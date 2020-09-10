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Новости ДТП
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Тройное ДТП произошло в Киевской области - двое погибли, двое травмированы, - Нацполиция

Тройное ДТП произошло в Киевской области - двое погибли, двое травмированы, - Нацполиция

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей и мотоцикла. В результате аварии погибли двое человек и еще двое получили телесные повреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло на автодороге Борисполь-Днепр вблизи села Свитанок Переяслав-Хмельницкого района.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля KIA, выполняя маневр обгона, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Mazda, после чего столкнулся с автомобилем "ВАЗ", и в дальнейшем водитель мотоцикла совершил столкновение с авто "ВАЗ".

От полученных травм на месте аварии погиб 40-летний водитель мотоцикла и 69-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ". Телесные повреждения получил 71-летний водитель этого ж авто, а также водитель KIA. Их госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ.

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Чому саме під час обгону гинуть люди? Бо на регульованому чи не регульованому перехресті, аналіз ситуації, оцінка множини факторів не треба. Діє алгоритм: "так" або "ні". Обгін вимагає думання, аналізу, прогнозу. Напевно, ці якості мають, на жаль, далеко не всі жителі України...
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11.09.2020 09:24 Ответить
 
 