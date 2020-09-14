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В Никополе произошла стрельба: двое погибших (обновлено)

В Никополе произошла стрельба: двое погибших (обновлено)

Сегодня, 14 сентября, в больнице Никополя (Днепропетровская область) умерли двое мужчин, которых утром госпитализировали с огнестрельным ранением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со на источник.

Сегодня утром в Никополе в больницу доставили двух мужчин с огнестрельными ранениями. К сожалению, их жизни спасти не удалось.

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В городе объявлен план "Сирена". Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

"14 сентября около 6 утра неизвестный доставил в городскую больницу г.. Никополя двух мужчин со смертельными огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Принимаются все меры для установления обстоятельств происшествия и задержанию подозреваемого. Для задержания подозреваемого в убийстве в Днепропетровской области введена полицейская спецоперация", - сообщил Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Автор: 

смерть (9223) стрельба (3254) Никополь (1021) Днепропетровская область (3953)


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Топ комментарии
+14
Похоже их убица не знал, что оружие запрещено.
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14.09.2020 08:51
+11
А тобі жалко бандюг та інший кримінальний елемент? А по моєму, чим більше вони перестріляють одне одного, тим краще для суспільства.
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14.09.2020 08:55
+9
не зброю вообще, а короткостволы. ты и сейчас можешь купить охотничье оружие. а убивают как правило не из зарегистрированных стволов, а из левых. то же самое будет продолжаться даже если легализовать короткостволы.
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14.09.2020 08:56
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А дупатути хочуть легалізувати зброю.
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14.09.2020 08:46 Ответить
А тобі жалко бандюг та інший кримінальний елемент? А по моєму, чим більше вони перестріляють одне одного, тим краще для суспільства.
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14.09.2020 08:55 Ответить
бандюг та інший кримінальний елемент - можно ли людей называть такими до решения суда?
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14.09.2020 09:02 Ответить
ну конечно... тебя побили и ограбили, а может, не дай бог и убили... но они не банддюги и уголовники - простые законопослушные граждане. ведь суда еще не было... та и будет ли вообще? неизвесно, найдут ли их?
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14.09.2020 10:04 Ответить
долбодрын?
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14.09.2020 19:32 Ответить
не зброю вообще, а короткостволы. ты и сейчас можешь купить охотничье оружие. а убивают как правило не из зарегистрированных стволов, а из левых. то же самое будет продолжаться даже если легализовать короткостволы.
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14.09.2020 08:56 Ответить
Та якщо потрібно то я зроблю собі самопал двозарядний. Досвід є ще з дитинства.
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14.09.2020 09:03 Ответить
Серьезно? Их из травмата постреляли, и патроны не самые лучшие, ВИЙ.
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17.09.2020 09:52 Ответить
а ты посмотри, как в США - "В городе Ричмонд, несколько тысяч американцев вышли на акцию в поддержку права носить огнестрельное оружие. Отмечается, что участники вышли на митинг с собственным оружием, но вели себя мирно. Поводом для демонстрации стало намерение местных членов демократической партии ввести меры по контролю над оружием" - это и есть прямая демократия. А ты тут уже какой раз совершаешь провокационные вбросы. На ставке? или свободный "художник"?
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14.09.2020 09:22 Ответить
В Штатах традиції мати зброю сотні років. Не плутай їх і постсовок.
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14.09.2020 09:28 Ответить
Молдова- постсовок. Дозволений короткоствол. Злочини з його застосуванням займають одне з останніх місць (перед праскою і після отрути новачок).
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14.09.2020 09:43 Ответить
Вони просто не можуть зрозуміти, що з тим стволом робити після покупки.
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14.09.2020 11:43 Ответить
Більшість його закидує у сейф...
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14.09.2020 12:01 Ответить
Це так. У мене є знайомий, який давно купив "гармату", кучу набоїв і ще ні разу не стріляв.
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14.09.2020 12:18 Ответить
да, все верно "сотни лет" - они учились взаимовежливости, поскольку знали, в те же времена Дикого Запада, что у каждого под плащом кольт, как минимум. Вот и нам так надо - проходит свой путь взаимовежливости. Да будут убийства и ранения по неосторожности, да, есть небольшой шанс, что школьник возьмет и завалит класс - для начала я бы разрешил пистолеты, даже не полуавтоматы, чтобы не было больших массовых убийств.
НО это в много-много раз лучше, чем попасть под пулю в кафе или в публичном месте от пьяного СБУшника или прокурора.
А на дорогах как быть без ствола? - там завышенная агрессия - а так люди даже не будут открывать окно машины, чтобы звездануть что-то, зная что у опонента есть легальный ствол.
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14.09.2020 10:34 Ответить
А отсутствие легализации бандюков сильно останавливает?
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14.09.2020 09:34 Ответить
З легальною зброєю ніхто розборки влаштовувати не буде.
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14.09.2020 09:39 Ответить
