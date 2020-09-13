Пожарные в Киеве эвакуировали 33 человека из горящей многоэтажки. ФОТО
В Киеве во время пожара в 5-этажном жилом доме один человек погиб, 33 удалось спасти.
Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
Сообщение о пожаре в многоэтажке в Деснянском районе столицы поступило спасателям в 03:05. Возгорание возникло в квартире на первом этаже, в которой проживал психически больной человек, который уже неоднократно совершал поджоги собственного жилья. При этом дым распространился на лестничную клетку. В 04:16 пожар ликвидировали.
Во время пожара были спасены 33 человека, из них 4 детей. В ходе эвакуации на 4-м этаже была обнаружена в тяжелом состоянии больная 75-летняя женщина, которая умерла не приходя в сознание.
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Дурки позакрывала и психи теперь дома поджигают.
Это как с импичментом Президента:
Вроде бы он и есть...
но, без согласия Президента - никто ему импичмент объявить и не может.
тогда 10ти этажный это небоскрёб