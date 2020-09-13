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Новости Агрессия России против Украины Война
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Донбасс (26950) перемирие (1509) операция Объединенных сил (6766)

Перемирие на Донбассе за прошедшие сутки не нарушалось

Перемирие на Донбассе за прошедшие сутки не нарушалось

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе по состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, остается стабильной и полностью контролируется украинскими военнослужащими.

Об этом заявляют в пресс-центре операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника зафиксировано не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина… С начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере", - говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 8.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра ООС в фейсбуке.

Подразделения Вооруженных сил Украины в полном объеме соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

"Украинские военнослужащие, находясь в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять свои задачи", - говорится в сводке.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами.

Читайте также: Режим прекращения огня на Донбассе хотели сорвать, потому что он невыгоден врагам как извне, так и внутри Украины, - Ермак
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Топ комментарии
+13
Осла припугнули...и теперь ждут когда он закон о выборах на донбассе через раду протащит...
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13.09.2020 08:22
+11
А це означає капітуляцію ??? Виконання всього, чого вимагають окупанти ?
Те, що ти - упоротий зебіл, ми знаємо.
Ну, іди - лижи чоботи кацапні і прислужуй.
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13.09.2020 08:35
+11
И что тебя зебила в этих словах Порошенко так возбудило??
Порошенко абсолютно прав.... военного решения не существует...только политическое... паРашу нужно принуждать уйти с донбасса.... чем Порошенко и занимался... весь мио поддерживает Украину...против паРаши были введены санкции... и

И это нужно было продолжать...но тут зебилы выбрали осла...и тот пошел другим путем....оно видите ли в глазах ***** мир увидело....
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13.09.2020 08:38
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Правила форума Совет форумчан
Сьогодні НЕ НАРУШАЛОСЬ не в лапках. Мабуть подзвонив КТО НАДО і зробив внушеніє.
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13.09.2020 08:21 Ответить
Осла припугнули...и теперь ждут когда он закон о выборах на донбассе через раду протащит...
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13.09.2020 08:22 Ответить
"Я привез вам мир". Невилл Чемберлен, 1938 год.

"Мне особенно невыносима мысль о том, что наша страна невольно подчиняется чужой воле, оказываясь в орбите влияния нацистской Германии". Уинстон Черчиль, 1938.
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13.09.2020 08:24 Ответить
11 ноября 1938 года в Москве был с визитом шэф ГЕСТАПО Мюллер,визит тайный и договор НКВД-ГЕСТАПО был подписан....Братский...
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13.09.2020 08:32 Ответить
Перемир'я на Донбасі за минулу добу не порушували - Цензор.НЕТ 9197
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13.09.2020 09:51 Ответить
ДыНыРы выбор свой давно сделали..Путлер введи...причем тут Украина? Взяли кормите порите уроды Мавзолейные,паспорты еще раз раздайте РАБссии нужно свежее мясо....
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13.09.2020 08:25 Ответить
Вони їх не взяли. ДЬІРА бовтається як гівно в ополонці.
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13.09.2020 08:28 Ответить
Странно что разведка дылыныры не делает прослушку ЕС ..Можно было б лизнуть пуйлу
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13.09.2020 08:36 Ответить
Так розумію, що вже навіть про =провокативні= та =неприцільні= обстріли заборонили писати.
Кагал вперто тягне Україну до повної капітуляції перед москалями і до виконання всіх їхніх вимог.
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13.09.2020 08:28 Ответить
Перемир'я на Донбасі за минулу добу не порушували - Цензор.НЕТ 3729
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13.09.2020 08:32 Ответить
А це означає капітуляцію ??? Виконання всього, чого вимагають окупанти ?
Те, що ти - упоротий зебіл, ми знаємо.
Ну, іди - лижи чоботи кацапні і прислужуй.
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13.09.2020 08:35 Ответить
чим порошенко схожий на горбачова?
і той і інший користувалися набагато більшою прихильністю за кордоном, ніж у своїй країні
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13.09.2020 08:41 Ответить
А осел на кого похож..если его ни за границей...ни в стране никто уже как президента не воспринимает....
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13.09.2020 08:47 Ответить
На фіга ти мені ліпиш про горбачова ? Я не знаю, чим він де користувався і знати не хочу.
А щодо Порошенка, хто ж вам винен, що в Україні стільки дебілів ?

