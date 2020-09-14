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Новини Коронавірус і карантин
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Носіння масок - найкраща профілактика COVID-19, поки не з'явиться вакцина, - дослідження

Носіння масок - найкраща профілактика COVID-19, поки не з'явиться вакцина, - дослідження

Обов’язкове носіння масок всіма може допомогти полегшити перебіг хвороби в суспільстві і привести до того, що нові випадки переважо будуть безсимптомними.

Такі результати оприлюднили дослідники в статті, опублікованій у Медичному Журналі Нової Англії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Автори дослідження аналізували два спалахи вірусу COVID-19 на американських підприємствах з переробки м’яса. Обидві компанії згодом зобов’язали своїх працівників протягом усього робочого дня носити маски. "Серед 500 працівників, які заразилися вірусом, 95% були асимптоматичними. Лише 5% інфікованих на COVID-19 мали легкі чи середні симптоми хвороби", - ідеться у статті. Автори також стверджують, що у країнах, де влада зобов’язувала населення носити маски, смертність від COVID-19 залишалася низькою навіть після того, як після послаблення карантину кількість нових захворювань зростала.

"Носіння масок сприяє тому, що серед усіх заражених на COVID-19 збільшується частка тих, хто переносить цю хворобу без жодних симптомів. А отже, збільшується кількість людей, які отримують короткостроковий імунітет від цього вірусу, поки ми всі чекаємо на вакцину", - сказала в інтерв’ю британському виданню "Телеграф" співавторка статті доктор медицини Моніка Ґанді, яка досліджує інфекційні захворювання в Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско. Вона застерегла, що потрібні більш широкі дослідження цієї теми, аби підтвердити її висновки.

Читайте: В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

дослідження (607) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+16
Та ну, как же могут наши люди носить маски, они же не ЛОХИ. Это же так унизительно - носить маску. Пока места не заканчиваются в больницах, а потом бегают, как усратые, чтобы родных вылечить.
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14.09.2020 02:47
+9
Я - не лікар, але часто зустрічаю про те, що маска зменшує насичення крові киснем, викликає гіпоксію, звідси втомлюваність і сонливість.
Медиків вчать носити маски.
Мій колега, який працює в офісі, дуже скаржився мені, як важко говорити півтори години під час рандеву у масці. Вона мокра стає, шкіра обличчя теж ...
Пишуть також, що тривале носіння маски викликає грибок у легенях, емфізему легень і бронхіальну астму. Зараз не відчувається, а потім - вилізе.
Знайти об*єктивну інформацію важко. Все - на кон*юнктурі і хайпі. От на даний момент вигідно і потрібно говорити так - то це і кажуть.
А наукові дані - десь.
Треба гроші відбити: уже ж нашили ...
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14.09.2020 03:13
+7
Зато голови розумні. Японці - це дуже соціально-відповідальна нація. Вони турбуються про оточуючих, та носять маски, коли хворіють на грип та простуди.
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14.09.2020 03:53
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ХА-ХА! Влучно!
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14.09.2020 10:11 Відповісти
Ношение масок - лучшая профилактика COVID-19, пока не появится вакцина, - исследование - Цензор.НЕТ 6483
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14.09.2020 06:07 Відповісти
Тот кто в масочке идет, тот здоровеньким помрет.
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14.09.2020 06:27 Відповісти
Речь идет об общем числе заболеваний, будут ди они с симптомами или без - это особь статья и к статистике она отношения не имеет.
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14.09.2020 06:32 Відповісти
Ковидисты, ваш дом - турма, и вам в ней жыть.
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14.09.2020 06:42 Відповісти
Як Ви ? Ваш черговий комендантський час уже закінчився ?
Можете з дому виходити ? працюєте ?
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14.09.2020 06:55 Відповісти
Я-то программист на пол-ставки; работа из дома. А всё остальное пока как было. Самое гнусное : закрыты важные магазины: инструментов, одежды, обуви, швейных принадлежностей и т.д. Почта почти перестала работать. Зубные врачи работают только на emergencies. Даже парикмахерские закрыты. В общем, всё идёт вразнос. Наш комуняка, который поставлен китайцами чтобы управлять штатом - психически ненормален, он не отдаёт себе отчёта в последствиях своих действий. Его пока не удаётся спихнуть даже внутрипартийным переворотом, т.к. тогда вообще вся его профсоюзная банда развалится. Его, конечно, в итоге посадят (а может и хуже будет, т.к. он разорил сотни тысяч бизнесов).
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14.09.2020 07:40 Відповісти
Жах. У нас якось хоч щось ворушиться. Звичайно, багато банкрутств.
В регіони люди влітку виїжджали, щоб не звихнутися. В Монреалі туристів нема. Фестивалі всі анульовані (Монреаль називають містом фестивалів).
Завтра йду на cleaning до дантиста (з березня !!!, бо ж було скасовано), а у вівторок - до перукарки.
Пошта працює, всі магазини теж, ресторани ...
Школи відкрили, садочки ще раніше.
Транспорт працював і працює.
Дороги традиційно перериті ... Тепер схаменулися робити. Сніг випаде - зариють ями до наступного року.

