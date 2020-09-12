Легкомоторний літак впав у Сумській області, пілот загинув. ФОТО
У Сумській області вранці 12 вересня сталася аварія легкомоторного літака.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
Інформація надійшла до Служби порятунку "101" о 8:10.
"У полі поблизу с. Дяківка Буринського району сталося падіння легкомоторного літака, який попередньо ідентифіковано як Х-32 "Бекас". Пілот загинув", - сказано в повідомленні.
На місці катастрофи працює мобільно-оперативна група управління ДСНС України в Сумській області. Залучено 14 людей особового складу та 4 одиниці техніки.
Обставини того, що сталося, з'ясовують слідчі.
Топ коментарі
+4 Khmelnitskiy
показати весь коментар12.09.2020 12:05
+3 Владислав Носковский
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+2 Бяка Бука
показати весь коментар12.09.2020 12:00
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Кстати Аэрокобра тоже имела заднюю центровку планера , но Покрышкин научился....привык и не хотел другой машины, хотя многие летчики не любили на них летать.
С 1960 года до сегодняшнего дня 3 самолёта Piper PA-28 Cherokee https://ru.wikipedia.org/wiki/Piper_PA-28_Cherokee разбились по вине пилотов. Два столкнулись с другими самолётами, Третий, пилот в знак протеста протаранил правительственное здание.
Х-32 "Бекас" произведено ~220 шт..
Piper PA-28 Cherokee произведено 32 778+ шт..
Это не самолет...это летающий гроб...каждая авария...а их больше чем до фига...это гарантированная смерть пилота и пассажира...
....нет спасибо пока не хочется.
Знову котрабанда???