Упродовж минулого тижня під час пожеж в Україні загинуло 19 осіб, на водоймах - 15, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Протягом минулого тижня з 07.09 по 13.09 під час пожеж в Україні загинуло 19 осіб, на водних об'єктах - 15.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, від початку тижня зареєстровано 3 тис. 656 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 40 осіб.

Ліквідовано 3 тис. 150 пожеж, врятовано під час пожеж 28 осіб і не допущено знищення вогнем 623 будівель та 47 од. техніки. Під час пожеж загинули 19 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 326 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 271 виїзд, під час якого виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 724 вибухонебезпечні предмети.

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Упродовж тижня на водних об'єктах загинули 15 осіб.







Фото: сайт ДСНС