А жодного способу нема зробити дострокові парламентські виборі у штаті ?
Просто кошмар.
Тримайтеся. Головне - морально, бо я розумію, наскільки це пригнічує і дратує.
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14.09.2020 07:59 Відповісти
Спасибо, будем стараться.
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14.09.2020 13:05 Відповісти
Вот пример чтобы немного осветить ситуацию у нас: недавно парламент голосовал за продление "чрезвычайного положения". Решающий голос "за" подала представительница партии "Reason", которая до того называлась "Sex party". По профессии эта дама - бывшая проститутка. Представляете ? Судьбу нескольких миллионов человек решила проститутка. Это вот современная Виктория - штат Австралии - так выглядит. Войдёт в историю, наверное.
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14.09.2020 13:14 Відповісти
ето вам еще повезло - у нас судьбу 300 млн народа решает устроитель конкурсов красоты,
38 раз обанкроченый, а в Украине судьбу 40 млн людей решает несмешной клован.
на етом фоне "Судьбу нескольких миллионов человек решила проститутка" - звучит как большой прорыв вперед.
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15.09.2020 02:09 Відповісти
У вас всё будет норм. Трамп просто поотрывает головы всем левакам, и наступит благодать.
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15.09.2020 12:41 Відповісти
давайте вы за своего, а мы уже за своего сами как то без уважаемых австралийских советов?
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15.09.2020 12:49 Відповісти
Ну ты же сам встрял в разговор.
"Правда, только правда, ничего кроме правды !" (С)
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15.09.2020 12:55 Відповісти
я разговаривал с QА - ето тоже ты?
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15.09.2020 13:05 Відповісти
Не я, но мы давно знакомы.
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15.09.2020 13:28 Відповісти
а как же можна быть не знакомым самим с собой?
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15.09.2020 13:30 Відповісти
У нас разные манеры, если ты не заметил.
ОА рубит правду-матку - щепки летят.
А я - вежливый. Как мистер Кольт.
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15.09.2020 13:32 Відповісти
у тебя раздоюха - ты у нас в двух ипостасях?
и ты правда думал, шо рано или позно ето не всплывет?
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15.09.2020 13:35 Відповісти
ты, брехло зашифрованое, и тот с которым "ты давно знаком",
но не ты - для меня пропали...
такое впечатление , как в дерьмо вступил...
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15.09.2020 13:44 Відповісти
ох не просты вы австралийские кенгуряки ой совсем не просты
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15.09.2020 13:08 Відповісти
ты мне не интересен QA давай включай.
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15.09.2020 13:12 Відповісти
и еще - слухай сюда архивариус с мога буков,
еще один такой свиняче-австрлийский прикол, будешь иметь шо слушать всегда...
ненавижу сволочню под любм флагом.
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15.09.2020 13:18 Відповісти
микробоспециалист деланый....
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15.09.2020 13:22 Відповісти
У нас в Мельбурне правит свора коммуняк на подсосе у **********. Когда от ********** пришла указивка: нацепить на всех намордники, указивка была немедленно выполнена.
Исключение было дано двум слоям населения: джоггерам (любителям пробежек) и детям до 12-и лет.

