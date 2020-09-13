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Донбас (22348) перемир’я (814) операція Об’єднаних сил (6725)

Перемир'я на Донбасі за минулу добу не порушували

Перемир'я на Донбасі за минулу добу не порушували

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі станом на ранок неділі, 13 вересня, залишається стабільною і повністю контролюється українськими військовослужбовцями.

Про це заявляють у пресцентрі операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 12 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших бригад обстрілів із боку противника зафіксовано не було. Уздовж всієї лінії фронту спостерігалася тиша... Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою", - йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 8:00 неділі, опублікованому на сторінці пресцентру ООС у фейсбуці.

Підрозділи Збройних сил України в повному обсязі дотримуються домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року.

"Українські військовослужбовці, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на небезпечні та провокаційні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати свої завдання", - йдеться у звіті.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українським воїнами.

Читайте також: Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак
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Топ коментарі
+13
Осла припугнули...и теперь ждут когда он закон о выборах на донбассе через раду протащит...
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13.09.2020 08:22
+11
А це означає капітуляцію ??? Виконання всього, чого вимагають окупанти ?
Те, що ти - упоротий зебіл, ми знаємо.
Ну, іди - лижи чоботи кацапні і прислужуй.
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13.09.2020 08:35
+11
И что тебя зебила в этих словах Порошенко так возбудило??
Порошенко абсолютно прав.... военного решения не существует...только политическое... паРашу нужно принуждать уйти с донбасса.... чем Порошенко и занимался... весь мио поддерживает Украину...против паРаши были введены санкции... и

И это нужно было продолжать...но тут зебилы выбрали осла...и тот пошел другим путем....оно видите ли в глазах ***** мир увидело....
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13.09.2020 08:38
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Сьогодні НЕ НАРУШАЛОСЬ не в лапках. Мабуть подзвонив КТО НАДО і зробив внушеніє.
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13.09.2020 08:21 Відповісти
Осла припугнули...и теперь ждут когда он закон о выборах на донбассе через раду протащит...
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13.09.2020 08:22 Відповісти
"Я привез вам мир". Невилл Чемберлен, 1938 год.

"Мне особенно невыносима мысль о том, что наша страна невольно подчиняется чужой воле, оказываясь в орбите влияния нацистской Германии". Уинстон Черчиль, 1938.
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13.09.2020 08:24 Відповісти
11 ноября 1938 года в Москве был с визитом шэф ГЕСТАПО Мюллер,визит тайный и договор НКВД-ГЕСТАПО был подписан....Братский...
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13.09.2020 08:32 Відповісти
Перемир'я на Донбасі за минулу добу не порушували - Цензор.НЕТ 9197
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13.09.2020 09:51 Відповісти
ДыНыРы выбор свой давно сделали..Путлер введи...причем тут Украина? Взяли кормите порите уроды Мавзолейные,паспорты еще раз раздайте РАБссии нужно свежее мясо....
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13.09.2020 08:25 Відповісти
Вони їх не взяли. ДЬІРА бовтається як гівно в ополонці.
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13.09.2020 08:28 Відповісти
Странно что разведка дылыныры не делает прослушку ЕС ..Можно было б лизнуть пуйлу
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13.09.2020 08:36 Відповісти
Так розумію, що вже навіть про =провокативні= та =неприцільні= обстріли заборонили писати.
Кагал вперто тягне Україну до повної капітуляції перед москалями і до виконання всіх їхніх вимог.
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13.09.2020 08:28 Відповісти
Перемир'я на Донбасі за минулу добу не порушували - Цензор.НЕТ 3729
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13.09.2020 08:32 Відповісти
А це означає капітуляцію ??? Виконання всього, чого вимагають окупанти ?
Те, що ти - упоротий зебіл, ми знаємо.
Ну, іди - лижи чоботи кацапні і прислужуй.
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13.09.2020 08:35 Відповісти
чим порошенко схожий на горбачова?
і той і інший користувалися набагато більшою прихильністю за кордоном, ніж у своїй країні
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13.09.2020 08:41 Відповісти
А осел на кого похож..если его ни за границей...ни в стране никто уже как президента не воспринимает....
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13.09.2020 08:47 Відповісти
На фіга ти мені ліпиш про горбачова ? Я не знаю, чим він де користувався і знати не хочу.
А щодо Порошенка, хто ж вам винен, що в Україні стільки дебілів ?

