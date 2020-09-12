Легкомоторний літак впав у Сумській області, пілот загинув. ФОТО

У Сумській області вранці 12 вересня сталася аварія легкомоторного літака.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Інформація надійшла до Служби порятунку "101" о 8:10.

"У полі поблизу с. Дяківка Буринського району сталося падіння легкомоторного літака, який попередньо ідентифіковано як Х-32 "Бекас". Пілот загинув", - сказано в повідомленні.

На місці катастрофи працює мобільно-оперативна група управління ДСНС України в Сумській області. Залучено 14 людей особового складу та 4 одиниці техніки.

Обставини того, що сталося, з'ясовують слідчі.

Читайте також: Потрійна ДТП сталася в Київській області - двоє загинуло, двоє травмовані, - Нацполіція



