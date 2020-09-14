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Новости Пожары в Украине
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В Украине объявлен самый высокий уровень пожарной опасности: Спасатели призывают граждан не провоцировать пожары в природных экосистемах

В Украине объявлен самый высокий уровень пожарной опасности: Спасатели призывают граждан не провоцировать пожары в природных экосистемах

В Сумской, Черниговской, Киевской, Ривненской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. И такой неутешительный прогноз не только повлечет неудобства для граждан, но и создаст предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Спасатели отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую являются последствия человеческой легкомысленности. Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках", - говорится в сообщении.

Украина продолжает оправляться от пожаров, бушевавших в начале сентября на Луганщине и в Харьковской области. Вместе с тем, на территории остальных областей наблюдается не менее опасная ситуация с пожарами на открытой территории. В частности, на днях в Днепропетровской и в Полтавской областях пожарные ликвидировали пожары на свалках. Многочисленные возгорания сухой травы ликвидировали также в Винницкой, Кировоградской областях.

"Всего на ликвидацию пожаров в природных экосистемах ежедневно в Украине расходуется большое количество человеческого и материального ресурса. Жаль, что граждане не понимают, во сколько государству обходится один оставленный в лесу окурок или сожжено мусора. Поэтому, несмотря на относительно жаркую для сентября погоду, а также то, что пожароопасный период в настоящее время находится в своей активной фазе - угроза возникновения возгораний может возрастать", - добавили в ГСЧС

Учитывая прогноз Укргидрометцентра, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

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Автор: 

Кабмин (14027) пожар (5946) ГСЧС (4967)


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