Я не розумію, як ти можеш бути таким тупим ! От як !

https://censor.net/user/73230
ответил на https://censor.net/comments/locate/3168089/01921531-a71d-73**-8452-57dc951c66f4 в теме https://censor.net/news/3168089/v_nashem_pasporte_net_strochki_patriot_maloross_vatnik_ili_banderovets_zelenskiyi
Зеленський - перший істинно народний і перший реально проукраїнський Президент за всю історію Незалежної України
https://censor.net/comments/locate/3168089/01921531-a733-71b1-9402-66************ не дійшло ? Мало діянь твоєї зе-гниди ?
А твої слова я тобі нагадуватиму. Ти - такий же, як і блазень.
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13.09.2020 08:56 Ответить
Французи влучно охарактеризували Зеленського як карикатурну істоту, котрою керують з Кремля.
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13.09.2020 09:13 Ответить
То он Запад дурил. А на самом деле готовил взятие Донецка в июне 2019. Зебилы, что же вы наделали?!
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13.09.2020 08:36 Ответить
Порох посрал путлеру в пасть... ТОЧКА У Йловайск...и гибель Псковской дивизии ВДВ...
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13.09.2020 08:36 Ответить
И что тебя зебила в этих словах Порошенко так возбудило??
Порошенко абсолютно прав.... военного решения не существует...только политическое... паРашу нужно принуждать уйти с донбасса.... чем Порошенко и занимался... весь мио поддерживает Украину...против паРаши были введены санкции... и

