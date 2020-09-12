Поліція затримала громадянина РФ, причетного до стрілянини в Українці. ФОТО

Оперативники поліції Київської області затримали іноземця, причетного до стрілянини в місті Українка Київської області.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Ним виявився 32-річний громадянин Російської Федерації, який вже мав проблеми із законом.





Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. Запобіжний захід йому обере суд.

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Як повідомлялося раніше, в середу ввечері, 2 вересня, група невідомих осіб приїхала на автомобілях із Києва в кафе міста Українка і влаштувала конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.

"Загалом пролунало до 10 пострілів. Про це місцеві жителі о 19:15 повідомили в Обухівський відділ поліції. Наряди груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і керівництво Обухівського відділу поліції були на місці події вже через 20 хвилин. Проте учасники конфлікту і персонал кафе зробили все можливе, щоб приховати цей злочин: змінили обстановку, зібрали гільзи і знищили сліди. Для отримання відео з камер спостереження поліцейські провели невідкладний обшук і вилучили сервер", - розповіли в поліції.