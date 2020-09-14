Разумков предлагает заслушать на "часе вопросов" к правительству Шкарлета и Резникова

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает во время "часа вопросов к правительству" 18 сентября заслушать исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета и вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Об этом сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что стоило бы пригласить исполняющего обязанности министра образования на час вопросов к правительству для того, чтобы послушать, как он видит, во-первых, вопросы, касающиеся изменения заработной платы учителей, и обеспечения школ всеми необходимыми условиями для работы во время режима карантина", - сказал Разумков.

Он напомнил, что школы начинают переходить на режим удаленной работы.

По словам спикера, хотелось бы услышать от и.о министра образования, насколько эффективно работает так называемая удаленная система образования.

Разумков также предложил заслушать участника переговоров в формате советников лидеров "нормандской четверки", вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

"Мы с вами все слышали заявления, которые звучали после встречи в рамках работы советников нормандского формата, и я думаю, что возможно… пригласить и представителя в формате нормандских переговоров вице-премьер-министра Резникова, чтобы он доложил как мы видим дальнейшее движение в этом направлении", - сказал спикер Рады.

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