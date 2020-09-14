Ношение масок - лучшая профилактика COVID-19, пока не появится вакцина, - исследование
Обязательное ношение масок всеми может помочь облегчить протекание болезни в обществе и привести к тому, что новые случаи в основном будут бессимптомными.
Такие результаты опубликовали исследователи в статье, опубликованной в Медицинском Журнале Новой Англии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Авторы исследования анализировали две вспышки COVID-19 на американских предприятиях по переработке мяса. Обе компании впоследствии обязали своих работников в течение всего рабочего дня носить маски. "Среди 500 работников, заразившихся вирусом, 95% были бессимптомные. Лишь 5% инфицированных COVID-19 имели легкие или средние симптомы болезни", - говорится в статье. Авторы также утверждают, что в странах, где власть обязывала населения носить маски, смертность от COVID-19 оставалась низкой даже после того, как после ослабления карантина количество новых заболеваний возрастало.
"Ношение масок способствует тому, что среди всех зараженных COVID-19 увеличивается доля тех, кто переносит эту болезнь без симптомов. А значит, увеличивается количество людей, которые получают краткосрочный иммунитет от этого вируса, пока мы все ждем вакцину", - сказала в интервью британскому изданию "Телеграф" соавтор статьи доктор медицины Моника Ганди, которая исследует инфекционные заболевания в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Она предупредила, что нужны более широкие исследования этой темы, чтобы подтвердить ее выводы.
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Можете з дому виходити ? працюєте ?
В регіони люди влітку виїжджали, щоб не звихнутися. В Монреалі туристів нема. Фестивалі всі анульовані (Монреаль називають містом фестивалів).
Завтра йду на cleaning до дантиста (з березня !!!, бо ж було скасовано), а у вівторок - до перукарки.
Пошта працює, всі магазини теж, ресторани ...
Школи відкрили, садочки ще раніше.
Транспорт працював і працює.
Дороги традиційно перериті ... Тепер схаменулися робити. Сніг випаде - зариють ями до наступного року.
А жодного способу нема зробити дострокові парламентські виборі у штаті ?
Просто кошмар.
Тримайтеся. Головне - морально, бо я розумію, наскільки це пригнічує і дратує.
38 раз обанкроченый, а в Украине судьбу 40 млн людей решает несмешной клован.
на етом фоне "Судьбу нескольких миллионов человек решила проститутка" - звучит как большой прорыв вперед.
"Правда, только правда, ничего кроме правды !" (С)
ОА рубит правду-матку - щепки летят.
А я - вежливый. Как мистер Кольт.
и ты правда думал, шо рано или позно ето не всплывет?
но не ты - для меня пропали...
такое впечатление , как в дерьмо вступил...
еще один такой свиняче-австрлийский прикол, будешь иметь шо слушать всегда...
ненавижу сволочню под любм флагом.
Исключение было дано двум слоям населения: джоггерам (любителям пробежек) и детям до 12-и лет.
Фикус в том что эти две категории населения - наиболее уязвимы: джоггеры тяжело и глубоко дышат; а у детей ещё не развита иммунная система.
По идее, те и другие уже давно должны были быть мертвы.
Де-факто: ни единого случая заболевания среди них. Ни единого.
Так что - фейк. Такие дела, друже.
Нюрнбергская петля просит мыла.
У нас доктор наук, по определению, состоявшийся учёный, сделавший определенный вклад в науку и воспитавший нескольких кандидатов наук, имеющий множество публикаций и достойный индекс цитирования, доктор философии - ассистент на кафедре.
Доктор наук - это все равно кандидат наук.
Так вот, что у них, что у нас это не обязательно бывший кандидат наук, а как решит наблюдательный или ученый совет.
Да и доктор философии даже и не тянет по квалификационным требоваяниям на кандидата наук
Все рівно ПОНИЖУЄТЬСЯ вірогідність зараження.
