Пожежники в Києві евакуювали 33 людей із палаючої багатоповерхівки. ФОТО

У Києві під час пожежі в п’ятиповерховому житловому будинку одна людина загинула, 33 вдалося врятувати.

Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Повідомлення про пожежу в багатоповерхівці в Деснянському районі столиці надійшло рятувальникам о 3:05. Займання виникло у квартирі на першому поверсі, в якій проживала психічно хвора людина і яка вже неодноразово підпалювала власне житло. Дим поширився на сходову клітку. О 4:16 пожежу ліквідували.

Під час пожежі було врятовано 33 людей, зокрема 4 дітей. Під час евакуації на четвертому поверсі виявили ​​у важкому стані хвору 75-річну жінку, яка померла, не приходячи до тями.

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