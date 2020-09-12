Легкомоторный самолет рухнул в Сумской области, пилот погиб. ФОТО
В Сумской области утром 12 сентября произошло крушение легкомоторного самолета.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
Информация поступила в Службу спасения "101" в 08:10.
"В поле вблизи с. Дьяковка Бурынского района произошло падение легкомоторного самолета, который предварительно идентифицирован как Х-32 "Бекас". Пилот погиб", - сказано в сообщении.
На месте крушения работает мобильно-оперативная группа управления ГСЧС Украины в Сумской области. Привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы техники.
Обстоятельства случившегося выясняют следователи.
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Кстати Аэрокобра тоже имела заднюю центровку планера , но Покрышкин научился....привык и не хотел другой машины, хотя многие летчики не любили на них летать.
С 1960 года до сегодняшнего дня 3 самолёта Piper PA-28 Cherokee https://ru.wikipedia.org/wiki/Piper_PA-28_Cherokee разбились по вине пилотов. Два столкнулись с другими самолётами, Третий, пилот в знак протеста протаранил правительственное здание.
Х-32 "Бекас" произведено ~220 шт..
Piper PA-28 Cherokee произведено 32 778+ шт..
Это не самолет...это летающий гроб...каждая авария...а их больше чем до фига...это гарантированная смерть пилота и пассажира...
....нет спасибо пока не хочется.
Знову котрабанда???