В Никополе произошла стрельба: двое погибших (обновлено)

Сегодня, 14 сентября, в больнице Никополя (Днепропетровская область) умерли двое мужчин, которых утром госпитализировали с огнестрельным ранением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со на источник.

Сегодня утром в Никополе в больницу доставили двух мужчин с огнестрельными ранениями. К сожалению, их жизни спасти не удалось.

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"14 сентября около 6 утра неизвестный доставил в городскую больницу г.. Никополя двух мужчин со смертельными огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Принимаются все меры для установления обстоятельств происшествия и задержанию подозреваемого. Для задержания подозреваемого в убийстве в Днепропетровской области введена полицейская спецоперация", - сообщил Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.