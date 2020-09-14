За добу COVID-19 виявили у 172 дітей та 73 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії COVID-19 в Україні інфікували 10 156 дітей, а також 12 955 медичних працівників.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2462 людини. З них 172 дитини, а також 73 медичні працівники. Госпіталізовано 360 осіб. За добу зафіксовано 33 летальні випадки", - зазначив глава МОЗ.

Одужали 650 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні захворіли 156 797 осіб. З них 10 156 дітей, а також 12 955 медпрацівників, загалом одужали 69 543 пацієнти, а летальних випадків 3211.

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