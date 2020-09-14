В Черновицкой области за сутки выявили 135 новых случаев COVID-19, - ОГА
В Черновицкой области за минувшие сутки подтвердили 135 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала эпидемии их количество достигло 12 252.
Такие цифры обнародовал в Фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.
"Больше всего больных COVID-19 сейчас в Черновцах - 1929 человек. Далее Кицманщина, здесь 591 больной, в Новселицком районе - 373. Буковина снова в списке областей, не готовых к ослаблению карантина. Всего в Украине 19 таких регионов, следовательно коронавирус активно нас атакует", - написал глава области.
При этом, по данным Осачука, с начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 7 186 жителей Буковины.
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