И это нужно было продолжать...но тут зебилы выбрали осла...и тот пошел другим путем....оно видите ли в глазах ***** мир увидело....
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13.09.2020 08:38 Ответить
У Зеленського виходу немає. Якщо спробує вирватися з під впливу Кремля- опублікують скан його російського паспорта і витяг з реєстру громадян РФ. А він росіянин з 2012 року.
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13.09.2020 08:44 Ответить
Ничего страшного. Он насупыть пыку, скажет что это провокация Кримля и заспивае гимн. Способ был верный и действенный 5 лет
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13.09.2020 08:49 Ответить
Я думаю, там і до паспорта є що показувати. Більш, ніж треба.
І зрозуміло це було зразу, враховуючи, як і скільки часу цей квартальний блазень прислужував москальській публіці.
Але ж у 73% нема чим думати.
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13.09.2020 08:58 Ответить
Сегодня Майдан в Минске продолжится...уже читал лозунзи Белорусь не РАБссия...
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13.09.2020 08:28 Ответить
О! Невже вчення Дарвіна про еволюцію таки вірне?
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13.09.2020 08:37 Ответить
И кто выйдет дети и старики остались .. Мужиков нет студентов нет вчера всех баб пересадили
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13.09.2020 08:37 Ответить
Майдан будет па любасу...Быдло Мавзолейное не выдержит....
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13.09.2020 08:41 Ответить
Крысы-иуды 🤢🤡🐀💩🎪👿 зелёные с рыгоанальными и такими внефракционными гнидами гебнявыми ,как деркач быстренько протянут
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13.09.2020 08:30 Ответить
Путлеру нужен труп СССр,любой ценой ..баран живет этой Туфтой всю свою никчемную жизнь...Трупы не оживают....
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13.09.2020 08:34 Ответить
Як там говориться в пісні - пРезидент заборонив армії воювати за державні території. Принизив саме існування збройних сил.
Тому і паради нам непотрібні. Ми мирна країна. Нас рашка захистить, раптом нато нападе.
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13.09.2020 08:38 Ответить
Надо срочно вернуть Гэтьмана, который перемирий не обьявлял
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13.09.2020 08:44 Ответить
Перемирия просил Путлер..в Минске у Кучмы и Ведмедчука....когда Порох замочил в сортире Псковкую дивизию ВДВ...хреновая у тебя память...
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13.09.2020 08:46 Ответить
не просил, а приказьівал пороху обьявить перемирие
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13.09.2020 08:48 Ответить
Ничего не пойму. Порошенко подписал минские договорняки, потому что без этого ***** попер в атаку и взял Киев и Львов с Ужгородом и в то же время ***** ....попросил перемирие
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13.09.2020 08:53 Ответить
Петро оголошував перемир'я з метою втулити рашці санкції.
Ти можеш те саме сказати про зе ? Яка його мета?
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13.09.2020 09:19 Ответить
Какие конкретно санкции были введены после 18-ти его ришучых перемирий?
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13.09.2020 09:22 Ответить
Спитай в гугла. Санкцій багато вводили. Поновлювали, додавали. При зелі певно частково повідміняли, бо нічого не чутно.
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13.09.2020 09:27 Ответить
Ну хоть одну, введенную после перемирия? Их же было так багато
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13.09.2020 09:29 Ответить
При зелі - жодної. Повторити тобі втретє?
А ти сам як думаєш, за що взагалі рашку наказували ? І чому кажуть, що мінські домовленості підстави для санкцій?
Будеш думати чи будеш тупити далі ?
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13.09.2020 09:34 Ответить
Меня не цикавыть Зеля. Зеля объявляет перемырря, чтоб задаться и злыть Украину. Порошенко обьявлял вдесятеро больше таких же перемирий, чтоб ввели и поновылы санкции. Какие? И почему введённые за аннексию Крыма санкции Порошенко преступно привязал к своим преступным минским договорнякам по Дамбацу?
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13.09.2020 09:40 Ответить
Може тому що Крим то Україна ?
Бо питання донбасу можна вирішити раніше, а Крим в такому разі всі забудуть.
Так що злочину, як ти накалякав, жодного.
Все зроблено вірно. Санкції сам можеш знайти. Чи тупий?
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13.09.2020 09:43 Ответить
Преступление в том, что при любом выполнении преступных минских договорняков, которые сам Порошенко считал и считает безальтернативным, санкции с Кацапии за аннексию Крыма, к введению которых он не имеет никакого отношения, автоматически снимаются
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13.09.2020 09:51 Ответить
То ти натякаєш, що зеля займається злочинами ?
Це ж він прагне встановити руцкій мир в Україні і скасувати санкції проти рашкі ?
Знаєш, дипломатичні таланти Порошенка дозволили б нам отримати ще більше санкцій і окремо і разом. Для цього достатньо не зраджувати державу. Хоча кому я це кажу....
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13.09.2020 09:54 Ответить
Если я спрошу, какие санкции за 5 лет удалось ввести благодаря дыпломатычным талантам Порошенко, вы опять начнёте истерить? К сведению, 99% санкций против Кацапии были введены в марте-мае 2014 года, когда вэлыкый дипломат обклеивал плакатами Пжыты по-навому со своей пыкой всю Украину, которая собирала в это время по нитке одежду для армии и добровольцев. После этого был всего 1 потужный процент
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13.09.2020 10:06 Ответить
тут ерунду написал...основные санкции пошли после сбития боинга
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13.09.2020 10:48 Ответить
