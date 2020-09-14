Ношение масок - лучшая профилактика COVID-19, пока не появится вакцина, - исследование

Обязательное ношение масок всеми может помочь облегчить протекание болезни в обществе и привести к тому, что новые случаи в основном будут бессимптомными.

Такие результаты опубликовали исследователи в статье, опубликованной в Медицинском Журнале Новой Англии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Авторы исследования анализировали две вспышки COVID-19 на американских предприятиях по переработке мяса. Обе компании впоследствии обязали своих работников в течение всего рабочего дня носить маски. "Среди 500 работников, заразившихся вирусом, 95% были бессимптомные. Лишь 5% инфицированных COVID-19 имели легкие или средние симптомы болезни", - говорится в статье. Авторы также утверждают, что в странах, где власть обязывала населения носить маски, смертность от COVID-19 оставалась низкой даже после того, как после ослабления карантина количество новых заболеваний возрастало.

"Ношение масок способствует тому, что среди всех зараженных COVID-19 увеличивается доля тех, кто переносит эту болезнь без симптомов. А значит, увеличивается количество людей, которые получают краткосрочный иммунитет от этого вируса, пока мы все ждем вакцину", - сказала в интервью британскому изданию "Телеграф" соавтор статьи доктор медицины Моника Ганди, которая исследует инфекционные заболевания в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Она предупредила, что нужны более широкие исследования этой темы, чтобы подтвердить ее выводы.

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