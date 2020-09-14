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Проект госбюджета на 2021 год Рада может рассмотреть 18 сентября, - Разумков

Проект госбюджета на 2021 год Рада может рассмотреть 18 сентября, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент уже в эту пятницу сможет рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год.

Об этом сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я хотел бы напомнить, что до завтра, до 15 сентября в Верховную Раду должен поступить государственный бюджет Украины на 2021 год. Насколько я понимаю, он будет отослан в Верховную Раду своевременно… Обращаюсь к профильному комитету… рассмотреть его, чтобы в пятницу мы имели возможность, в соответствии с законом, рассмотреть этот вопрос в сессионном зале Верховной Рады", - сказал Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по здравоохранению откажется поддержать проект бюджета, пока финансирование медицины не будет составлять 5% от ВВП, - Радуцкий

Автор: 

ВР (29247) госбюджет (1186) Разумков Дмитрий (1521)


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Проект госбюджета на 2021 год Рада может рассмотреть 18 сентября, - Разумков - Цензор.НЕТ 3937
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14.09.2020 11:44 Ответить
https://twitter.com/neumerherwam
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https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1305095297450807296 22 ч

Когда Вам будут рассказывать, что в Украине небольшие тарифы и много меньше, чем в Европе, воспользуйтесь этой таблицей и пошлите их нах...й !
Проєкт Держбюджету на 2021 рік Рада може розглянути 18 вересня, - Разумков - Цензор.НЕТ 6036
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14.09.2020 11:47 Ответить
 
 