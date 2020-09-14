УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6146 відвідувачів онлайн
Новини
20 469 42

У Нікополі сталася стрілянина: двоє загиблих

У Нікополі сталася стрілянина: двоє загиблих

Сьогодні, 14 вересня, в лікарні Нікополя (Дніпропетровська область) померли двоє чоловіків, яких вранці госпіталізували з вогнепальним пораненням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело.

Сьогодні вранці в Нікополі в лікарню доставили двох чоловіків з вогнепальними пораненнями. На жаль, їхні життя врятувати не вдалося.

У місті оголошено план "Сирена". Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

Також дивіться: Поліція затримала громадянина РФ, причетного до стрілянини в Українці. ФОТО

Автор: 

смерть (6750) стрілянина (1781) Нікополь (1190) Дніпропетровська область (3726)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Похоже их убица не знал, что оружие запрещено.
показати весь коментар
14.09.2020 08:51
+11
А тобі жалко бандюг та інший кримінальний елемент? А по моєму, чим більше вони перестріляють одне одного, тим краще для суспільства.
показати весь коментар
14.09.2020 08:55
+9
не зброю вообще, а короткостволы. ты и сейчас можешь купить охотничье оружие. а убивают как правило не из зарегистрированных стволов, а из левых. то же самое будет продолжаться даже если легализовать короткостволы.
показати весь коментар
14.09.2020 08:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А дупатути хочуть легалізувати зброю.
показати весь коментар
14.09.2020 08:46 Відповісти
А тобі жалко бандюг та інший кримінальний елемент? А по моєму, чим більше вони перестріляють одне одного, тим краще для суспільства.
показати весь коментар
14.09.2020 08:55 Відповісти
бандюг та інший кримінальний елемент - можно ли людей называть такими до решения суда?
показати весь коментар
14.09.2020 09:02 Відповісти
ну конечно... тебя побили и ограбили, а может, не дай бог и убили... но они не банддюги и уголовники - простые законопослушные граждане. ведь суда еще не было... та и будет ли вообще? неизвесно, найдут ли их?
показати весь коментар
14.09.2020 10:04 Відповісти
долбодрын?
показати весь коментар
14.09.2020 19:32 Відповісти
не зброю вообще, а короткостволы. ты и сейчас можешь купить охотничье оружие. а убивают как правило не из зарегистрированных стволов, а из левых. то же самое будет продолжаться даже если легализовать короткостволы.
показати весь коментар
14.09.2020 08:56 Відповісти
Та якщо потрібно то я зроблю собі самопал двозарядний. Досвід є ще з дитинства.
показати весь коментар
14.09.2020 09:03 Відповісти
Серьезно? Их из травмата постреляли, и патроны не самые лучшие, ВИЙ.
показати весь коментар
17.09.2020 09:52 Відповісти
а ты посмотри, как в США - "В городе Ричмонд, несколько тысяч американцев вышли на акцию в поддержку права носить огнестрельное оружие. Отмечается, что участники вышли на митинг с собственным оружием, но вели себя мирно. Поводом для демонстрации стало намерение местных членов демократической партии ввести меры по контролю над оружием" - это и есть прямая демократия. А ты тут уже какой раз совершаешь провокационные вбросы. На ставке? или свободный "художник"?
показати весь коментар
14.09.2020 09:22 Відповісти
В Штатах традиції мати зброю сотні років. Не плутай їх і постсовок.
показати весь коментар
14.09.2020 09:28 Відповісти
Молдова- постсовок. Дозволений короткоствол. Злочини з його застосуванням займають одне з останніх місць (перед праскою і після отрути новачок).
показати весь коментар
14.09.2020 09:43 Відповісти
Вони просто не можуть зрозуміти, що з тим стволом робити після покупки.
показати весь коментар
14.09.2020 11:43 Відповісти
Більшість його закидує у сейф...
показати весь коментар
14.09.2020 12:01 Відповісти
Це так. У мене є знайомий, який давно купив "гармату", кучу набоїв і ще ні разу не стріляв.
показати весь коментар
14.09.2020 12:18 Відповісти
да, все верно "сотни лет" - они учились взаимовежливости, поскольку знали, в те же времена Дикого Запада, что у каждого под плащом кольт, как минимум. Вот и нам так надо - проходит свой путь взаимовежливости. Да будут убийства и ранения по неосторожности, да, есть небольшой шанс, что школьник возьмет и завалит класс - для начала я бы разрешил пистолеты, даже не полуавтоматы, чтобы не было больших массовых убийств.
НО это в много-много раз лучше, чем попасть под пулю в кафе или в публичном месте от пьяного СБУшника или прокурора.
А на дорогах как быть без ствола? - там завышенная агрессия - а так люди даже не будут открывать окно машины, чтобы звездануть что-то, зная что у опонента есть легальный ствол.
показати весь коментар
14.09.2020 10:34 Відповісти
А отсутствие легализации бандюков сильно останавливает?
показати весь коментар
14.09.2020 09:34 Відповісти
З легальною зброєю ніхто розборки влаштовувати не буде.
показати весь коментар
14.09.2020 09:39 Відповісти
Розборки, може, ні, а масові розстріли у США по декілька на рік.
показати весь коментар
14.09.2020 09:49 Відповісти
