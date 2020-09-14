У Чернівецькій області за добу виявили 135 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили 135 нових випадків коронавірусної інфекції, від початку епідемії їхня кількість досягла 12 252.

Такі цифри оприлюднив у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше хворих на COVID-19 зараз є у Чернівцях – 1929 осіб. Далі Кіцманщина, тут 591 недужий, у Новселицькому районі – 373. Буковина знову у списку областей, що не готові до послаблення карантину. Загалом в Україні 19 таких регіонів, отже, коронавірус активно нас атакує", - написав глава області.

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Водночас, за даними Осачука, від початку епідемії від COVID-19 одужали 7186 мешканців Буковини.



