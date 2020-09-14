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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявили у 172 детей и 73 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 172 детей и 73 медработников, - Степанов

За все время пандемии COVID-19 в Украине инфицировали 10 156 детей, а также 12 955 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 462 человека. Из них 172 ребенка, а также 73 медицинских работника. Были госпитализированы 360 человек. За сутки зафиксированы 33 летальных случая", - отметил глава Минздрава.

Выздоровели 650 пациентов. За все время пандемии в Украине заболели 156 797 человек. Из них 10 156 детей, а также 12 955 медработников, всего выздоровели 69 543 пациента, а летальных случаев 3 211.

Также читайте: COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Тернопольщина - 352, Харьковщина - 269 и Одесчина - 205

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