Потрійна ДТП сталася в Київській області - двоє загинуло, двоє травмовані, - Нацполіція

В Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю трьох автомобілів і мотоцикла. Внаслідок аварії загинуло двоє людей і ще двоє зазнали тілесних ушкоджень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Як повідомляється, ДТП сталося на автодорозі Бориспіль-Дніпро поблизу села Світанок Переяслав-Хмельницького району.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля KIA, виконуючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем Mazda, після чого зіткнувся з автомобілем "ВАЗ", і потім водій мотоцикла скоїв зіткнення з авто "ВАЗ".

Від отриманих травм на місці аварії загинув 40-річний водій мотоцикла та 69-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ". Тілесних ушкоджень зазнав 71-річний водій цього ж авто, а також водій KIA. Їх госпіталізували в лікарню з численними травмами.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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