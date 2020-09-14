Тіло зниклого три тижні тому іноземця знайшли в Одеській області, - поліція

21-річний хлопець три тижні тому під час відпочинку з друзями на яхті в Одесі пірнув у воду і зник. 12 вересня його тіло знайшли біля берега в Чорноморську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції області.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з позначкою "нещасний випадок".

Причину смерті встановлять судмедексперти.

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