Фикус в том что эти две категории населения - наиболее уязвимы: джоггеры тяжело и глубоко дышат; а у детей ещё не развита иммунная система.

По идее, те и другие уже давно должны были быть мертвы.
Де-факто: ни единого случая заболевания среди них. Ни единого.

Так что - фейк. Такие дела, друже.

Нюрнбергская петля просит мыла.
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15.09.2020 13:29 Відповісти
придурок подмикробный QA включи и заступись уже сам за себя...
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15.09.2020 13:29 Відповісти
Нервишки шалят ? Вколись вакцинкой росейской.
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15.09.2020 13:31 Відповісти
QA turn on
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15.09.2020 13:45 Відповісти
от и гудики - слава богу обошлось без матов...
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15.09.2020 12:51 Відповісти
Это не звание, а степень. PhD приблизительно то же, что и у нас.
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14.09.2020 07:12 Відповісти
Какое приблизительно?
У нас доктор наук, по определению, состоявшийся учёный, сделавший определенный вклад в науку и воспитавший нескольких кандидатов наук, имеющий множество публикаций и достойный индекс цитирования, доктор философии - ассистент на кафедре.
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14.09.2020 07:31 Відповісти
Вы наивны, у нас степень доктора наук присуждается профильным Ученым советом, так же, как и у них. Ученый совет руководствуется определенными конкретными требованиями, только наш доктор соответствует их full doctor, но это всё равно PhD. Есть еще доктор honoris causa (почетный доктор), вот это уже звание.Не буду более детально вдаваться.
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14.09.2020 07:49 Відповісти
Угу, вы хоть врубились, что написали?
Доктор наук - это все равно кандидат наук.
Так вот, что у них, что у нас это не обязательно бывший кандидат наук, а как решит наблюдательный или ученый совет.
Да и доктор философии даже и не тянет по квалификационным требоваяниям на кандидата наук
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14.09.2020 08:01 Відповісти
У меня достаточно опыта общения с PhD и нашими кандидатами и докторами, чтобы иметь представление что к чему.
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14.09.2020 08:04 Відповісти
Ну, то, что любой диплом у нас можно купить, не делает безграмотные и антинаучные утверждения американского доктора результатом квалифицированного исследования
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14.09.2020 08:19 Відповісти
Ага,их выводы подтверждают менделиха,британские учёные и фокинская внучка.
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14.09.2020 07:07 Відповісти
Ношение масок - лучшая профилактика COVID-19, пока не появится вакцина, - исследование - Цензор.НЕТ 8386.....
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14.09.2020 07:09 Відповісти
На сайте ДНР Последний рубеж, с которого пропагандист пять лет -до его блокирования-радостно перепечатывал картинки , изображен знак почётного нквдиста. А также приведены разъяснения : Все бандеровцы и прочая шелупонь будет безжалостно отстреливаться уполномоченными органами.Это красный ресурс .
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14.09.2020 08:29 Відповісти
Ванёк (кац) ..!? Що ти там рассёк ?(кац)
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14.09.2020 08:46 Відповісти
Ванёк (кац) ..!? Що ти там рассёк ?(кац)/ Тот же автор : Вис.....соя !?/ І ця юда ..!? /...На *пецика * ? ...Т /Пральна ...А даффай ......Сіманенка !?...Ні ....Ківу ! Во-о-о-./Так так ...і *сою * пожираю /...*Мальчік Ваня рошенку* -са....! /....ПС ....)))...Товари для *пециків* !? /Так а що там мусолити ? ..*Канкретна (кац) * ! /Оу-у-у...щас-с-с(кац) .../.Соя ......здується мабуть !? / Ну так ..постав *картинку Люлі * !? / Дай *сцилочку*./ Вместо того чтобы перепечатывать десятки тысяч тупых картинок из сайтов РФ и ДНР надо было учиться писать комменты.
