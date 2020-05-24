Украинское фэнтези "Только Чудо" получило награду на WonderFest в Румынии. ФОТО

Дебютная фэнтезийная лента "Только чудо" украинского режиссера и сценариста Елены Каретник была отмечена в номинации "Лучшее визуальное решение и операторская работа" на фестивале WonderFest, который прошел с 12 по 16 мая в Бухаресте (Румыния).

Об этом сообщает Госкино, передает Цензор.НЕТ.

"Профессиональное жюри в составе кинокритиков, режиссеров и актеров из Бельгии, Македонии, Израиля, Болгарии и Румынии наградило украинскую кинокартину за лучшее визуальное решение и операторскую работу, отметив режиссера Елену Каретник и оператора Дмитрия Санина", - говорится в сообщении.

Рождественская семейная сказка "Только чудо" - это история молодого Северина и его сестры Аники, которые ради спасения больного отца, преодолевают ряд испытаний и попадают в водоворот приключений. События фильма разворачиваются в канун праздника Николая. Под действием рождественского чуда главные герои не только преодолевают трудности, но и находят любовь и строят крепкую дружбу.

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Елена Каретник











