Носіння масок - найкраща профілактика COVID-19, поки не з'явиться вакцина, - дослідження

Обов’язкове носіння масок всіма може допомогти полегшити перебіг хвороби в суспільстві і привести до того, що нові випадки переважо будуть безсимптомними.

Такі результати оприлюднили дослідники в статті, опублікованій у Медичному Журналі Нової Англії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Автори дослідження аналізували два спалахи вірусу COVID-19 на американських підприємствах з переробки м’яса. Обидві компанії згодом зобов’язали своїх працівників протягом усього робочого дня носити маски. "Серед 500 працівників, які заразилися вірусом, 95% були асимптоматичними. Лише 5% інфікованих на COVID-19 мали легкі чи середні симптоми хвороби", - ідеться у статті. Автори також стверджують, що у країнах, де влада зобов’язувала населення носити маски, смертність від COVID-19 залишалася низькою навіть після того, як після послаблення карантину кількість нових захворювань зростала.

"Носіння масок сприяє тому, що серед усіх заражених на COVID-19 збільшується частка тих, хто переносить цю хворобу без жодних симптомів. А отже, збільшується кількість людей, які отримують короткостроковий імунітет від цього вірусу, поки ми всі чекаємо на вакцину", - сказала в інтерв’ю британському виданню "Телеграф" співавторка статті доктор медицини Моніка Ґанді, яка досліджує інфекційні захворювання в Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско. Вона застерегла, що потрібні більш широкі дослідження цієї теми, аби підтвердити її висновки.

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