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13.09.2020 09:26 Ответить
Полная лажа, я слушал эту мразь по НВ её интервью месяц назад про это кино, она гнойная сепарша с фразами не все так однозначно....,пусть я скажу сейчас не популярные вещи....,их нужно понять и простить.....**** она драная , пустая и безсовесная .
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14.09.2020 07:19 Ответить
Не погоджуюсь стосовно "сепарша" і "с"ка". Не полінувалась і знайшла це інтерв'ю на сайті НВ, послухала, а також подивилась більш детальну інфу стосовно теми фільму і спектаклю. Так, згодна, тема дуже неоднозначна (яким і буває життя, насправді)), хоча режисери та письменники, як "инженеры человеческих душ", ******* все таке неоднозначне в людській душі колупать і розбирати по поличках. Такі теми, як гіркі ліки, доцільно піднімати для "лікування" суспільства в поствоєнні часи. Але є одне але. ПІСЛЯ війни, ПІСЛЯ нашої ПЕРЕМОГИ. А зараз, якщо стратегічно, ця тема не зовсім на часі.
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14.09.2020 12:34 Ответить
С такими как она ниче не выиграть
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14.09.2020 13:03 Ответить
Украинские военные находятся по одну сторону линии разграничения, а по другую строну линии находятся российские военные и их марионетки,воюющие исключительно за деньги и за возможность пограбить.
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13.09.2020 15:37 Ответить
Сепарам уже премии вручают, завтра шариями улицы назовут, збсь.
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14.09.2020 07:21 Ответить
 
 