Розборки, може, ні, а масові розстріли у США по декілька на рік.
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14.09.2020 09:49 Ответить
Ага, прямо жах. Разом з вбивствами поліцейськими злочинців і випадками самозахисту, нещасними випадками, випадковими вбивствами на полюванні та самогубствами смертність від вогнепалу в США не перевищує смертність в ДТП.
https://crime-data-explorer.fr.cloud.gov/explorer/national/united-states/shr Крім того, варто брати до уваги те що (сторінка ФБР), більшість злочинів пов'язаних з убивством в США вчинено афро-американцями (20-29 років) проти афро-американців (20-29 років) і в головному чоловічої статі. Іншими словами, більшість вбивств це, розбірки між афро-американськими бандами. Латиноси там взагалі виглядають скромно.
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14.09.2020 10:27 Ответить
Наша бидлота, думаю, ще бидлячніша, ніж афро-американська. Ось це напружує. Плюс відсутність поліції. Плюс закон, як завжди, напишуть так, щоб був як дишло.
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14.09.2020 10:33 Ответить
Ну, якщо гопарі та продавці наркоти перевалять один другого, як і в США то, великої проблеми не буде. Вони і так мають повно нелегальної зброї. Проблема України тому що, чесні люди її не мають права носити, а мусора та бандюки з тим проблем не мають.
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14.09.2020 10:45 Ответить
До речі, яка статистика вбивств в Україні за останні роки? Я там випадково написав що, кількість вбивств вогнепалом в США 14504, а то загальна кількість вбивств всіми засобами, а не тільки вогнепалом. В порівнянні з кількістю населення США та України у нас кількість вбивств має бути менше 1700. Враховуючи мільйони незаконних мігрантів в США і мілйони українців на заробітках за кордоном. Приблизно так воно у нас і є- 1400-1600 зараєстрованих вбивств на рік.
Тож, говорити про те що, заборона на зброю в Україні, якось позитивно впливає не кількість вбивств не доводиться. За відсутності вогнепальної зброї люди чинять вбивства іншими інструментами.
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14.09.2020 11:00 Ответить
ЗІ: а "жахлива" кількість вбивств з вогнепалу в США становить 14 504 на 328+ мільйонів чоловік і ще більшу кількість стволів на руках у населення.
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14.09.2020 10:42 Ответить
ЗІ: 14504 то, сукупна кількість вбивств, а н тільки від вогнепалу.
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14.09.2020 11:01 Ответить
Из пистолетов?
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14.09.2020 11:03 Ответить
Оружие, из которого делаются массовые расстрелы в США - такое же, как в Украине. В этом отличий особых нет. И у нас, и у них легальны винтовки, автоматы, ружья. Правда, автоматы не должны стрелять очередями - как у нас, так и у них (по крайней мере, те, что продаются сейчас).
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14.09.2020 11:06 Ответить
У Молдові дозволена і автоматична зброя, проте з умовою. Використовувати її можна лише в тирі, а зберігати у відділку поліції.
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14.09.2020 11:37 Ответить
Хорошо живут в Молдове?
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14.09.2020 12:09 Ответить
А яке це має відношення до легалізації зброї?
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14.09.2020 12:10 Ответить
Керч. Масове вбивство за допомогою мисливської зброї.
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14.09.2020 11:35 Ответить
Похоже их убица не знал, что оружие запрещено.
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14.09.2020 08:51 Ответить
Не здивуюсь, якщо виявиться що це політична розправа.
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14.09.2020 09:02 Ответить
Никополь ватный город ...Аваков не хочет туда Корд отправить или там обычные смертные а не мажоры папики которых сидят в ВР
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14.09.2020 09:03 Ответить
Ватный город? Отакої!
Так размести петицию на сайте Президента Украины о запрете призыва в ВСУ лиц,проживающих в ватных городах.Как по мобилизации так и на срочную службу. Ибо нечего ватным оружие выдавать! Они же его применят как путин скажет
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14.09.2020 09:19 Ответить
так такие же и мобилизуются, а потом голосуют в армии
за жопу или за зеленую плесень
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14.09.2020 09:37 Ответить
Занадто мало інформації щоб щось коментувати.
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14.09.2020 09:55 Ответить
інформації практично немає... окрім, що два трупи від вогнестрілу.(може вони самі себе й постріляли - влаштували дуель за баби)
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14.09.2020 10:08 Ответить
Був колись такий випадо за часів СРСР: прийшли менти брати злочинця, позвонили в двері, а самі з пістолетами на готові стали з обох сторін дверей; злочинець подивився в глазок, а там нікого, тоді він щось запідозрив і ногою різко відчинив двері; від несподіванки менти шмальнули і дуже невдало один для одного- необережне поводження зі зброєю.
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14.09.2020 10:33 Ответить
для начала нужно узаконить противотанковые и противовоздушные зрк системы. Иначе какой смысл в короткостволах, если сюда может зайти любой оккупант и запретить легальное оружие..
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14.09.2020 11:39 Ответить
неожиданное, но весьма дельное замечание...
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14.09.2020 19:32 Ответить
Рассуждать о короткостволах в стране, где запрещено стрелять в противника из птрк и зрк это как разрешить рабам напиваться по субботам.
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14.09.2020 19:55 Ответить
 
 