Я не розумію, як ти можеш бути таким тупим ! От як !

https://censor.net/user/73230
ответил на https://censor.net/comments/locate/3168089/01921531-a71d-73**-8452-57dc951c66f4 в теме https://censor.net/news/3168089/v_nashem_pasporte_net_strochki_patriot_maloross_vatnik_ili_banderovets_zelenskiyi
Зеленський - перший істинно народний і перший реально проукраїнський Президент за всю історію Незалежної України
https://censor.net/comments/locate/3168089/01921531-a733-71b1-9402-66************ не дійшло ? Мало діянь твоєї зе-гниди ?
А твої слова я тобі нагадуватиму. Ти - такий же, як і блазень.
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13.09.2020 08:56 Відповісти
Французи влучно охарактеризували Зеленського як карикатурну істоту, котрою керують з Кремля.
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13.09.2020 09:13 Відповісти
То он Запад дурил. А на самом деле готовил взятие Донецка в июне 2019. Зебилы, что же вы наделали?!
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13.09.2020 08:36 Відповісти
Порох посрал путлеру в пасть... ТОЧКА У Йловайск...и гибель Псковской дивизии ВДВ...
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13.09.2020 08:36 Відповісти
И что тебя зебила в этих словах Порошенко так возбудило??
Порошенко абсолютно прав.... военного решения не существует...только политическое... паРашу нужно принуждать уйти с донбасса.... чем Порошенко и занимался... весь мио поддерживает Украину...против паРаши были введены санкции... и

