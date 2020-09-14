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Проєкт Держбюджету на 2021 рік Рада може розглянути 18 вересня, - Разумков

Проєкт Держбюджету на 2021 рік Рада може розглянути 18 вересня, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент вже цієї п'ятниці зможе розглянути проєкт Державного бюджету на 2021 рік.

Про це сказав Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хотів би нагадати, що до завтра, до 15 вересня, до Верховної Ради має надійти Державний бюджет України на 2021 рік. Наскільки я розумію, він буде надісланий до Верховної Ради вчасно ... Звертаюся до профільного комітету ... розглянути його, щоб у п'ятницю ми мали можливість, відповідно до закону, розглянути це питання в сесійній залі Верховної Ради", - сказав Разумков.

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Автор: 

ВР (14975) держбюджет (2394) Разумков Дмитро (1527)


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Проект госбюджета на 2021 год Рада может рассмотреть 18 сентября, - Разумков - Цензор.НЕТ 3937
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14.09.2020 11:44 Відповісти
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam


https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1305095297450807296 22 ч

Когда Вам будут рассказывать, что в Украине небольшие тарифы и много меньше, чем в Европе, воспользуйтесь этой таблицей и пошлите их нах...й !
Проєкт Держбюджету на 2021 рік Рада може розглянути 18 вересня, - Разумков - Цензор.НЕТ 6036
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14.09.2020 11:47 Відповісти
 
 