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14.09.2020 09:04 Відповісти
Внутри маски собирается углекислый газ вами выдыхаемый и прочие микробы на этой влажной внутри маске,подобную дурь мог сказать только абсолютный профан...
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14.09.2020 07:09 Відповісти
Ношение масок - лучшая профилактика COVID-19, пока не появится вакцина, - исследование - Цензор.НЕТ 7735
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14.09.2020 07:10 Відповісти
Ото в центрі ти.
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14.09.2020 10:02 Відповісти
Ношение масок на улице снижает иммунитет, а снижение иммунитета способствует заражению любыми вирусами в помещении при большом скоплении людей и маска от этого не спасает т.к. остаются открытыми для заражения глаза.
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14.09.2020 07:11 Відповісти
Абсолютно верно...
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14.09.2020 07:14 Відповісти
Ніхєра нє вєрно.
Все рівно ПОНИЖУЄТЬСЯ вірогідність зараження.
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14.09.2020 10:04 Відповісти
Более действенное, чем маска-это самовнушение, когда человек всё время повторяет-Я не заболею, я не заболею и он не заболеет. А от страха можно только об##раться и умереть.
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14.09.2020 10:24 Відповісти
Докторам маску надо менять каждые 10 минут,иначе заразятся...
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14.09.2020 07:15 Відповісти
Религию отделили от государства. Но государство нашло себе другое учение- Ковид. Отобрав ее у вирусологов и теперь санитары и политшаманы рассказывают как нам жить. Завтра будет пресвятая вакцинация всем приготовтися то есть скинуться надо и терпеть лешения. Свято место пусто не бывает. Нам навязывают новое учение на новом витке развития.
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14.09.2020 07:18 Відповісти
Куплю, миллиард Мавзолейных масок Путлера по 10 баксов.В маску вмоннированы Полоний и Новичок...Убивают КононовиRUS Путлера наповал...
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14.09.2020 07:19 Відповісти
Новосибирская лаборатория "Вектор" где 19 сентября 2019 года произошел пожар и взрыв получила за КороновиRUS Путлера чЛенинскую премию,а лаборант Александр Чумасбродов звание ХЕРой РАБссии.....с вручением Ордена чЛенина и медальки залатая звязда...
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14.09.2020 07:27 Відповісти
носить цак и радоваться!
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14.09.2020 07:48 Відповісти
Я собі осьо що зроблю:
Ношение масок - лучшая профилактика COVID-19, пока не появится вакцина, - исследование - Цензор.НЕТ 8080
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14.09.2020 08:19 Відповісти
Не сціть! Цей "смертельний" вірус запустили не для того, щоб раби вимерли, а для того, щоб їх залякати і загнати в стойло. Але це цей. А от наступний.....
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14.09.2020 09:59 Відповісти
Я особенно не переживаю из-за Covid-19. Маску ношу только в магазинах и прочих учреждениях. В общественном транспорте практически не езжу. В любом случае проблем в ношении маски не вижу. А соблюдение мер личной гигиены и социальное дистанцирование вообще считаю правилами хорошего тона.
В комментариях смешит огромное колличество диванных экспертов, с пеной у рта доказывающих, что все эти меры не нужны, у общества истерия, пандемия фейк. Допустим вы правы. Тогда ответьте на вопрос. Готовы ли вы подписать официальный отказ от использования аппарата искусственной вентиляции лёгких в случае заболевания Covid-19? Если спорите, то повышаете ставки...😉
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14.09.2020 08:33 Відповісти
1. Тобто, п*янь, яка скоює ДТП і вбиває людей, але сама при цьому калічиться - її лікують і ви не закликаєте таких лишати подихати на вулиці.
2. Злочинці усіх мастей, вбивці, які отримують пошкодження / поранення чи просто захворівають - їх, по-вашому, теж потрібно лікувати.