В комментариях смешит огромное колличество диванных экспертов, с пеной у рта доказывающих, что все эти меры не нужны, у общества истерия, пандемия фейк. Допустим вы правы. Тогда ответьте на вопрос. Готовы ли вы подписать официальный отказ от использования аппарата искусственной вентиляции лёгких в случае заболевания Covid-19? Если спорите, то повышаете ставки...😉
2. Злочинці усіх мастей, вбивці, які отримують пошкодження / поранення чи просто захворівають - їх, по-вашому, теж потрібно лікувати.
А люди, які захворіють на модний вірус, які платили податки, не порушували закони і є такими ж громадянами, як інші - на вашу думку не заслуговують на мед.допомогу ? При цьому вони можуть вважати все, що завгодно. В Україні як би свобода думки, ні ?
Хронічні хворі, яким відмовлено у госпіталізації, відмінено планові операції через те, що увага лише ковідним, які реально можуть померти від ненадання мед.допомоги - нехай, по-вашому - теж мруть ?
А ви не забагато на себе берете ?
Я не знаю, де ви побачили огромное колличество диванных экспертов, с пеной у рта доказывающих, что все эти меры не нужны, у общества истерия, пандемия фейк, тут люди дискутують про заходи, які вжито і багато хто вважає, що вони не відповідають загрозі і є неефективними, а інформація, яка надається - відверто маніпулятивною, тенденційною і брехливою.
Это касается не только комментариев в интернете. Меня бесят личности, которые не способны поменять батарейки в пульте телевизора, но с "компетентным выражением лица" несут полную ху..ю!
Естественно.
И не только в случае ковида.
"Do not resuscitate" - так называется данный документ, и самое интересное: его подписывают для себя, на случай своей болезни, сами врачи.
Лично я хочу помереть без всякого "оживления", мне на этом свете задерживаться ни к чему.
Вот ссылка, очень многие подписывают, не все хотят остаться "вечно живыми" а.к.а. Терри Шиаво:
https://www.rightathome.com.au/images/pdfs/Do_Not_Resuscitate_-_Who_Decides.pdf
И, между прочим, у моего мужа есть Enduring Power of Attorney, он отлично знает, что мне никакого оживления не нужно, я сама решаю, когда мне помереть.
Предже чем так гадить населения, следовало бы подумать, а если у сявок охрана и не убьет ли их эта охрана сама?
Как в Нью-Йорке клали под ИВЛ латиносов, а потом "выносили всех с образками трубок, в крови и дерьме" - как написал один комментатор из славного города NY, города, который после дурантина покинули 40% жителей.
Что же это они так то, раз ИВЛ так хорошо "помогает от ковида"?
Да, ИВЛ тебе поставит военнослужащая Китайской Народно-Освободительной Армии, ибо медсестры в тоталитарных государствах (как ив се медработники) - военнообязанные.
Специально таких тебе провезем, самолетами Бундесвера (не все же им исламистов из Африки завозить).
А теперь про Эндрюса пишут комментаторы на каналe SkyNews в youtube (с китайскими никами комментаторы), что Эндрюс будет первым в истории премьером австралийского штата, который преставится не от естественных причин?
По лезвию бритвы вы, сявки ходите.
Разорять бизнесы на сотни миллионов долларов вашими дурантинами и планировать геноцид правящего класса стран это вам не картинки в тырнетиках на форумах лепить, за это спрос будет, и спрошу, само собой не я, а совсем иные люди. люди серьезные.
Я за 30 лет жизни в Австралии ТАКИХ угроз в адрес политиков никогда не встречала.
Так что "и хорошего настроения"(С)
И чего они так вентиляции легких боятся, ведь это здорово помогает "от ковида"?
О резком уменьшении числа обращений в отделения неотложной помощи даже людей с инсультами "придумала" не я, это сообщили СМИ, а СМИ в Австралии сплошь рептилоидные.
И что они так всполошились то, неужто знают, что преступления прочив человечества не имеют срока давности и что всех "борцов с ковидом" ждет Нюренберг?
Фотографии повешенных в Нюренберге показать или сами погуглите?
