В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки: Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі в природних екосистемах

У Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. І такий невтішний прогноз не тільки спричинить незручності для громадян, а й створить передумови для різкого збільшення кількості займань на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Рятувальники зазначають, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності. Саме громадяни доволі часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках", - йдеться в повідомленні.

Україна продовжує оговтуватися від пожеж, що вирували на початку вересня на Луганщині та у Харківській області. Разом з тим, на території решти областей спостерігається не менш небезпечна ситуація із пожежами на відкритій території. Зокрема, днями на Дніпропетровщині та у Полтавській області пожежники ліквідовували пожежі на сміттєзвалищах. Численні загорання сухої трави ліквідовували також у Вінницькій, Кіровоградській областях.

"Загалом на ліквідацію пожеж у природних екосистемах щодня в Україні витрачається велика кількість людського та матеріального ресурсу. І шкода, що громадяни не розуміють, у скільки державі обходиться один залишений у лісі недопалок або спалене сміття. Тож, з огляду на відносно спекотну для вересня погоду, а також те, що пожежонебезпечний період наразі знаходиться у своїй активній фазі - загроза виникнення загорянь може зростати", - додали в ДСНС

З огляду на прогноз Укргідрометцентру, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.

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