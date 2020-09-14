Тіло зниклого три тижні тому іноземця знайшли в Одеській області, - поліція
21-річний хлопець три тижні тому під час відпочинку з друзями на яхті в Одесі пірнув у воду і зник. 12 вересня його тіло знайшли біля берега в Чорноморську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції області.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з позначкою "нещасний випадок".
Причину смерті встановлять судмедексперти.
Топ коментарі
+5 Welt Schmerz
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Или плавать учили по старинному обычаю... Кинули с лодки... научится плавать - хорошо, не научится - тоже хорошо...
https://dumskaya.net/news/ne-umel-plavat-no-prygnul-v-vodu-s-yahty-v-rayon-123847/ "...Известно, что Обари-Марк Калеб - студент Сумского аграрного университета - имеет вид на жительство в Украине, в Одессу приехал на отдых вместе с товарищем. В одном из одесских клубов нигериец познакомился с женщиной, которая пригласила его на морскую прогулку на яхте. Посадка происходила в яхт-клубе «Совиньон». Данные о количестве пассажиров на яхте расходятся - по одной информации, их было шесть, по другим - девять.По словам других участников прогулки, примерно в двух милях от берега Калеб решил поплавать - прыгнул в воду и пропал. Однако, как рассказали друзья и преподаватели парня, он не умел плавать. Так или иначе, но ни капитан судна, ни присутствующие на яхте, не подали сигнал бедствия и не оповестили о случившемся правоохранительные органы. После возвращения компания спокойно сошла на берег и передала личные вещи пропавшего его другу Даниэлю. Среди вещей оказались только телефон и обувь, из чего можно сделать вывод, что поплавать Калеб решил прямо в одежде..."
Хороша версія?
Утонул мужик. Приехали копы, оформляют это дело как положено. Мент достаёт бланк и пишет:
"Акт об утопании".
Подумал - не, что-то не то. Зачеркнул и написал выше:
"Акт об утонутии".
Еще подумал - опять не то пальто. Зачеркнул и написал еще выше:
"Акт об утопии".
Почухал репу, скомкал бланк, достал новый и пишет:
"Акт о входе тела в воду с последующим невыходом указанного тела из воды".