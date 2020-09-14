Проєкт Держбюджету на 2021 рік Рада може розглянути 18 вересня, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент вже цієї п'ятниці зможе розглянути проєкт Державного бюджету на 2021 рік.
Про це сказав Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я хотів би нагадати, що до завтра, до 15 вересня, до Верховної Ради має надійти Державний бюджет України на 2021 рік. Наскільки я розумію, він буде надісланий до Верховної Ради вчасно ... Звертаюся до профільного комітету ... розглянути його, щоб у п'ятницю ми мали можливість, відповідно до закону, розглянути це питання в сесійній залі Верховної Ради", - сказав Разумков.
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Когда Вам будут рассказывать, что в Украине небольшие тарифы и много меньше, чем в Европе, воспользуйтесь этой таблицей и пошлите их нах...й !