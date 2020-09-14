Проект госбюджета на 2021 год Рада может рассмотреть 18 сентября, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент уже в эту пятницу сможет рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год.

Об этом сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я хотел бы напомнить, что до завтра, до 15 сентября в Верховную Раду должен поступить государственный бюджет Украины на 2021 год. Насколько я понимаю, он будет отослан в Верховную Раду своевременно… Обращаюсь к профильному комитету… рассмотреть его, чтобы в пятницу мы имели возможность, в соответствии с законом, рассмотреть этот вопрос в сессионном зале Верховной Рады", - сказал Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по здравоохранению откажется поддержать проект бюджета, пока финансирование медицины не будет составлять 5% от ВВП, - Радуцкий