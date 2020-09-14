Упродовж минулого тижня під час пожеж в Україні загинуло 19 осіб, на водоймах - 15, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Протягом минулого тижня з 07.09 по 13.09 під час пожеж в Україні загинуло 19 осіб, на водних об'єктах - 15.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними рятувальників, від початку тижня зареєстровано 3 тис. 656 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 40 осіб.
Ліквідовано 3 тис. 150 пожеж, врятовано під час пожеж 28 осіб і не допущено знищення вогнем 623 будівель та 47 од. техніки. Під час пожеж загинули 19 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 326 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 271 виїзд, під час якого виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 724 вибухонебезпечні предмети.
Упродовж тижня на водних об'єктах загинули 15 осіб.
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