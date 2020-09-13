Пожежники в Києві евакуювали 33 людей із палаючої багатоповерхівки. ФОТО
У Києві під час пожежі в п’ятиповерховому житловому будинку одна людина загинула, 33 вдалося врятувати.
Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
Повідомлення про пожежу в багатоповерхівці в Деснянському районі столиці надійшло рятувальникам о 3:05. Займання виникло у квартирі на першому поверсі, в якій проживала психічно хвора людина і яка вже неодноразово підпалювала власне житло. Дим поширився на сходову клітку. О 4:16 пожежу ліквідували.
Під час пожежі було врятовано 33 людей, зокрема 4 дітей. Під час евакуації на четвертому поверсі виявили у важкому стані хвору 75-річну жінку, яка померла, не приходячи до тями.
Топ коментарі
+6 Юрій Ан
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+4 Петро Такой
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+1 Вальд Ще
показати весь коментар13.09.2020 12:05
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Дурки позакрывала и психи теперь дома поджигают.
Это как с импичментом Президента:
Вроде бы он и есть...
но, без согласия Президента - никто ему импичмент объявить и не может.
тогда 10ти этажный это небоскрёб