Ага, прямо жах. Разом з вбивствами поліцейськими злочинців і випадками самозахисту, нещасними випадками, випадковими вбивствами на полюванні та самогубствами смертність від вогнепалу в США не перевищує смертність в ДТП.
https://crime-data-explorer.fr.cloud.gov/explorer/national/united-states/shr Крім того, варто брати до уваги те що (сторінка ФБР), більшість злочинів пов'язаних з убивством в США вчинено афро-американцями (20-29 років) проти афро-американців (20-29 років) і в головному чоловічої статі. Іншими словами, більшість вбивств це, розбірки між афро-американськими бандами. Латиноси там взагалі виглядають скромно.
показати весь коментар
14.09.2020 10:27 Відповісти
Наша бидлота, думаю, ще бидлячніша, ніж афро-американська. Ось це напружує. Плюс відсутність поліції. Плюс закон, як завжди, напишуть так, щоб був як дишло.
показати весь коментар
14.09.2020 10:33 Відповісти
Ну, якщо гопарі та продавці наркоти перевалять один другого, як і в США то, великої проблеми не буде. Вони і так мають повно нелегальної зброї. Проблема України тому що, чесні люди її не мають права носити, а мусора та бандюки з тим проблем не мають.
показати весь коментар
14.09.2020 10:45 Відповісти
До речі, яка статистика вбивств в Україні за останні роки? Я там випадково написав що, кількість вбивств вогнепалом в США 14504, а то загальна кількість вбивств всіми засобами, а не тільки вогнепалом. В порівнянні з кількістю населення США та України у нас кількість вбивств має бути менше 1700. Враховуючи мільйони незаконних мігрантів в США і мілйони українців на заробітках за кордоном. Приблизно так воно у нас і є- 1400-1600 зараєстрованих вбивств на рік.
Тож, говорити про те що, заборона на зброю в Україні, якось позитивно впливає не кількість вбивств не доводиться. За відсутності вогнепальної зброї люди чинять вбивства іншими інструментами.
показати весь коментар
14.09.2020 11:00 Відповісти
ЗІ: а "жахлива" кількість вбивств з вогнепалу в США становить 14 504 на 328+ мільйонів чоловік і ще більшу кількість стволів на руках у населення.
показати весь коментар
14.09.2020 10:42 Відповісти
ЗІ: 14504 то, сукупна кількість вбивств, а н тільки від вогнепалу.
показати весь коментар
14.09.2020 11:01 Відповісти
Из пистолетов?
показати весь коментар
14.09.2020 11:03 Відповісти
Оружие, из которого делаются массовые расстрелы в США - такое же, как в Украине. В этом отличий особых нет. И у нас, и у них легальны винтовки, автоматы, ружья. Правда, автоматы не должны стрелять очередями - как у нас, так и у них (по крайней мере, те, что продаются сейчас).
показати весь коментар
14.09.2020 11:06 Відповісти
У Молдові дозволена і автоматична зброя, проте з умовою. Використовувати її можна лише в тирі, а зберігати у відділку поліції.
показати весь коментар
14.09.2020 11:37 Відповісти
Хорошо живут в Молдове?
показати весь коментар
14.09.2020 12:09 Відповісти
А яке це має відношення до легалізації зброї?
показати весь коментар
14.09.2020 12:10 Відповісти
Керч. Масове вбивство за допомогою мисливської зброї.
показати весь коментар
14.09.2020 11:35 Відповісти
Похоже их убица не знал, что оружие запрещено.
показати весь коментар
14.09.2020 08:51 Відповісти
Не здивуюсь, якщо виявиться що це політична розправа.
показати весь коментар
14.09.2020 09:02 Відповісти
Никополь ватный город ...Аваков не хочет туда Корд отправить или там обычные смертные а не мажоры папики которых сидят в ВР
показати весь коментар
14.09.2020 09:03 Відповісти
Ватный город? Отакої!
Так размести петицию на сайте Президента Украины о запрете призыва в ВСУ лиц,проживающих в ватных городах.Как по мобилизации так и на срочную службу. Ибо нечего ватным оружие выдавать! Они же его применят как путин скажет
показати весь коментар
14.09.2020 09:19 Відповісти
так такие же и мобилизуются, а потом голосуют в армии
за жопу или за зеленую плесень
показати весь коментар
14.09.2020 09:37 Відповісти
Занадто мало інформації щоб щось коментувати.
показати весь коментар
14.09.2020 09:55 Відповісти
інформації практично немає... окрім, що два трупи від вогнестрілу.(може вони самі себе й постріляли - влаштували дуель за баби)
показати весь коментар
14.09.2020 10:08 Відповісти
Був колись такий випадо за часів СРСР: прийшли менти брати злочинця, позвонили в двері, а самі з пістолетами на готові стали з обох сторін дверей; злочинець подивився в глазок, а там нікого, тоді він щось запідозрив і ногою різко відчинив двері; від несподіванки менти шмальнули і дуже невдало один для одного- необережне поводження зі зброєю.
показати весь коментар
14.09.2020 10:33 Відповісти
для начала нужно узаконить противотанковые и противовоздушные зрк системы. Иначе какой смысл в короткостволах, если сюда может зайти любой оккупант и запретить легальное оружие..
показати весь коментар
14.09.2020 11:39 Відповісти
неожиданное, но весьма дельное замечание...
показати весь коментар
14.09.2020 19:32 Відповісти
Рассуждать о короткостволах в стране, где запрещено стрелять в противника из птрк и зрк это как разрешить рабам напиваться по субботам.
показати весь коментар
14.09.2020 19:55 Відповісти
 
 