А люди, які захворіють на модний вірус, які платили податки, не порушували закони і є такими ж громадянами, як інші - на вашу думку не заслуговують на мед.допомогу ? При цьому вони можуть вважати все, що завгодно. В Україні як би свобода думки, ні ?

Хронічні хворі, яким відмовлено у госпіталізації, відмінено планові операції через те, що увага лише ковідним, які реально можуть померти від ненадання мед.допомоги - нехай, по-вашому - теж мруть ?

А ви не забагато на себе берете ?

Я не знаю, де ви побачили огромное колличество диванных экспертов, с пеной у рта доказывающих, что все эти меры не нужны, у общества истерия, пандемия фейк, тут люди дискутують про заходи, які вжито і багато хто вважає, що вони не відповідають загрозі і є неефективними, а інформація, яка надається - відверто маніпулятивною, тенденційною і брехливою.
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14.09.2020 09:01 Відповісти
Я бачу ви не зрозуміли. Дуже багато людей кажуть, що Ковід то брехня й нічого робити не треба. Все саме пройде. Моя пропозиція саме для таких.
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14.09.2020 10:29 Відповісти
А какие у вас есть предложения?
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14.09.2020 10:47 Відповісти
У меня предложение, чтобы некоторые "эксперты" с тремя классами церковно-приходской школы, не способные прочитать несколько статей в Википедии, которые верят, что кактус возле монитора защищает их от радиации, что иконки на торпедо авто снижают аварийность вообще воздержались от обсуждения подобных вопросов.
Это касается не только комментариев в интернете. Меня бесят личности, которые не способны поменять батарейки в пульте телевизора, но с "компетентным выражением лица" несут полную ху..ю!
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14.09.2020 11:09 Відповісти
"Готовы ли вы подписать официальный отказ от использования аппарата искусственной вентиляции лёгких в случае заболевания Covid-19?"


Естественно.
И не только в случае ковида.
"Do not resuscitate" - так называется данный документ, и самое интересное: его подписывают для себя, на случай своей болезни, сами врачи.

Лично я хочу помереть без всякого "оживления", мне на этом свете задерживаться ни к чему.

Вот ссылка, очень многие подписывают, не все хотят остаться "вечно живыми" а.к.а. Терри Шиаво:
https://www.rightathome.com.au/images/pdfs/Do_Not_Resuscitate_-_Who_Decides.pdf

И, между прочим, у моего мужа есть Enduring Power of Attorney, он отлично знает, что мне никакого оживления не нужно, я сама решаю, когда мне помереть.
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14.09.2020 10:01 Відповісти
Я так понимаю, вы вообще не видите разницы между вентиляцией лёгких и искусственным поддержанием функций организма, когда человек находится в коме.
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14.09.2020 10:24 Відповісти
Так это вы не видите. Вентилляция лёгких проводится именно в состоянии комы иначе кагбе в трахею трубку не вставить. Выживаемость - 10%
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14.09.2020 10:48 Відповісти
Какая чушь! Вентиляция лёгких бывает принудительная, принудительно-вспомогательная и вспомогательная. Вентиляция лёгких проводят и в лечебных целях. Разные аппараты, десяток режимов. При Covid-19 пациент может находится в сознании, но лёгкие не могут работать в нормальном режиме. Тут и используют ИВЛ. Хотя случаи бывают разные.
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14.09.2020 11:02 Відповісти
Нет, я вижу, что хорошо, что моя фамилия - не "ганди" (ка, например, у автора статьи), и что ко мне не приедет сикх, чей бизнес убили дурантином ротшильдовские сявки, и не выстрелит в голову если не ротшильдам, то их сявкам точно, потому как ротшильды сявкам охрану оплачивать не обязаны.
Предже чем так гадить населения, следовало бы подумать, а если у сявок охрана и не убьет ли их эта охрана сама?
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14.09.2020 11:42 Відповісти
А давай мы тебя положим под ИВЛ первым, а ты нам потом расскажешь, как оно тебя там?