И это нужно было продолжать...но тут зебилы выбрали осла...и тот пошел другим путем....оно видите ли в глазах ***** мир увидело....
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13.09.2020 08:38 Відповісти
У Зеленського виходу немає. Якщо спробує вирватися з під впливу Кремля- опублікують скан його російського паспорта і витяг з реєстру громадян РФ. А він росіянин з 2012 року.
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13.09.2020 08:44 Відповісти
Ничего страшного. Он насупыть пыку, скажет что это провокация Кримля и заспивае гимн. Способ был верный и действенный 5 лет
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13.09.2020 08:49 Відповісти
Я думаю, там і до паспорта є що показувати. Більш, ніж треба.
І зрозуміло це було зразу, враховуючи, як і скільки часу цей квартальний блазень прислужував москальській публіці.
Але ж у 73% нема чим думати.
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13.09.2020 08:58 Відповісти
Сегодня Майдан в Минске продолжится...уже читал лозунзи Белорусь не РАБссия...
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13.09.2020 08:28 Відповісти
О! Невже вчення Дарвіна про еволюцію таки вірне?
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13.09.2020 08:37 Відповісти
И кто выйдет дети и старики остались .. Мужиков нет студентов нет вчера всех баб пересадили
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13.09.2020 08:37 Відповісти
Майдан будет па любасу...Быдло Мавзолейное не выдержит....
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13.09.2020 08:41 Відповісти
Крысы-иуды 🤢🤡🐀💩🎪👿 зелёные с рыгоанальными и такими внефракционными гнидами гебнявыми ,как деркач быстренько протянут
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13.09.2020 08:30 Відповісти
Путлеру нужен труп СССр,любой ценой ..баран живет этой Туфтой всю свою никчемную жизнь...Трупы не оживают....
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13.09.2020 08:34 Відповісти
Як там говориться в пісні - пРезидент заборонив армії воювати за державні території. Принизив саме існування збройних сил.
Тому і паради нам непотрібні. Ми мирна країна. Нас рашка захистить, раптом нато нападе.
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13.09.2020 08:38 Відповісти
Надо срочно вернуть Гэтьмана, который перемирий не обьявлял
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13.09.2020 08:44 Відповісти
Перемирия просил Путлер..в Минске у Кучмы и Ведмедчука....когда Порох замочил в сортире Псковкую дивизию ВДВ...хреновая у тебя память...
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13.09.2020 08:46 Відповісти
не просил, а приказьівал пороху обьявить перемирие
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13.09.2020 08:48 Відповісти
Ничего не пойму. Порошенко подписал минские договорняки, потому что без этого ***** попер в атаку и взял Киев и Львов с Ужгородом и в то же время ***** ....попросил перемирие
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13.09.2020 08:53 Відповісти
Петро оголошував перемир'я з метою втулити рашці санкції.
Ти можеш те саме сказати про зе ? Яка його мета?
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13.09.2020 09:19 Відповісти
Какие конкретно санкции были введены после 18-ти его ришучых перемирий?
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13.09.2020 09:22 Відповісти
Спитай в гугла. Санкцій багато вводили. Поновлювали, додавали. При зелі певно частково повідміняли, бо нічого не чутно.
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13.09.2020 09:27 Відповісти
Ну хоть одну, введенную после перемирия? Их же было так багато
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13.09.2020 09:29 Відповісти
При зелі - жодної. Повторити тобі втретє?
А ти сам як думаєш, за що взагалі рашку наказували ? І чому кажуть, що мінські домовленості підстави для санкцій?
Будеш думати чи будеш тупити далі ?
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13.09.2020 09:34 Відповісти
Меня не цикавыть Зеля. Зеля объявляет перемырря, чтоб задаться и злыть Украину. Порошенко обьявлял вдесятеро больше таких же перемирий, чтоб ввели и поновылы санкции. Какие? И почему введённые за аннексию Крыма санкции Порошенко преступно привязал к своим преступным минским договорнякам по Дамбацу?
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13.09.2020 09:40 Відповісти
Може тому що Крим то Україна ?
Бо питання донбасу можна вирішити раніше, а Крим в такому разі всі забудуть.
Так що злочину, як ти накалякав, жодного.
Все зроблено вірно. Санкції сам можеш знайти. Чи тупий?
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13.09.2020 09:43 Відповісти
Преступление в том, что при любом выполнении преступных минских договорняков, которые сам Порошенко считал и считает безальтернативным, санкции с Кацапии за аннексию Крыма, к введению которых он не имеет никакого отношения, автоматически снимаются
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13.09.2020 09:51 Відповісти
То ти натякаєш, що зеля займається злочинами ?
Це ж він прагне встановити руцкій мир в Україні і скасувати санкції проти рашкі ?
Знаєш, дипломатичні таланти Порошенка дозволили б нам отримати ще більше санкцій і окремо і разом. Для цього достатньо не зраджувати державу. Хоча кому я це кажу....
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13.09.2020 09:54 Відповісти
Если я спрошу, какие санкции за 5 лет удалось ввести благодаря дыпломатычным талантам Порошенко, вы опять начнёте истерить? К сведению, 99% санкций против Кацапии были введены в марте-мае 2014 года, когда вэлыкый дипломат обклеивал плакатами Пжыты по-навому со своей пыкой всю Украину, которая собирала в это время по нитке одежду для армии и добровольцев. После этого был всего 1 потужный процент
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13.09.2020 10:06 Відповісти
тут ерунду написал...основные санкции пошли после сбития боинга
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13.09.2020 10:48 Відповісти
