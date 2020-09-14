Тело пропавшего три недели назад иностранца нашли в Одесской области, - полиция

21-летний парень три недели назад во время отдыха с друзьями на яхте в Одессе нырнул в воду и пропал. 12 сентября его тело нашли у берега в Черноморске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 с пометкой "несчастный случай".

Причину смерти установят судмедэксперты.

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