Как в Нью-Йорке клали под ИВЛ латиносов, а потом "выносили всех с образками трубок, в крови и дерьме" - как написал один комментатор из славного города NY, города, который после дурантина покинули 40% жителей.
Что же это они так то, раз ИВЛ так хорошо "помогает от ковида"?
Да, ИВЛ тебе поставит военнослужащая Китайской Народно-Освободительной Армии, ибо медсестры в тоталитарных государствах (как ив се медработники) - военнообязанные.
Специально таких тебе провезем, самолетами Бундесвера (не все же им исламистов из Африки завозить).
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14.09.2020 11:47 Відповісти
Носіння масок - найкраща профілактика COVID-19, поки не з'явиться вакцина, - дослідження - Цензор.НЕТ 4349
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14.09.2020 11:56 Відповісти
Ты что, чудачок, не в курсе, что премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, собирался в марте-апреле сего года китайских медсестер в Мельбурн с ИВЛ завозить?
А теперь про Эндрюса пишут комментаторы на каналe SkyNews в youtube (с китайскими никами комментаторы), что Эндрюс будет первым в истории премьером австралийского штата, который преставится не от естественных причин?
По лезвию бритвы вы, сявки ходите.
Разорять бизнесы на сотни миллионов долларов вашими дурантинами и планировать геноцид правящего класса стран это вам не картинки в тырнетиках на форумах лепить, за это спрос будет, и спрошу, само собой не я, а совсем иные люди. люди серьезные.
Я за 30 лет жизни в Австралии ТАКИХ угроз в адрес политиков никогда не встречала.
Так что "и хорошего настроения"(С)
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14.09.2020 15:43 Відповісти
Мой вам совет - прекращайте употреблять наркотики.
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14.09.2020 16:26 Відповісти
По какой то загадочной причине, в Мельбурне, Австралия, люди стали боятся обращаться в отделения скорой помощи.
И чего они так вентиляции легких боятся, ведь это здорово помогает "от ковида"?
О резком уменьшении числа обращений в отделения неотложной помощи даже людей с инсультами "придумала" не я, это сообщили СМИ, а СМИ в Австралии сплошь рептилоидные.
И что они так всполошились то, неужто знают, что преступления прочив человечества не имеют срока давности и что всех "борцов с ковидом" ждет Нюренберг?
Фотографии повешенных в Нюренберге показать или сами погуглите?
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14.09.2020 10:05 Відповісти
Ношение масок/ Украина как и Швеция свободная страна.У людей есть выбор. Кто хочет жить- носит маску , моет руки и держит дистанцию. Кто не хочет жить- не носит маску , не моет руки и не держит дистанцию.
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14.09.2020 08:39 Відповісти
Выдающийся вклад в изучение заболевания внесли российские учёные Петька и Василий Иванович
Весь мир помнит их неоднократно подтвержденное лабораторными исследованиями открытие, что таракан без лап не слышит.
В данный момент ими было однозначно установлено, что разное течение заболевания у мужчин и женщин, в первую очередь, связано с ношением большинством женщин лифчиков
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14.09.2020 09:04 Відповісти
Пысы.
Вот интересно услышать сколько мафия платит тролям спамящим вполне безобидные посты.
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14.09.2020 09:06 Відповісти
Мало, очень мало.
Работа нетрудная, квалификации не требует.
А скоро и совсем ставки урежут: деньги то заканчиваются у ротшильдов после взрыва "удобрений" в Бейруте и погорелых "шин" там же.
С любопытством ожидаю третьего пожара/взрыва, в чем Хезболла еще додумалась герыч иранский перевозить, кроме мешков с удобрениями и в шинах, неужто в ящиках с надписью "верблюжье молоко"?
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14.09.2020 09:54 Відповісти
И больше не "вполне безобидные" , а совсем даже наоборот : которые могли бы быть очень даже полезными обычным людям. Но не доходят : "ошибка при пересылке. Повторите попытку". И повторяешь, пока не взбесишься и не выключишься
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14.09.2020 14:21 Відповісти
"пока мы все ждем вакцину", - сказала в интервью британскому изданию "Телеграф" соавтор статьи доктор медицины Моника Ганди, которая исследует инфекционные заболевания в Калифорнийском университете в Сан-Франциско."
Источник: https://censor.net/ru/n3219030

В Сан-Франциско?
В Калифорнии?
Это где веерные отключения электричества, все погорело из-за лесных пожаров (вырубка сухостоя запрещена, нужно спец. разрешение на то, чтобы спилить дерево)?
Это та самая Калифория, счетчик долга которой выставлен в сети и реально видно, как долг кадую секунду прирастает?
Да как же там масок не носить, в этом рае демократов, оттуда и бабушка Пелоси, и вице-президентша дедушки Байдена?

