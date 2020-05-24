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Украинское фэнтези "Только Чудо" получило награду на WonderFest в Румынии. ФОТО

Дебютная фэнтезийная лента "Только чудо" украинского режиссера и сценариста Елены Каретник была отмечена в номинации "Лучшее визуальное решение и операторская работа" на фестивале WonderFest, который прошел с 12 по 16 мая в Бухаресте (Румыния).

Об этом сообщает Госкино, передает Цензор.НЕТ.

"Профессиональное жюри в составе кинокритиков, режиссеров и актеров из Бельгии, Македонии, Израиля, Болгарии и Румынии наградило украинскую кинокартину за лучшее визуальное решение и операторскую работу, отметив режиссера Елену Каретник и оператора Дмитрия Санина", - говорится в сообщении.

Рождественская семейная сказка "Только чудо" - это история молодого Северина и его сестры Аники, которые ради спасения больного отца, преодолевают ряд испытаний и попадают в водоворот приключений. События фильма разворачиваются в канун праздника Николая. Под действием рождественского чуда главные герои не только преодолевают трудности, но и находят любовь и строят крепкую дружбу.

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Украинское фэнтези Только Чудо получило награду на WonderFest в Румынии 01

Елена Каретник

Украинское фэнтези Только Чудо получило награду на WonderFest в Румынии 02
Украинское фэнтези Только Чудо получило награду на WonderFest в Румынии 03
Украинское фэнтези Только Чудо получило награду на WonderFest в Румынии 04
Украинское фэнтези Только Чудо получило награду на WonderFest в Румынии 05
Украинское фэнтези Только Чудо получило награду на WonderFest в Румынии 06
Украинское фэнтези Только Чудо получило награду на WonderFest в Румынии 07

кино (1535) кинофестиваль (162) Румыния (1089)


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Топ комментарии
+5
Почему сразу с Марса? Клоунов нам выбрал путин. Постеры перед выборами видел? Или Порошенко, или путин. Было выбрало путина. Так что все правильно.
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24.05.2020 13:14
+5
Кандидатов было два: Порошенко и путин. Остальные - статисты. Не оправдываю Порошенко, информационную войну с россией он проиграл. Но где были личные мозги у избирателей? Ну, так теперь наступает ответственность. Выбрали путина - хавайте. Жрите. Давитесь. Сдыхайте.
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24.05.2020 13:31
+4
Вот именно, только чудо поможет Украине,а совсем не правительство.
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24.05.2020 12:51
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Вот именно, только чудо поможет Украине,а совсем не правительство.
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24.05.2020 12:51 Ответить
Почему сразу с Марса? Клоунов нам выбрал путин. Постеры перед выборами видел? Или Порошенко, или путин. Было выбрало путина. Так что все правильно.
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24.05.2020 13:14 Ответить
Кандидатов было два: Порошенко и путин. Остальные - статисты. Не оправдываю Порошенко, информационную войну с россией он проиграл. Но где были личные мозги у избирателей? Ну, так теперь наступает ответственность. Выбрали путина - хавайте. Жрите. Давитесь. Сдыхайте.
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24.05.2020 13:31 Ответить
Во-во-во. "В другому турі зіпсував бюлетень" = проголосовал за зеленского. С чем тебя и поздравляю. Ты - выгребаешь заслуженно. Я - потому что остался в стране.

Когда идет война, выбор бинарный - да/нет, Украина/россия, Порошенко или путин. Не потому, что Порошенко идеальный, а потому что война ставит вопрос строго ребром. Ты выбрал путина - хавай.
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24.05.2020 14:18 Ответить
от молодець!
Спочатку голосував за Гриценка, що розпродав армію так, що воювати скоро залишиться хіба що лопатами, а Тимоха підписала газову угоду, що обрушила гривню до 8, а наш держ бюджет почав фінансувати мордовію.
Мабуть пишаєшся собою?
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24.05.2020 15:09 Ответить
З Пэкла.
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24.05.2020 13:02 Ответить
Прекрасный фильм. Это уже вторая международная награда , а на Золоту Дзиґу ни в одну номинацию не попал! Позор нашим киноакадемики! Как была коррупция в кино, так и осталась.
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24.05.2020 13:23 Ответить
повинна бути конкуренція і гроші повинні йти тим продюсерам. що найбільш успішні (або найбільш прибуткові, або виграють найбільше нагород)
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24.05.2020 15:11 Ответить
Это не в украинском кино. Посмотрите данные за три последних года. Одни и те же люди в номинациях. И все они - члены Киноакадемии. О, как! К сожалению, никто из съёмочной группы этой сказки в членах Киноакадемии не числятся.
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24.05.2020 15:20 Ответить
фільм знято із залученням коштів держ бюджету?
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24.05.2020 15:56 Ответить
Да.
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24.05.2020 16:03 Ответить
Хоть новогодние открытки и календари делай из кадров.
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24.05.2020 13:24 Ответить
Фото с декорациями вроде ничего. Надеюсь, актеры все наши.
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24.05.2020 13:30 Ответить
Все. Абсолютно. Много новых молодых лиц. Режиссёр Елена Каретник и сочинила эту сказку. А Музыка какая! Тоже наш украинский композитор - Дмитрий Коновалов. И полнил ее оркестр под управлением Миколи Лисенка. Так что, это полностью украинский продукт.
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24.05.2020 14:08 Ответить
Костюмы создала Айна Гассе.
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24.05.2020 14:09 Ответить
Костюми теж заслуговують на овації, принаймні на цих фото
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24.05.2020 14:25 Ответить
Костюмы просто чудо. И не только на этих фото.
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24.05.2020 14:37 Ответить
Не имею чести знаю эту достойную женщину, но костюмы великолепные..
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24.05.2020 15:09 Ответить
Зайдите к ним на страничку, там столько фото!! Я хочу к Новому году календарь заказать и открытки из них.
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24.05.2020 15:13 Ответить
Что мне очень нравится - это все натуральные съемки. В Буковеле снимали и на леднике в Альпах.
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24.05.2020 15:16 Ответить
Пишите правильно: не буковель, а быковель.
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24.05.2020 15:29 Ответить
Браво
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24.05.2020 13:33 Ответить
Нет. Не Зеленский. Посмотрите список киноакадемиков и номинантов и призеров. Вам все станет понятно. Никто из съёмочной группы в члены киноакадемии не входит.
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24.05.2020 14:05 Ответить
 
 