УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Фото Пожежі в Україні
321 1

Упродовж минулого тижня під час пожеж в Україні загинуло 19 осіб, на водоймах - 15, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Протягом минулого тижня з 07.09 по 13.09 під час пожеж в Україні загинуло 19 осіб, на водних об'єктах - 15.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, від початку тижня зареєстровано 3 тис. 656 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 40 осіб.

Ліквідовано 3 тис. 150 пожеж, врятовано під час пожеж 28 осіб і не допущено знищення вогнем 623 будівель та 47 од. техніки. Під час пожеж загинули 19 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 326 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 271 виїзд, під час якого виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 724 вибухонебезпечні предмети.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пожежники в Києві евакуювали 33 людей із палаючої багатоповерхівки. ФОТО

Упродовж тижня на водних об'єктах загинули 15 осіб.

Упродовж минулого тижня під час пожеж в Україні загинуло 19 осіб, на водоймах - 15, - ДСНС 01
Упродовж минулого тижня під час пожеж в Україні загинуло 19 осіб, на водоймах - 15, - ДСНС 02
Упродовж минулого тижня під час пожеж в Україні загинуло 19 осіб, на водоймах - 15, - ДСНС 03
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

пожежа (4330) ДСНС (5110) вода (1178)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слугам народа нужно срочно ввести налог на спички и сделать платные пляжи для купания!
показати весь коментар
14.09.2020 09:36 Відповісти
 
 