Пусть в ж*пу себе маски запихнут, на доброе им здоровье.
Nе все же деньги демкратам у компании Гугл ******* (Гугл выделил адовы бабки на бездомных в Сан Франциско, деньgи исчезли, и скоммуниздили их не бездомные).
Хоть на продажах масок смогут подняться, пока не иничтожат весь этот био-мусор "вакцинаторы".

Российскую вакцину берите, российскую!
Она ядреная, хорошо демократов проймет, проверено Лехой Навальным.
Чтобы вас всех провакцинировали".
Я с 8 лет была научена инъекции делать, я помогу, чем могу, я отлично 'провакцинирую" "вакцинаторов", одной дозы хватит.
Обращайтесь.
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14.09.2020 09:52 Відповісти
При чём тут маски к степени тяжести заболевания?
На масках оседает часть капель с вирусом, за счёт чего снижается ВЕРОЯТНОСТЬ заражения.
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14.09.2020 10:02 Відповісти
Да денег нет в Калиформии их адови число безработных содержать (Калифорния лидирует со значительным отрывом среди всех штатов в US по числу получателей пособия).
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14.09.2020 10:06 Відповісти
Приятно видеть, что не все читатели цензора - люди без мозгов.
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14.09.2020 10:26 Відповісти
Автор статьи:
https://profiles.ucsf.edu/monica.gandhi

На ее месте следует быть поосторожней, помня, что два ее однофамильца (если не родственника) были прямо таки убиты:

"Операция «Голубая звезда» - военная операция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8 индийской армии по уничтожению базы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%85%D0%B8 сикхских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD сепаратистов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC_(%D0%90%D0%BC%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%B0%D1%80) Золотом храме (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%B0%D1%80 Амритсар ) в июне https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1984 года .
Успех операции был омрачён большими жертвами среди индийских военнослужащих и мирного населения. В долгосрочном плане «Голубая звезда» привела к росту сикхского терроризма и стала причиной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D1%8B_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 убийства премьер-министра страны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Индиры Ганди ."
(Википедия, выделено мной)

Наши викторианские зайчики, про-китайские коммуняки, очень, очень занервничали, когда до них дошло, как своим дурантинов они навредили сикским бизнесам.
Вы не змнали, что у сикхов сильные бизнесы?
А, может, вы таки идиоты?

"
трагической гибели премьер-министра Индии Индиры Ганди.
31 октября 1984 года она была убита двумя телохранителями-сикхами."

Точно!

Именно охрана с нашими викторианскими коммуняками и расправится.
Это, между прочим, многовековая традиция, еще со времен древнеримских императоров.
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14.09.2020 10:12 Відповісти
Сын Индиры Ганди, Раджив Ганди:

"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Убийство Раджива Ганди
Раджив Ганди был убит https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 21 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1991 года во время проведения предвыборной кампании в результате террористического акта, осуществлённого смертницей из членов террористической организации «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB-%D0%98%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Тигры освобождения Тамил-Илама », в окрестностях города Шриперумпудур, недалеко от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81 Мадраса в штате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B4 Тамилнад https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8,_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B2#cite_note-12 [12] ." (Википедия)

Не поняла, автор статьи из той же семьи?
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14.09.2020 10:15 Відповісти
в былые времена бараны сидели на кухнях и трындели. их никто не слушал, разве что домашние да соседи. сейчас во времена интернета интернетдрочилы безмозглые засирают информпространство на ресурсах своими тупыми высерами. . одно бла, бла, бла.....

специалисты нифига не знают о ковиде, зато интернетдрочеры все знают, по принципу , одна бабка сказала. страна не пуганных идиотов
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14.09.2020 11:36 Відповісти
И Вы - один из нас, безмозглых баранов, которым есть что сказать. Специалисты, кстати, довольно часто говорят не всю правду, а что выгодно сказать в опред. момент. И бабка иногда может сказать вещи мудрые, не отфильтрованные ничьими интересами .
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16.09.2020 12:24 Відповісти
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