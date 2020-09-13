Перемирие на Донбассе за прошедшие сутки не нарушалось
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе по состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, остается стабильной и полностью контролируется украинскими военнослужащими.
Об этом заявляют в пресс-центре операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника зафиксировано не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина… С начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере", - говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 8.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра ООС в фейсбуке.
Подразделения Вооруженных сил Украины в полном объеме соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.
"Украинские военнослужащие, находясь в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять свои задачи", - говорится в сводке.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами.
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"Мне особенно невыносима мысль о том, что наша страна невольно подчиняется чужой воле, оказываясь в орбите влияния нацистской Германии". Уинстон Черчиль, 1938.
Кагал вперто тягне Україну до повної капітуляції перед москалями і до виконання всіх їхніх вимог.
Те, що ти - упоротий зебіл, ми знаємо.
Ну, іди - лижи чоботи кацапні і прислужуй.
і той і інший користувалися набагато більшою прихильністю за кордоном, ніж у своїй країні
А щодо Порошенка, хто ж вам винен, що в Україні стільки дебілів ?
Я не розумію, як ти можеш бути таким тупим ! От як !
https://censor.net/user/73230
ответил на https://censor.net/comments/locate/3168089/01921531-a71d-73**-8452-57dc951c66f4 в теме https://censor.net/news/3168089/v_nashem_pasporte_net_strochki_patriot_maloross_vatnik_ili_banderovets_zelenskiyi
Зеленський - перший істинно народний і перший реально проукраїнський Президент за всю історію Незалежної України
https://censor.net/comments/locate/3168089/01921531-a733-71b1-9402-66************ не дійшло ? Мало діянь твоєї зе-гниди ?
А твої слова я тобі нагадуватиму. Ти - такий же, як і блазень.
Порошенко абсолютно прав.... военного решения не существует...только политическое... паРашу нужно принуждать уйти с донбасса.... чем Порошенко и занимался... весь мио поддерживает Украину...против паРаши были введены санкции... и
И это нужно было продолжать...но тут зебилы выбрали осла...и тот пошел другим путем....оно видите ли в глазах ***** мир увидело....
І зрозуміло це було зразу, враховуючи, як і скільки часу цей квартальний блазень прислужував москальській публіці.
Але ж у 73% нема чим думати.
Тому і паради нам непотрібні. Ми мирна країна. Нас рашка захистить, раптом нато нападе.
Ти можеш те саме сказати про зе ? Яка його мета?
А ти сам як думаєш, за що взагалі рашку наказували ? І чому кажуть, що мінські домовленості підстави для санкцій?
Будеш думати чи будеш тупити далі ?
Бо питання донбасу можна вирішити раніше, а Крим в такому разі всі забудуть.
Так що злочину, як ти накалякав, жодного.
Все зроблено вірно. Санкції сам можеш знайти. Чи тупий?
Це ж він прагне встановити руцкій мир в Україні і скасувати санкції проти рашкі ?
Знаєш, дипломатичні таланти Порошенка дозволили б нам отримати ще більше санкцій і окремо і разом. Для цього достатньо не зраджувати державу. Хоча кому я це кажу....
Ви намагаєтесь опротестувати очевидні факти. Факапиш, дружок, факапиш.
Какие санкции ввели? И какие могли отменить, если бы мудрый Порошенко не оголосыв чергове перемырря?
Тебе гугл забанив ?
Не можеш знайти перелік санкцій?
Все. Спілкуйся з гуглом і не какай під моїми коментами.
Вони окупували наші землі і не виводять війська, як прописано в домовленостях. За це і санкції.
Правда вспоминаются сводки который озвучивал Лысенко, так нам рассказывали "Ничего страшного, оперативное окружение, все под контролем, не дадим сорвать парад в Киеве"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к вторжению войск РФ, наблюдение за их маневрами ведется ежеминутно сказал спикер Администрации Президента Украины Андрей Лысенко в эфире канала "112 Украина".
"Мониторинг ведется каждую минуту: где, что происходит, какие силы прибывают из Российской Федерации. Нам неизвестны их конечные планы, но если речь идет о возможности вторжения, то мы готовы к этому. Необходимые резервы, необходимое вооружение и все остальное у нас есть, и мы находимся в полной готовности", - сказал он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/spiker-ap-lysenko-vsu-gotovy-k-vozmozhnomu-vtorzheniyu-rossiyskih-voysk-147823.html
Оно не в состоянии понять достаточно простых вещей....
Вы в самом деле уверены, что Порошенко подписал Минские соглашения для того, чтобы их выполнять?
Вам тот факт, что украинская армия не смогла удержать Дебальцево - ничего не говорит о состоянии этой армии и силе противника?
ЧТО, мать вашу, было бы дальше, если бы Петя НЕ подписал Минск?
И зачем было пугаться и прогибаться?!
......Проте, вочевидь, головні пункти цього протоколу було погоджено, принаймні на загальному рівні, до переговорів, під час телефонної розмови Порошенка та Путіна, яка відбулася 3 вересня https://commons.com.ua/uk/minski-ugodi-istoriya-interesi-perspektivi/ Мінські угоди: історія, інтереси, перспективи