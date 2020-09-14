У Нікополі сталася стрілянина: двоє загиблих
Сьогодні, 14 вересня, в лікарні Нікополя (Дніпропетровська область) померли двоє чоловіків, яких вранці госпіталізували з вогнепальним пораненням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело.
Сьогодні вранці в Нікополі в лікарню доставили двох чоловіків з вогнепальними пораненнями. На жаль, їхні життя врятувати не вдалося.
У місті оголошено план "Сирена". Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.
Топ коментарі
+14 vitalmod
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+11 Vsevolod Marchenko
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+9 Бяка Бука
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НО это в много-много раз лучше, чем попасть под пулю в кафе или в публичном месте от пьяного СБУшника или прокурора.
А на дорогах как быть без ствола? - там завышенная агрессия - а так люди даже не будут открывать окно машины, чтобы звездануть что-то, зная что у опонента есть легальный ствол.
https://crime-data-explorer.fr.cloud.gov/explorer/national/united-states/shr Крім того, варто брати до уваги те що (сторінка ФБР), більшість злочинів пов'язаних з убивством в США вчинено афро-американцями (20-29 років) проти афро-американців (20-29 років) і в головному чоловічої статі. Іншими словами, більшість вбивств це, розбірки між афро-американськими бандами. Латиноси там взагалі виглядають скромно.
Тож, говорити про те що, заборона на зброю в Україні, якось позитивно впливає не кількість вбивств не доводиться. За відсутності вогнепальної зброї люди чинять вбивства іншими інструментами.
Так размести петицию на сайте Президента Украины о запрете призыва в ВСУ лиц,проживающих в ватных городах.Как по мобилизации так и на срочную службу. Ибо нечего ватным оружие выдавать! Они же его применят как путин скажет
за жопу или за зеленую плесень