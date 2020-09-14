Проект госбюджета на 2021 год Рада может рассмотреть 18 сентября, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент уже в эту пятницу сможет рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год.
Об этом сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я хотел бы напомнить, что до завтра, до 15 сентября в Верховную Раду должен поступить государственный бюджет Украины на 2021 год. Насколько я понимаю, он будет отослан в Верховную Раду своевременно… Обращаюсь к профильному комитету… рассмотреть его, чтобы в пятницу мы имели возможность, в соответствии с законом, рассмотреть этот вопрос в сессионном зале Верховной Рады", - сказал Разумков.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
·https://twitter.com/neumerherwam/status/1305095297450807296 22 ч
Когда Вам будут рассказывать, что в Украине небольшие тарифы и много меньше, чем в Европе, воспользуйтесь этой таблицей и пошлите их нах...й !