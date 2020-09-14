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Новини
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Тіло зниклого три тижні тому іноземця знайшли в Одеській області, - поліція

Тіло зниклого три тижні тому іноземця знайшли в Одеській області, - поліція
Фото: DW

21-річний хлопець три тижні тому під час відпочинку з друзями на яхті в Одесі пірнув у воду і зник. 12 вересня його тіло знайшли біля берега в Чорноморську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції області.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з позначкою "нещасний випадок".

Причину смерті встановлять судмедексперти.

Також читайте: Підлітки у Львові жорстоко побили двох літніх чоловіків: один помер, другий впав у кому

Автор: 

іноземець (390) нещасний випадок (274) Одеська область (3215) Нацполіція (15173) смерть (6750)


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Топ коментарі
+5
Хвилинка чорного гумору:

Утонул мужик. Приехали копы, оформляют это дело как положено. Мент достаёт бланк и пишет:
"Акт об утопании".
Подумал - не, что-то не то. Зачеркнул и написал выше:
"Акт об утонутии".
Еще подумал - опять не то пальто. Зачеркнул и написал еще выше:
"Акт об утопии".
Почухал репу, скомкал бланк, достал новый и пишет:
"Акт о входе тела в воду с последующим невыходом указанного тела из воды".
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14.09.2020 02:58
+5
"Муть" може трішки "розвіяться"... Нашим поліцаям прекрасно відомо, що основна маса кур"єрів, що везуть наркоту з африканського континенту - вихідці саме з Нігерії... Це у них вже "поставлено на потік"... Деякі правоохоронці уже ведуть мову про "нігерійську мафію"... Основна маса нігерійців, які вчаться в Україні - люди небагаті. Багаті, частіш всього, ідуть учиться в європейські чи американські ВУЗи. Тепер питання - людина без достатку буде лазить по нічних клубах, на іншому боці України, плавать на яхті? Ні... Значить, у нього були гроші... Питання: "Звідки у "бідного студента" гроші на багаті розваги?" Зводимо все докупи і маємо "розборки на грунті наркоторгівлі...".
Хороша версія?
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14.09.2020 06:23
+4
Факт в тім що в спорті чорні традиційно лідирують по бігові, в той час яке білі- в стрільбі.
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14.09.2020 06:34
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Сам нырнул или помогли ?
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14.09.2020 00:43 Відповісти
Написано "нырнул в воду", а не "нырнули в воду".
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14.09.2020 00:49 Відповісти
Когда он пропал его друг говорил что тот не умеет плавать...так что скорее всего нырнули...
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14.09.2020 01:35 Відповісти
Пошутили...
Или плавать учили по старинному обычаю... Кинули с лодки... научится плавать - хорошо, не научится - тоже хорошо...
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14.09.2020 01:58 Відповісти
Из какой страны это счастье?
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14.09.2020 00:54 Відповісти
Нигерия
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14.09.2020 00:57 Відповісти
північна...)
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14.09.2020 05:55 Відповісти
https://dumskaya.net/news/v-chernomorske-nashli-utoplennika-126082/ В Черноморске нашли утопленника: вероятно, это пропавший в августе с яхты нигериец (обновлено)
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14.09.2020 00:59 Відповісти
Там якась взагалі мутна історія!

https://dumskaya.net/news/ne-umel-plavat-no-prygnul-v-vodu-s-yahty-v-rayon-123847/ "...Известно, что Обари-Марк Калеб - студент Сумского аграрного университета - имеет вид на жительство в Украине, в Одессу приехал на отдых вместе с товарищем. В одном из одесских клубов нигериец познакомился с женщиной, которая пригласила его на морскую прогулку на яхте. Посадка происходила в яхт-клубе «Совиньон». Данные о количестве пассажиров на яхте расходятся - по одной информации, их было шесть, по другим - девять.По словам других участников прогулки, примерно в двух милях от берега Калеб решил поплавать - прыгнул в воду и пропал. Однако, как рассказали друзья и преподаватели парня, он не умел плавать. Так или иначе, но ни капитан судна, ни присутствующие на яхте, не подали сигнал бедствия и не оповестили о случившемся правоохранительные органы. После возвращения компания спокойно сошла на берег и передала личные вещи пропавшего его другу Даниэлю. Среди вещей оказались только телефон и обувь, из чего можно сделать вывод, что поплавать Калеб решил прямо в одежде..."
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14.09.2020 01:59 Відповісти
"Муть" може трішки "розвіяться"... Нашим поліцаям прекрасно відомо, що основна маса кур"єрів, що везуть наркоту з африканського континенту - вихідці саме з Нігерії... Це у них вже "поставлено на потік"... Деякі правоохоронці уже ведуть мову про "нігерійську мафію"... Основна маса нігерійців, які вчаться в Україні - люди небагаті. Багаті, частіш всього, ідуть учиться в європейські чи американські ВУЗи. Тепер питання - людина без достатку буде лазить по нічних клубах, на іншому боці України, плавать на яхті? Ні... Значить, у нього були гроші... Питання: "Звідки у "бідного студента" гроші на багаті розваги?" Зводимо все докупи і маємо "розборки на грунті наркоторгівлі...".
Хороша версія?
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14.09.2020 06:23 Відповісти
Хвилинка чорного гумору:

Утонул мужик. Приехали копы, оформляют это дело как положено. Мент достаёт бланк и пишет:
"Акт об утопании".
Подумал - не, что-то не то. Зачеркнул и написал выше:
"Акт об утонутии".
Еще подумал - опять не то пальто. Зачеркнул и написал еще выше:
"Акт об утопии".
Почухал репу, скомкал бланк, достал новый и пишет:
"Акт о входе тела в воду с последующим невыходом указанного тела из воды".
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14.09.2020 02:58 Відповісти
Факт в тім що в спорті чорні традиційно лідирують по бігові, в той час яке білі- в стрільбі.
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14.09.2020 06:34 Відповісти
Кажуть, що люди чорної раси не вміють плавати, тому й ніколи не беруть участь у змаганнях по плаванню. Може брешуть? Жаль хлопчину.
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14.09.2020 06:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=H5NV2u3NnVM Юрий Кукин - О вреде пьянства на воде.
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14.09.2020 06:23 Відповісти
 
 