Проєкт Держбюджету на 2021 рік Рада може розглянути 18 вересня, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент вже цієї п'ятниці зможе розглянути проєкт Державного бюджету на 2021 рік.

Про це сказав Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хотів би нагадати, що до завтра, до 15 вересня, до Верховної Ради має надійти Державний бюджет України на 2021 рік. Наскільки я розумію, він буде надісланий до Верховної Ради вчасно ... Звертаюся до профільного комітету ... розглянути його, щоб у п'ятницю ми мали можливість, відповідно до закону, розглянути це питання в сесійній залі Верховної Ради", - сказав Разумков.

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