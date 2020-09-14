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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области за сутки выявили 135 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки выявили 135 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки подтвердили 135 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала эпидемии их количество достигло 12 252.

Такие цифры обнародовал в Фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего больных COVID-19 сейчас в Черновцах - 1929 человек. Далее Кицманщина, здесь 591 больной, в Новселицком районе - 373. Буковина снова в списке областей, не готовых к ослаблению карантина. Всего в Украине 19 таких регионов, следовательно коронавирус активно нас атакует", - написал глава области.

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При этом, по данным Осачука, с начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 7 186 жителей Буковины.

В Черновицкой области за сутки выявили 135 новых случаев COVID-19, - ОГА 01
В Черновицкой области за сутки выявили 135 новых случаев COVID-19, - ОГА 02

Автор: 

Буковина (895) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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