Какие именно?
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13.09.2020 10:53 Ответить
В любом случа вряд ли вы относите сбитие Боинга в разряд дипломатычных талантив Порошенка
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13.09.2020 10:55 Ответить
https://www.currenttime.tv/a/russia-american-european-sanctions/29449693.html НА ТЕБЕ ВСЕ САНКЦИИ, ЕСЛИ ТЫ УЖЕ ВООБЩЕ ТУПОЙ И БЕЗРУКИЙ
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13.09.2020 12:51 Ответить
Вот ответьте, вам хамили? Ну нет же. Ну так тогда возьми протри свом сраные зенки и почитай свою ссылку. Какой в жопе Боинг? Все основные санкции введены сразу. Потом уже начинаются точечные против предприятий и лиц, а также продление уже существующих. Дебилье безутешное
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13.09.2020 13:46 Ответить
ппц дебил детектид...почитай на досуге, что такое секторальные санкции и чем они отличаются от персональных...
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13.09.2020 17:49 Ответить
Господин Мудофель, вы гавкнули, что "основные санкции пошли после сбития Боинга". Ну так послюнявьте копыто, откройте свою ссылку и почитайте с датами. Когда введены самые серьезные санкции, а когда против дворника Челябинского райисполкома или фирмы "Березка" из Усть-задроченска...Нет, оно начинает мычать про секторальные санкции. Где вас Свынюка только набирает?
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13.09.2020 19:05 Ответить
тебе, тупому дебелоиду объяснять ничего не буду, ибо бесполезно, только зря время потрачу...в спам
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13.09.2020 19:22 Ответить
Вообще-то вопрос был риторический. Думаешь, мне действительно интересно на каких помойках находит вас потужный дыпломат Свыня? Отнюдь
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13.09.2020 19:47 Ответить
А взагалі погана в тролів тепер підготовка.
Ви намагаєтесь опротестувати очевидні факти. Факапиш, дружок, факапиш.
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13.09.2020 09:28 Ответить
"Петро оголошував перемир'я з метою втулити рашці санкції. Поновлювали(!!), додавали(!!)"
Какие санкции ввели? И какие могли отменить, если бы мудрый Порошенко не оголосыв чергове перемырря?
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13.09.2020 09:32 Ответить
О майнгот !!☹
Тебе гугл забанив ?
Не можеш знайти перелік санкцій?
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13.09.2020 09:35 Ответить
Ксень,не корми этого болвана...
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13.09.2020 09:40 Ответить
Нет ни одной санкции, которая зависела бы от потужных перемирий сывочолого гэтьмана. Не распространяйте брехню!
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13.09.2020 09:41 Ответить
Я би на місці твоїх роботодавців тобі не платила. Бо таки тупий.
Все. Спілкуйся з гуглом і не какай під моїми коментами.
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13.09.2020 09:44 Ответить
Порошенко не оголошував перемирия с целью введения или поновлення санкций. Квод эрат демонстрантум
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13.09.2020 09:47 Ответить
Не какай тут. Мене дратує таоя росіска говірка.
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13.09.2020 09:48 Ответить
Санкции против Срани рюсскай ввел Конгресс США ...список Мудаков Путлера составляли Порошенко и Пионтковский и даже еще один бывший друг Путлера...знаешь такого УРОД?
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13.09.2020 09:46 Ответить
тут тролляка прав, не вводилось санкций из за перемирий
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13.09.2020 10:45 Ответить
Враховувалась загальна картина. І порушення перемир'я йшло в невиконання мінських домовленостей.
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13.09.2020 13:00 Ответить
за срыв перемирий (на самом деле не всегда понятно, кто их срывал, тем более когда у нас еще были неподконтрольные добровольцы на передке)никаких санкций дополнительно не добавлялась, написала отсебятину, так признай это и больше не пиши подобного
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13.09.2020 13:03 Ответить
Не починай дурню городити.
Вони окупували наші землі і не виводять війська, як прописано в домовленостях. За це і санкції.
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13.09.2020 14:48 Ответить
саме так Порошенко і робив
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13.09.2020 08:49 Ответить
Порох сказал тогда... еще шаг в нашу сторону и полный залповый ОГОНЬ ...со всех видов оружия... ТОЧКА У уже на позиции...Плешивый ОБОСРА...ся
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13.09.2020 08:53 Ответить
Это когда под Илловайском армия паРашки стояла или Дебальцево с Углегорском сдавали?
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13.09.2020 09:00 Ответить
Мочили Крыс Путлера нехило...везде...трупы ИХТАМНЕТов лежат по всей сраной РАБссии..Новооотсоссию хотели...
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13.09.2020 09:11 Ответить
Якби нормально спланували операцію, а не лізли куди семенченко закомандував, то може б і не було котла. Нам же ніхто не називає осіб, які планували захід в Іловайськ. А кацапи грамотно розташувались. І ще не відомо скільки б там полягло, чи були в нас сили та засоби відбитись від ворога.
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13.09.2020 09:18 Ответить
Ну слава богу хоть там Зеленский ни при чем оказался, а только Семенченко.
Правда вспоминаются сводки который озвучивал Лысенко, так нам рассказывали "Ничего страшного, оперативное окружение, все под контролем, не дадим сорвать парад в Киеве"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к вторжению войск РФ, наблюдение за их маневрами ведется ежеминутно сказал спикер Администрации Президента Украины Андрей Лысенко в эфире канала "112 Украина".