Какие именно?
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13.09.2020 10:53 Відповісти
В любом случа вряд ли вы относите сбитие Боинга в разряд дипломатычных талантив Порошенка
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13.09.2020 10:55 Відповісти
https://www.currenttime.tv/a/russia-american-european-sanctions/29449693.html НА ТЕБЕ ВСЕ САНКЦИИ, ЕСЛИ ТЫ УЖЕ ВООБЩЕ ТУПОЙ И БЕЗРУКИЙ
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13.09.2020 12:51 Відповісти
Вот ответьте, вам хамили? Ну нет же. Ну так тогда возьми протри свом сраные зенки и почитай свою ссылку. Какой в жопе Боинг? Все основные санкции введены сразу. Потом уже начинаются точечные против предприятий и лиц, а также продление уже существующих. Дебилье безутешное
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13.09.2020 13:46 Відповісти
ппц дебил детектид...почитай на досуге, что такое секторальные санкции и чем они отличаются от персональных...
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13.09.2020 17:49 Відповісти
Господин Мудофель, вы гавкнули, что "основные санкции пошли после сбития Боинга". Ну так послюнявьте копыто, откройте свою ссылку и почитайте с датами. Когда введены самые серьезные санкции, а когда против дворника Челябинского райисполкома или фирмы "Березка" из Усть-задроченска...Нет, оно начинает мычать про секторальные санкции. Где вас Свынюка только набирает?
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13.09.2020 19:05 Відповісти
тебе, тупому дебелоиду объяснять ничего не буду, ибо бесполезно, только зря время потрачу...в спам
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13.09.2020 19:22 Відповісти
Вообще-то вопрос был риторический. Думаешь, мне действительно интересно на каких помойках находит вас потужный дыпломат Свыня? Отнюдь
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13.09.2020 19:47 Відповісти
А взагалі погана в тролів тепер підготовка.
Ви намагаєтесь опротестувати очевидні факти. Факапиш, дружок, факапиш.
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13.09.2020 09:28 Відповісти
"Петро оголошував перемир'я з метою втулити рашці санкції. Поновлювали(!!), додавали(!!)"
Какие санкции ввели? И какие могли отменить, если бы мудрый Порошенко не оголосыв чергове перемырря?
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13.09.2020 09:32 Відповісти
О майнгот !!☹
Тебе гугл забанив ?
Не можеш знайти перелік санкцій?
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13.09.2020 09:35 Відповісти
Ксень,не корми этого болвана...
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13.09.2020 09:40 Відповісти
Нет ни одной санкции, которая зависела бы от потужных перемирий сывочолого гэтьмана. Не распространяйте брехню!
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13.09.2020 09:41 Відповісти
Я би на місці твоїх роботодавців тобі не платила. Бо таки тупий.
Все. Спілкуйся з гуглом і не какай під моїми коментами.
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13.09.2020 09:44 Відповісти
Порошенко не оголошував перемирия с целью введения или поновлення санкций. Квод эрат демонстрантум
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13.09.2020 09:47 Відповісти
Не какай тут. Мене дратує таоя росіска говірка.
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13.09.2020 09:48 Відповісти
Санкции против Срани рюсскай ввел Конгресс США ...список Мудаков Путлера составляли Порошенко и Пионтковский и даже еще один бывший друг Путлера...знаешь такого УРОД?
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13.09.2020 09:46 Відповісти
тут тролляка прав, не вводилось санкций из за перемирий
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13.09.2020 10:45 Відповісти
Враховувалась загальна картина. І порушення перемир'я йшло в невиконання мінських домовленостей.
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13.09.2020 13:00 Відповісти
за срыв перемирий (на самом деле не всегда понятно, кто их срывал, тем более когда у нас еще были неподконтрольные добровольцы на передке)никаких санкций дополнительно не добавлялась, написала отсебятину, так признай это и больше не пиши подобного
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13.09.2020 13:03 Відповісти
Не починай дурню городити.
Вони окупували наші землі і не виводять війська, як прописано в домовленостях. За це і санкції.
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13.09.2020 14:48 Відповісти
саме так Порошенко і робив
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13.09.2020 08:49 Відповісти
Порох сказал тогда... еще шаг в нашу сторону и полный залповый ОГОНЬ ...со всех видов оружия... ТОЧКА У уже на позиции...Плешивый ОБОСРА...ся
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13.09.2020 08:53 Відповісти
Это когда под Илловайском армия паРашки стояла или Дебальцево с Углегорском сдавали?
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13.09.2020 09:00 Відповісти
Мочили Крыс Путлера нехило...везде...трупы ИХТАМНЕТов лежат по всей сраной РАБссии..Новооотсоссию хотели...
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13.09.2020 09:11 Відповісти
Якби нормально спланували операцію, а не лізли куди семенченко закомандував, то може б і не було котла. Нам же ніхто не називає осіб, які планували захід в Іловайськ. А кацапи грамотно розташувались. І ще не відомо скільки б там полягло, чи були в нас сили та засоби відбитись від ворога.
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13.09.2020 09:18 Відповісти
Ну слава богу хоть там Зеленский ни при чем оказался, а только Семенченко.
Правда вспоминаются сводки который озвучивал Лысенко, так нам рассказывали "Ничего страшного, оперативное окружение, все под контролем, не дадим сорвать парад в Киеве"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к вторжению войск РФ, наблюдение за их маневрами ведется ежеминутно сказал спикер Администрации Президента Украины Андрей Лысенко в эфире канала "112 Украина".