Весь мир помнит их неоднократно подтвержденное лабораторными исследованиями открытие, что таракан без лап не слышит.
В данный момент ими было однозначно установлено, что разное течение заболевания у мужчин и женщин, в первую очередь, связано с ношением большинством женщин лифчиков
Вот интересно услышать сколько мафия платит тролям спамящим вполне безобидные посты.
Работа нетрудная, квалификации не требует.
А скоро и совсем ставки урежут: деньги то заканчиваются у ротшильдов после взрыва "удобрений" в Бейруте и погорелых "шин" там же.
С любопытством ожидаю третьего пожара/взрыва, в чем Хезболла еще додумалась герыч иранский перевозить, кроме мешков с удобрениями и в шинах, неужто в ящиках с надписью "верблюжье молоко"?
Источник: https://censor.net/ru/n3219030
В Сан-Франциско?
В Калифорнии?
Это где веерные отключения электричества, все погорело из-за лесных пожаров (вырубка сухостоя запрещена, нужно спец. разрешение на то, чтобы спилить дерево)?
Это та самая Калифория, счетчик долга которой выставлен в сети и реально видно, как долг кадую секунду прирастает?
Да как же там масок не носить, в этом рае демократов, оттуда и бабушка Пелоси, и вице-президентша дедушки Байдена?
Пусть в ж*пу себе маски запихнут, на доброе им здоровье.
Nе все же деньги демкратам у компании Гугл ******* (Гугл выделил адовы бабки на бездомных в Сан Франциско, деньgи исчезли, и скоммуниздили их не бездомные).
Хоть на продажах масок смогут подняться, пока не иничтожат весь этот био-мусор "вакцинаторы".
Российскую вакцину берите, российскую!
Она ядреная, хорошо демократов проймет, проверено Лехой Навальным.
Чтобы вас всех провакцинировали".
Я с 8 лет была научена инъекции делать, я помогу, чем могу, я отлично 'провакцинирую" "вакцинаторов", одной дозы хватит.
Обращайтесь.
На масках оседает часть капель с вирусом, за счёт чего снижается ВЕРОЯТНОСТЬ заражения.
https://profiles.ucsf.edu/monica.gandhi
На ее месте следует быть поосторожней, помня, что два ее однофамильца (если не родственника) были прямо таки убиты:
"Операция «Голубая звезда» - военная операция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8 индийской армии по уничтожению базы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%85%D0%B8 сикхских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD сепаратистов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC_(%D0%90%D0%BC%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%B0%D1%80) Золотом храме (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%B0%D1%80 Амритсар ) в июне https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1984 года .
Успех операции был омрачён большими жертвами среди индийских военнослужащих и мирного населения. В долгосрочном плане «Голубая звезда» привела к росту сикхского терроризма и стала причиной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D1%8B_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 убийства премьер-министра страны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Индиры Ганди ."
(Википедия, выделено мной)
Наши викторианские зайчики, про-китайские коммуняки, очень, очень занервничали, когда до них дошло, как своим дурантинов они навредили сикским бизнесам.
Вы не змнали, что у сикхов сильные бизнесы?
А, может, вы таки идиоты?
"
трагической гибели премьер-министра Индии Индиры Ганди.
31 октября 1984 года она была убита двумя телохранителями-сикхами."
Точно!
Именно охрана с нашими викторианскими коммуняками и расправится.
Это, между прочим, многовековая традиция, еще со времен древнеримских императоров.
"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Убийство Раджива Ганди
Раджив Ганди был убит https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 21 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1991 года во время проведения предвыборной кампании в результате террористического акта, осуществлённого смертницей из членов террористической организации «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB-%D0%98%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Тигры освобождения Тамил-Илама », в окрестностях города Шриперумпудур, недалеко от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81 Мадраса в штате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B4 Тамилнад https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B2#cite_note-12 [12] ." (Википедия)
Не поняла, автор статьи из той же семьи?
специалисты нифига не знают о ковиде, зато интернетдрочеры все знают, по принципу , одна бабка сказала. страна не пуганных идиотов