"Мониторинг ведется каждую минуту: где, что происходит, какие силы прибывают из Российской Федерации. Нам неизвестны их конечные планы, но если речь идет о возможности вторжения, то мы готовы к этому. Необходимые резервы, необходимое вооружение и все остальное у нас есть, и мы находимся в полной готовности", - сказал он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/spiker-ap-lysenko-vsu-gotovy-k-vozmozhnomu-vtorzheniyu-rossiyskih-voysk-147823.html
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13.09.2020 09:27 Ответить
Дедываивали победили Гитлероа за 4 года,РАБссия срань пол Дамбасса за 6 лет не взяла..воячки СРАНЫЕ...
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13.09.2020 09:43 Ответить
Конгресс США примет новые сакнкции против РАБссии по Закону Магнитского...,почему не Навального?
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13.09.2020 08:44 Ответить
Малёха отдохнет и поедет инспектировать Шумы
Перемир'я на Донбасі за минулу добу не порушували - Цензор.НЕТ 9061
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13.09.2020 08:45 Ответить
Ваивал с фощиздами, утомилсо!
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13.09.2020 17:02 Ответить
Можливо незабаром Вовка Півшостий заборонить навіть листівки розкидати над ОРДЛО.
Перемир'я на Донбасі за минулу добу не порушували - Цензор.НЕТ 761
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13.09.2020 08:53 Ответить
Всё таки какое ужасное количество населения нашего имеет недоразвитый интеллект...
Оно не в состоянии понять достаточно простых вещей....
Вы в самом деле уверены, что Порошенко подписал Минские соглашения для того, чтобы их выполнять?
Вам тот факт, что украинская армия не смогла удержать Дебальцево - ничего не говорит о состоянии этой армии и силе противника?
ЧТО, мать вашу, было бы дальше, если бы Петя НЕ подписал Минск?
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13.09.2020 09:00 Ответить
ПП нічого не підписував. Ідіть пошукайте, чиї там стоять підписи.
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13.09.2020 09:04 Ответить
Ты не понимаешь, о чём я?
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13.09.2020 09:16 Ответить
Так все знают, что Порошенко брешет ВСЕГДА. Тоже мне секрет полишенеля
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13.09.2020 09:08 Ответить
Ты видать тоже строил НовоОтсоссию от Харькова ло Одессы? Баран пля...
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13.09.2020 09:12 Ответить
Нет, конечно. Мало того, я и из Новосибирска в Украину не переезжал, потому что дочка любила с голой жопой ходить и здоровье подорвала
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13.09.2020 09:18 Ответить
Из Новосибирска я не перезжал,меня еще на свете не было...я родился 22 мая 1969 года в маленьком украинском городке...
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13.09.2020 09:23 Ответить
Ну вот и никакие ультиматумы и инспекции Пушилина его не сорвали!!!
И зачем было пугаться и прогибаться?!
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13.09.2020 09:13 Ответить
На Миских бомагах стоят подписи Зурабова и Кучмы...Ведмедчук отказался...Кум Путлера хитрый Хряк...
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13.09.2020 09:16 Ответить
В таких умовах було проведено перший раунд Мінських переговорів і підписано «Протокол за підсумками консультації Тристоронньої контактної групи, щодо спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П. Порошенка та ініціатив президента Росії В. Путіна» https://commons.com.ua/uk/minski-ugodi-istoriya-interesi-perspektivi/#note-24783-2 2 . Ідея про проведення переговорів саме в Мінську з'явилася ще в липні, але нагальна потреба принаймні тимчасового перемир'я постала лише після описаних подій. У переговорах брали участь: від України - другий президент Леонід Кучма, від Росії - посол в Україні Михайло Зурабов, а також представник ОБСЄ - Хайді Тальявіні й лідери ДНР та ЛНР Олександр Захарченко та Ігор Плотницький відповідно. Саме їхні підписи стояли під підсумковим «Протоколом», що з'явився 5 вересня. ......................................................................................................................
......Проте, вочевидь, головні пункти цього протоколу було погоджено, принаймні на загальному рівні, до переговорів, під час телефонної розмови Порошенка та Путіна, яка відбулася 3 вересня https://commons.com.ua/uk/minski-ugodi-istoriya-interesi-perspektivi/ Мінські угоди: історія, інтереси, перспективи
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13.09.2020 09:25 Ответить
В спам російську пропаганду.
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13.09.2020 09:45 Ответить
В ОРДЛО с крупных заводов массово увольняются работники.
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13.09.2020 09:48 Ответить
😏Передоз! Требуют наши сердца.ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - ПЕРЕДОЗ.https://m.youtube.com/watch?v=lr87tYFGGDI
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13.09.2020 10:04 Ответить
Я так думал, что перемирие, как девственность. Если раз нарушили, то его уже нет. А оно вот как оказывается... Типа если вчера тр@х#ули, а сегодня нет, то девственность как-бы продолжается.
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13.09.2020 17:01 Ответить
 
 