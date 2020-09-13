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Пожарные в Киеве эвакуировали 33 человека из горящей многоэтажки. ФОТО

В Киеве во время пожара в 5-этажном жилом доме один человек погиб, 33 удалось спасти.

Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Сообщение о пожаре в многоэтажке в Деснянском районе столицы поступило спасателям в 03:05. Возгорание возникло в квартире на первом этаже, в которой проживал психически больной человек, который уже неоднократно совершал поджоги собственного жилья. При этом дым распространился на лестничную клетку. В 04:16 пожар ликвидировали.

Во время пожара были спасены 33 человека, из них 4 детей. В ходе эвакуации на 4-м этаже была обнаружена в тяжелом состоянии больная 75-летняя женщина, которая умерла не приходя в сознание.

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Пожарные в Киеве эвакуировали 33 человека из горящей многоэтажки 01
Пожарные в Киеве эвакуировали 33 человека из горящей многоэтажки 02

Киев (25580) пожар (5961) смерть (9232) ГСЧС (4985)


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Топ комментарии
+6
Дурачок, ты в курсе, что по закону, тебя не имеют право поместить в психбольницу без твоего согласия, какую хирню ты б не писал на форумах?
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13.09.2020 12:19
+4
А вот и результаты улькиных рэформ.
Дурки позакрывала и психи теперь дома поджигают.
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13.09.2020 11:57
+1
Британець ти про що?
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13.09.2020 12:05
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А вот и результаты улькиных рэформ.
Дурки позакрывала и психи теперь дома поджигают.
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13.09.2020 11:57 Ответить
Дурачок, ты в курсе, что по закону, тебя не имеют право поместить в психбольницу без твоего согласия, какую хирню ты б не писал на форумах?
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13.09.2020 12:19 Ответить
Ну и какой сумасшедший признает, что он сумасшедший и согласиться сесть в больницу?
Это как с импичментом Президента:
Вроде бы он и есть...
но, без согласия Президента - никто ему импичмент объявить и не может.
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13.09.2020 12:47 Ответить
Так потому люди вокруг и страдают, потому что права и свободы сумасшедших приравнены к правам и свободам остальных людей. Раньше страдали сумасшедшие, теперь все вокруг.
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13.09.2020 15:38 Ответить
Ну, принудительно поместить в психбольницу больного всё же можно. Если он совершит преступление. Вот как тут, из-за поджога умерла старушка, теперь психа упекут в больничку на полгода, никого не спрашивая. Но если родственники психа не будут подкармливать главврача деньгами, его опять выпустят, не переживайте.
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13.09.2020 15:41 Ответить
Британець ти про що?
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13.09.2020 12:05 Ответить
У нас в ВР, по словам Арахамії, їх безліч.
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13.09.2020 12:06 Ответить
ЭТО многоэтажка???
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13.09.2020 12:45 Ответить
.....дайте ЛЮДЯМ новые квартиры и дело с концом !!!
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13.09.2020 13:03 Ответить
Чукча не читатель, чукча писатель, однако (с) ?
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13.09.2020 15:43 Ответить
5ти этажный дом это многоэтажка?
тогда 10ти этажный это небоскрёб
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14.09.2020 09:26 Ответить
 
 