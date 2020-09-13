УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6068 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 555 14

Пожежники в Києві евакуювали 33 людей із палаючої багатоповерхівки. ФОТО

У Києві під час пожежі в п’ятиповерховому житловому будинку одна людина загинула, 33 вдалося врятувати.

Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Повідомлення про пожежу в багатоповерхівці в Деснянському районі столиці надійшло рятувальникам о 3:05. Займання виникло у квартирі на першому поверсі, в якій проживала психічно хвора людина і яка вже неодноразово підпалювала власне житло. Дим поширився на сходову клітку. О 4:16 пожежу ліквідували.

Під час пожежі було врятовано 33 людей, зокрема 4 дітей. Під час евакуації на четвертому поверсі виявили ​​у важкому стані хвору 75-річну жінку, яка померла, не приходячи до тями.

Дивіться також: Легкомоторний літак впав у Сумській області, пілот загинув. ФОТО

Пожежники в Києві евакуювали 33 людей із палаючої багатоповерхівки 01
Пожежники в Києві евакуювали 33 людей із палаючої багатоповерхівки 02

Автор: 

Київ (19534) пожежа (4341) смерть (6759) ДСНС (5123)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Дурачок, ты в курсе, что по закону, тебя не имеют право поместить в психбольницу без твоего согласия, какую хирню ты б не писал на форумах?
показати весь коментар
13.09.2020 12:19
+4
А вот и результаты улькиных рэформ.
Дурки позакрывала и психи теперь дома поджигают.
показати весь коментар
13.09.2020 11:57
+1
Британець ти про що?
показати весь коментар
13.09.2020 12:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вот и результаты улькиных рэформ.
Дурки позакрывала и психи теперь дома поджигают.
показати весь коментар
13.09.2020 11:57 Відповісти
Дурачок, ты в курсе, что по закону, тебя не имеют право поместить в психбольницу без твоего согласия, какую хирню ты б не писал на форумах?
показати весь коментар
13.09.2020 12:19 Відповісти
Ну и какой сумасшедший признает, что он сумасшедший и согласиться сесть в больницу?
Это как с импичментом Президента:
Вроде бы он и есть...
но, без согласия Президента - никто ему импичмент объявить и не может.
показати весь коментар
13.09.2020 12:47 Відповісти
Так потому люди вокруг и страдают, потому что права и свободы сумасшедших приравнены к правам и свободам остальных людей. Раньше страдали сумасшедшие, теперь все вокруг.
показати весь коментар
13.09.2020 15:38 Відповісти
Ну, принудительно поместить в психбольницу больного всё же можно. Если он совершит преступление. Вот как тут, из-за поджога умерла старушка, теперь психа упекут в больничку на полгода, никого не спрашивая. Но если родственники психа не будут подкармливать главврача деньгами, его опять выпустят, не переживайте.
показати весь коментар
13.09.2020 15:41 Відповісти
Британець ти про що?
показати весь коментар
13.09.2020 12:05 Відповісти
У нас в ВР, по словам Арахамії, їх безліч.
показати весь коментар
13.09.2020 12:06 Відповісти
ЭТО многоэтажка???
показати весь коментар
13.09.2020 12:45 Відповісти
.....дайте ЛЮДЯМ новые квартиры и дело с концом !!!
показати весь коментар
13.09.2020 13:03 Відповісти
Чукча не читатель, чукча писатель, однако (с) ?
показати весь коментар
13.09.2020 15:43 Відповісти
5ти этажный дом это многоэтажка?
тогда 10ти этажный это небоскрёб
показати весь коментар
14.09.2020 09:26 Відповісти
 
 