"Мониторинг ведется каждую минуту: где, что происходит, какие силы прибывают из Российской Федерации. Нам неизвестны их конечные планы, но если речь идет о возможности вторжения, то мы готовы к этому. Необходимые резервы, необходимое вооружение и все остальное у нас есть, и мы находимся в полной готовности", - сказал он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/spiker-ap-lysenko-vsu-gotovy-k-vozmozhnomu-vtorzheniyu-rossiyskih-voysk-147823.html
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13.09.2020 09:27 Відповісти
Дедываивали победили Гитлероа за 4 года,РАБссия срань пол Дамбасса за 6 лет не взяла..воячки СРАНЫЕ...
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13.09.2020 09:43 Відповісти
Конгресс США примет новые сакнкции против РАБссии по Закону Магнитского...,почему не Навального?
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13.09.2020 08:44 Відповісти
Малёха отдохнет и поедет инспектировать Шумы
Перемир'я на Донбасі за минулу добу не порушували - Цензор.НЕТ 9061
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13.09.2020 08:45 Відповісти
Ваивал с фощиздами, утомилсо!
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13.09.2020 17:02 Відповісти
Можливо незабаром Вовка Півшостий заборонить навіть листівки розкидати над ОРДЛО.
Перемир'я на Донбасі за минулу добу не порушували - Цензор.НЕТ 761
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13.09.2020 08:53 Відповісти
Всё таки какое ужасное количество населения нашего имеет недоразвитый интеллект...
Оно не в состоянии понять достаточно простых вещей....
Вы в самом деле уверены, что Порошенко подписал Минские соглашения для того, чтобы их выполнять?
Вам тот факт, что украинская армия не смогла удержать Дебальцево - ничего не говорит о состоянии этой армии и силе противника?
ЧТО, мать вашу, было бы дальше, если бы Петя НЕ подписал Минск?
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13.09.2020 09:00 Відповісти
ПП нічого не підписував. Ідіть пошукайте, чиї там стоять підписи.
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13.09.2020 09:04 Відповісти
Ты не понимаешь, о чём я?
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13.09.2020 09:16 Відповісти
Так все знают, что Порошенко брешет ВСЕГДА. Тоже мне секрет полишенеля
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13.09.2020 09:08 Відповісти
Ты видать тоже строил НовоОтсоссию от Харькова ло Одессы? Баран пля...
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13.09.2020 09:12 Відповісти
Нет, конечно. Мало того, я и из Новосибирска в Украину не переезжал, потому что дочка любила с голой жопой ходить и здоровье подорвала
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13.09.2020 09:18 Відповісти
Из Новосибирска я не перезжал,меня еще на свете не было...я родился 22 мая 1969 года в маленьком украинском городке...
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13.09.2020 09:23 Відповісти
Ну вот и никакие ультиматумы и инспекции Пушилина его не сорвали!!!
И зачем было пугаться и прогибаться?!
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13.09.2020 09:13 Відповісти
На Миских бомагах стоят подписи Зурабова и Кучмы...Ведмедчук отказался...Кум Путлера хитрый Хряк...
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13.09.2020 09:16 Відповісти
В таких умовах було проведено перший раунд Мінських переговорів і підписано «Протокол за підсумками консультації Тристоронньої контактної групи, щодо спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П. Порошенка та ініціатив президента Росії В. Путіна» https://commons.com.ua/uk/minski-ugodi-istoriya-interesi-perspektivi/#note-24783-2 2 . Ідея про проведення переговорів саме в Мінську з'явилася ще в липні, але нагальна потреба принаймні тимчасового перемир'я постала лише після описаних подій. У переговорах брали участь: від України - другий президент Леонід Кучма, від Росії - посол в Україні Михайло Зурабов, а також представник ОБСЄ - Хайді Тальявіні й лідери ДНР та ЛНР Олександр Захарченко та Ігор Плотницький відповідно. Саме їхні підписи стояли під підсумковим «Протоколом», що з'явився 5 вересня. ......................................................................................................................
......Проте, вочевидь, головні пункти цього протоколу було погоджено, принаймні на загальному рівні, до переговорів, під час телефонної розмови Порошенка та Путіна, яка відбулася 3 вересня https://commons.com.ua/uk/minski-ugodi-istoriya-interesi-perspektivi/ Мінські угоди: історія, інтереси, перспективи
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13.09.2020 09:25 Відповісти
В спам російську пропаганду.
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13.09.2020 09:45 Відповісти
В ОРДЛО с крупных заводов массово увольняются работники.
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13.09.2020 09:48 Відповісти
😏Передоз! Требуют наши сердца.ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - ПЕРЕДОЗ.https://m.youtube.com/watch?v=lr87tYFGGDI
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13.09.2020 10:04 Відповісти
Я так думал, что перемирие, как девственность. Если раз нарушили, то его уже нет. А оно вот как оказывается... Типа если вчера тр@х#ули, а сегодня нет, то девственность как-бы продолжается.
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13.09.2020 17:01 Відповісти
 
 