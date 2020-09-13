Перемир'я на Донбасі за минулу добу не порушували
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі станом на ранок неділі, 13 вересня, залишається стабільною і повністю контролюється українськими військовослужбовцями.
Про це заявляють у пресцентрі операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу, 12 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших бригад обстрілів із боку противника зафіксовано не було. Уздовж всієї лінії фронту спостерігалася тиша... Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою", - йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 8:00 неділі, опублікованому на сторінці пресцентру ООС у фейсбуці.
Підрозділи Збройних сил України в повному обсязі дотримуються домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року.
"Українські військовослужбовці, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на небезпечні та провокаційні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати свої завдання", - йдеться у звіті.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українським воїнами.
Будь ласка, зачекайте...
"Мне особенно невыносима мысль о том, что наша страна невольно подчиняется чужой воле, оказываясь в орбите влияния нацистской Германии". Уинстон Черчиль, 1938.
Кагал вперто тягне Україну до повної капітуляції перед москалями і до виконання всіх їхніх вимог.
Те, що ти - упоротий зебіл, ми знаємо.
Ну, іди - лижи чоботи кацапні і прислужуй.
і той і інший користувалися набагато більшою прихильністю за кордоном, ніж у своїй країні
А щодо Порошенка, хто ж вам винен, що в Україні стільки дебілів ?
Я не розумію, як ти можеш бути таким тупим ! От як !
https://censor.net/user/73230
ответил на https://censor.net/comments/locate/3168089/01921531-a71d-73**-8452-57dc951c66f4 в теме https://censor.net/news/3168089/v_nashem_pasporte_net_strochki_patriot_maloross_vatnik_ili_banderovets_zelenskiyi
Зеленський - перший істинно народний і перший реально проукраїнський Президент за всю історію Незалежної України
https://censor.net/comments/locate/3168089/01921531-a733-71b1-9402-66************ не дійшло ? Мало діянь твоєї зе-гниди ?
А твої слова я тобі нагадуватиму. Ти - такий же, як і блазень.
Порошенко абсолютно прав.... военного решения не существует...только политическое... паРашу нужно принуждать уйти с донбасса.... чем Порошенко и занимался... весь мио поддерживает Украину...против паРаши были введены санкции... и
И это нужно было продолжать...но тут зебилы выбрали осла...и тот пошел другим путем....оно видите ли в глазах ***** мир увидело....
І зрозуміло це було зразу, враховуючи, як і скільки часу цей квартальний блазень прислужував москальській публіці.
Але ж у 73% нема чим думати.
Тому і паради нам непотрібні. Ми мирна країна. Нас рашка захистить, раптом нато нападе.
Ти можеш те саме сказати про зе ? Яка його мета?
А ти сам як думаєш, за що взагалі рашку наказували ? І чому кажуть, що мінські домовленості підстави для санкцій?
Будеш думати чи будеш тупити далі ?
Бо питання донбасу можна вирішити раніше, а Крим в такому разі всі забудуть.
Так що злочину, як ти накалякав, жодного.
Все зроблено вірно. Санкції сам можеш знайти. Чи тупий?
Це ж він прагне встановити руцкій мир в Україні і скасувати санкції проти рашкі ?
Знаєш, дипломатичні таланти Порошенка дозволили б нам отримати ще більше санкцій і окремо і разом. Для цього достатньо не зраджувати державу. Хоча кому я це кажу....
Ви намагаєтесь опротестувати очевидні факти. Факапиш, дружок, факапиш.
Какие санкции ввели? И какие могли отменить, если бы мудрый Порошенко не оголосыв чергове перемырря?
Тебе гугл забанив ?
Не можеш знайти перелік санкцій?
Все. Спілкуйся з гуглом і не какай під моїми коментами.
Вони окупували наші землі і не виводять війська, як прописано в домовленостях. За це і санкції.
Правда вспоминаются сводки который озвучивал Лысенко, так нам рассказывали "Ничего страшного, оперативное окружение, все под контролем, не дадим сорвать парад в Киеве"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к вторжению войск РФ, наблюдение за их маневрами ведется ежеминутно сказал спикер Администрации Президента Украины Андрей Лысенко в эфире канала "112 Украина".
"Мониторинг ведется каждую минуту: где, что происходит, какие силы прибывают из Российской Федерации. Нам неизвестны их конечные планы, но если речь идет о возможности вторжения, то мы готовы к этому. Необходимые резервы, необходимое вооружение и все остальное у нас есть, и мы находимся в полной готовности", - сказал он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/spiker-ap-lysenko-vsu-gotovy-k-vozmozhnomu-vtorzheniyu-rossiyskih-voysk-147823.html
Оно не в состоянии понять достаточно простых вещей....
Вы в самом деле уверены, что Порошенко подписал Минские соглашения для того, чтобы их выполнять?
Вам тот факт, что украинская армия не смогла удержать Дебальцево - ничего не говорит о состоянии этой армии и силе противника?
ЧТО, мать вашу, было бы дальше, если бы Петя НЕ подписал Минск?
И зачем было пугаться и прогибаться?!
......Проте, вочевидь, головні пункти цього протоколу було погоджено, принаймні на загальному рівні, до переговорів, під час телефонної розмови Порошенка та Путіна, яка відбулася 3 вересня https://commons.com.ua/uk/minski-ugodi-istoriya-interesi-perspektivi/ Мінські угоди: історія, інтереси, перспективи