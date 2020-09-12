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Поліція затримала громадянина РФ, причетного до стрілянини в Українці. ФОТО

Оперативники поліції Київської області затримали іноземця, причетного до стрілянини в місті Українка Київської області.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Ним виявився 32-річний громадянин Російської Федерації, який вже мав проблеми із законом.

Поліція затримала громадянина РФ, причетного до стрілянини в Українці 01
Поліція затримала громадянина РФ, причетного до стрілянини в Українці 02

Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. Запобіжний захід йому обере суд.

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Як повідомлялося раніше, в середу ввечері, 2 вересня, група невідомих осіб приїхала на автомобілях із Києва в кафе міста Українка і влаштувала конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.

"Загалом пролунало до 10 пострілів. Про це місцеві жителі о 19:15 повідомили в Обухівський відділ поліції. Наряди груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і керівництво Обухівського відділу поліції були на місці події вже через 20 хвилин. Проте учасники конфлікту і персонал кафе зробили все можливе, щоб приховати цей злочин: змінили обстановку, зібрали гільзи і знищили сліди. Для отримання відео з камер спостереження поліцейські провели невідкладний обшук і вилучили сервер", - розповіли в поліції.

Автор: 

Київська область (4041) Нацполіція (15196) стрілянина (1783)


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Топ коментарі
+12
Каким образом на территории воюющего государства оказываются граждане страны агрессора . Предательство и коррупция сжирают страну изнутри .
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12.09.2020 12:33
+7
кауказец? (гражданин рф - сильно растекаемо))))
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12.09.2020 11:49
+5
Так это тот самый дитенок который поссорился с другим дитенком?
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12.09.2020 12:11
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кауказец? (гражданин рф - сильно растекаемо))))
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12.09.2020 11:49 Відповісти
А то не видно. Дагестанець скоріше за все.
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12.09.2020 11:53 Відповісти
чіча
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12.09.2020 13:35 Відповісти
Яка різниця. Кацап цим все сказано.
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12.09.2020 14:10 Відповісти
Как какая?!
Одни становятся министрами, другие -лидерами депутатских фракций, третьи - реформаторами, четвертые - дают работу полиции)))
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12.09.2020 12:16 Відповісти
Так это тот самый дитенок который поссорился с другим дитенком?
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12.09.2020 12:11 Відповісти
Заур з Махмудом посварився, а стріляли чомусь в Українці...
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12.09.2020 13:10 Відповісти
Каким образом на территории воюющего государства оказываются граждане страны агрессора . Предательство и коррупция сжирают страну изнутри .
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12.09.2020 12:33 Відповісти
хороший вопрос.
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12.09.2020 13:35 Відповісти
у нас через кордон і муха не перелетить
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12.09.2020 12:51 Відповісти
та все буде Ок.Кадирко подзвонить Зельмановi, пальчиком погрозить і відпустять цього сина гір, ще і шаурмой пригостять
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12.09.2020 12:55 Відповісти
и снова "русский".
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12.09.2020 13:34 Відповісти
Граници с агрессором и оккупированними территориями перекривать будуть или как?
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12.09.2020 13:35 Відповісти
Дети гор.....
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12.09.2020 14:11 Відповісти
Во время войны с врагами - кацапами/мокселями запретить пересекать границу с нашей страной гражданам нароссии (мокшанам), которые когда-либо имели проблемы с законом. Особенно уделять внимание черножопым ******** из Чечни, Дагестана, Ингушетии.
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12.09.2020 16:00 Відповісти
Аваков - поц, который за бабло через миграционную службу помогает легализироваться у нас в Украине чернобровым апельсинам.
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12.09.2020 16:02 Відповісти
Рафик савсем неувеновен
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12.09.2020 16:11 Відповісти
РАЗДЕЛАЙТЕ ЕГО НА ОРГАНЫ !!!
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12.09.2020 17:10 Відповісти
На Притулу похож.....
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12.09.2020 19:27 Відповісти
В статье (намеренно?) упущена важная информация, что все участники конфликта кавказцы!
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13.09.2020 06:49 Відповісти
Чебуреки...
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03.03.2021 13:12 Відповісти
 
 