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Легкомоторний літак впав у Сумській області, пілот загинув. ФОТО

У Сумській області вранці 12 вересня сталася аварія легкомоторного літака.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Інформація надійшла до Служби порятунку "101" о 8:10.

"У полі поблизу с. Дяківка Буринського району сталося падіння легкомоторного літака, який попередньо ідентифіковано як Х-32 "Бекас". Пілот загинув", - сказано в повідомленні.

На місці катастрофи працює мобільно-оперативна група управління ДСНС України в Сумській області. Залучено 14 людей особового складу та 4 одиниці техніки.

Обставини того, що сталося, з'ясовують слідчі.

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Легкомоторний літак впав у Сумській області, пілот загинув 01
Легкомоторний літак впав у Сумській області, пілот загинув 02

Автор: 

авіакатастрофа (1099) літак (2912) смерть (6757) Сумська область (3713) ДСНС (5118)


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Топ коментарі
+4
С 1993 года 33 самолёта Х-32 "Бекас" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-32_%C2%AB%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81%C2%BB разбились.
С 1960 года до сегодняшнего дня 3 самолёта Piper PA-28 Cherokee https://ru.wikipedia.org/wiki/Piper_PA-28_Cherokee разбились по вине пилотов. Два столкнулись с другими самолётами, Третий, пилот в знак протеста протаранил правительственное здание.
Х-32 "Бекас" произведено ~220 шт..

Piper PA-28 Cherokee произведено 32 778+ шт..
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12.09.2020 12:05
+3
Знайомий пілот розповідав про цей Бекас. Якщо двигун працює- то керованість ідеальна, а якщо відмовляє- то ефект планера тут не спрацює, так як він спроектований з заднім розташуванням гвинта (примусовий обдув рулів). При відмові двигуна він стає некерованим...
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12.09.2020 11:47
+2
У этого самолёта при каких-то происшествиях, смертность практически 100 процентная. Я бы эксплуатацию этих аппаратов вообще запретил.
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12.09.2020 12:00
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Знайомий пілот розповідав про цей Бекас. Якщо двигун працює- то керованість ідеальна, а якщо відмовляє- то ефект планера тут не спрацює, так як він спроектований з заднім розташуванням гвинта (примусовий обдув рулів). При відмові двигуна він стає некерованим...
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12.09.2020 11:47 Відповісти
У этого самолёта при каких-то происшествиях, смертность практически 100 процентная. Я бы эксплуатацию этих аппаратов вообще запретил.
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12.09.2020 12:00 Відповісти
просто из-за задней центровки короче рычаг приложения силы хвостового оперения.Отсюда худшая управляемость планера. Обдув тут нипричем.
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12.09.2020 12:39 Відповісти
Мені наголосили, що саме обдув рулів (вірніше їх відсутність у разі відмови двигуна) є причиною некерованості. За що купив, за те й продав.
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12.09.2020 12:55 Відповісти
Обдув рулей зависит только от скорости самолета. При нулевой скорсти обдува не будет вообще. У Бекаса скорость сваливания 57км/ч.Ниже этой скорости пропадает управление планера.Вам правильно сказали что кабина типа частично закрывает обдув рулей высоты и даже на сайте производителя указана эта причина, но это оч мало влияет на обдув и управляемость.Гораздо важнее не терять скорость ниже скорости сваливания.
Кстати Аэрокобра тоже имела заднюю центровку планера , но Покрышкин научился....привык и не хотел другой машины, хотя многие летчики не любили на них летать.
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12.09.2020 13:19 Відповісти
Доречі, це друга катастрофа за останні 2 дні. Вчора нарасєї Бекас розбився (але там людська тупість- влетів у ЛЕП).
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12.09.2020 11:51 Відповісти
Вчера в раше на полях такой же разбился! Почитайте по википедии сколько их падает, это пздц, летающий гроб!
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12.09.2020 11:52 Відповісти
С 1993 года 33 самолёта Х-32 "Бекас" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-32_%C2%AB%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81%C2%BB разбились.
С 1960 года до сегодняшнего дня 3 самолёта Piper PA-28 Cherokee https://ru.wikipedia.org/wiki/Piper_PA-28_Cherokee разбились по вине пилотов. Два столкнулись с другими самолётами, Третий, пилот в знак протеста протаранил правительственное здание.
Х-32 "Бекас" произведено ~220 шт..

Piper PA-28 Cherokee произведено 32 778+ шт..
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12.09.2020 12:05 Відповісти
А ещё все видели продукцию АвтоТаза...
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12.09.2020 12:13 Відповісти
Почитал за этот типа самолет..
Это не самолет...это летающий гроб...каждая авария...а их больше чем до фига...это гарантированная смерть пилота и пассажира...
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12.09.2020 12:22 Відповісти
Бо двигун над головою не залишає шансів...
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12.09.2020 15:21 Відповісти
Пишут, что «основная причина происшествий связана с сельскохозяйственным применением самолёта, то есть полётами на предельно малых высотах с активным маневрированием и преодолением препятствий, что приводит и к сваливанию, и к задеванию препятствий в виде деревьев и проводов».
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12.09.2020 21:02 Відповісти
Ровно 15% самолётов Х-32 "Бекас" разбились.
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12.09.2020 12:23 Відповісти
"Приходите в небо" .... (с) Васильев.
....нет спасибо пока не хочется.
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12.09.2020 12:26 Відповісти
От Васільєв і гоне це говно в Україну
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08.12.2020 09:39 Відповісти
Місце аварії дуже близько до російського кордону.
Знову котрабанда???
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12.09.2020 16:04 Відповісти
По навозять старья і б'ють башки свої безтолкові.
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08.12.2020 09:37 Відповісти
 
 