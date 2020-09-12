Полиция задержала гражданина РФ, причастного к стрельбе в Украинке. ФОТО
Оперативники полиции Киевской области задержали иностранца, причастного к стрельбе в городе Украинка Киевской области.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Им оказался 32-летний гражданин Российской Федерации, который уже имел проблемы с законом.
Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Меру пресечения ему выберет суд.
Как сообщалось ранее, в среду вечером, 2 сентября, группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в город Украинка и устроила конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.
"Всего прозвучало до 10 выстрелов. Об этом местные жители в 19.15 сообщили в Обуховский отдел полиции. Наряды групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Обуховского отдела полиции были на месте происшествия уже через 20 минут. Однако участники конфликта и персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление: изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы. Для получения видео с камер наблюдения полицейские провели неотложный обыск и изъяли сервер", - рассказали в полиции.
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