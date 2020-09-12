Легкомоторный самолет рухнул в Сумской области, пилот погиб. ФОТО

В Сумской области утром 12 сентября произошло крушение легкомоторного самолета.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Информация поступила в Службу спасения "101" в 08:10.

"В поле вблизи с. Дьяковка Бурынского района произошло падение легкомоторного самолета, который предварительно идентифицирован как Х-32 "Бекас". Пилот погиб", - сказано в сообщении.

На месте крушения работает мобильно-оперативная группа управления ГСЧС Украины в Сумской области. Привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Обстоятельства случившегося выясняют следователи.

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