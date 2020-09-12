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Полиция задержала гражданина РФ, причастного к стрельбе в Украинке. ФОТО

Оперативники полиции Киевской области задержали иностранца, причастного к стрельбе в городе Украинка Киевской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Им оказался 32-летний гражданин Российской Федерации, который уже имел проблемы с законом.

Полиция задержала гражданина РФ, причастного к стрельбе в Украинке 01
Полиция задержала гражданина РФ, причастного к стрельбе в Украинке 02

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Меру пресечения ему выберет суд.

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Как сообщалось ранее, в среду вечером, 2 сентября, группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в город Украинка и устроила конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

"Всего прозвучало до 10 выстрелов. Об этом местные жители в 19.15 сообщили в Обуховский отдел полиции. Наряды групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Обуховского отдела полиции были на месте происшествия уже через 20 минут. Однако участники конфликта и персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление: изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы. Для получения видео с камер наблюдения полицейские провели неотложный обыск и изъяли сервер", - рассказали в полиции.

Киевская область (4149) Нацполиция (16490) стрельба (3256)


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Топ комментарии
+12
Каким образом на территории воюющего государства оказываются граждане страны агрессора . Предательство и коррупция сжирают страну изнутри .
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12.09.2020 12:33
+7
кауказец? (гражданин рф - сильно растекаемо))))
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12.09.2020 11:49
+5
Так это тот самый дитенок который поссорился с другим дитенком?
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12.09.2020 12:11
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кауказец? (гражданин рф - сильно растекаемо))))
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12.09.2020 11:49 Ответить
А то не видно. Дагестанець скоріше за все.
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12.09.2020 11:53 Ответить
чіча
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12.09.2020 13:35 Ответить
Яка різниця. Кацап цим все сказано.
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12.09.2020 14:10 Ответить
Как какая?!
Одни становятся министрами, другие -лидерами депутатских фракций, третьи - реформаторами, четвертые - дают работу полиции)))
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12.09.2020 12:16 Ответить
Так это тот самый дитенок который поссорился с другим дитенком?
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12.09.2020 12:11 Ответить
Заур з Махмудом посварився, а стріляли чомусь в Українці...
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12.09.2020 13:10 Ответить
Каким образом на территории воюющего государства оказываются граждане страны агрессора . Предательство и коррупция сжирают страну изнутри .
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12.09.2020 12:33 Ответить
хороший вопрос.
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12.09.2020 13:35 Ответить
у нас через кордон і муха не перелетить
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12.09.2020 12:51 Ответить
та все буде Ок.Кадирко подзвонить Зельмановi, пальчиком погрозить і відпустять цього сина гір, ще і шаурмой пригостять
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12.09.2020 12:55 Ответить
и снова "русский".
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12.09.2020 13:34 Ответить
Граници с агрессором и оккупированними территориями перекривать будуть или как?
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12.09.2020 13:35 Ответить
Дети гор.....
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12.09.2020 14:11 Ответить
Во время войны с врагами - кацапами/мокселями запретить пересекать границу с нашей страной гражданам нароссии (мокшанам), которые когда-либо имели проблемы с законом. Особенно уделять внимание черножопым ******** из Чечни, Дагестана, Ингушетии.
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12.09.2020 16:00 Ответить
Аваков - поц, который за бабло через миграционную службу помогает легализироваться у нас в Украине чернобровым апельсинам.
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12.09.2020 16:02 Ответить
Рафик савсем неувеновен
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12.09.2020 16:11 Ответить
РАЗДЕЛАЙТЕ ЕГО НА ОРГАНЫ !!!
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12.09.2020 17:10 Ответить
На Притулу похож.....
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12.09.2020 19:27 Ответить
В статье (намеренно?) упущена важная информация, что все участники конфликта кавказцы!
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13.09.2020 06:49 Ответить
Чебуреки...
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03.03.2021 13:12 Ответить
 
 