У Нікополі сталася стрілянина: двоє загиблих

Сьогодні, 14 вересня, в лікарні Нікополя (Дніпропетровська область) померли двоє чоловіків, яких вранці госпіталізували з вогнепальним пораненням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело.

Сьогодні вранці в Нікополі в лікарню доставили двох чоловіків з вогнепальними пораненнями. На жаль, їхні життя врятувати не вдалося.

У місті оголошено план "Сирена". Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

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