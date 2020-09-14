РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12014 посетителей онлайн
Новости
906 4

Разумков предлагает заслушать на "часе вопросов" к правительству Шкарлета и Резникова

Разумков предлагает заслушать на

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает во время "часа вопросов к правительству" 18 сентября заслушать исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета и вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Об этом сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что стоило бы пригласить исполняющего обязанности министра образования на час вопросов к правительству для того, чтобы послушать, как он видит, во-первых, вопросы, касающиеся изменения заработной платы учителей, и обеспечения школ всеми необходимыми условиями для работы во время режима карантина", - сказал Разумков.

Он напомнил, что школы начинают переходить на режим удаленной работы.

По словам спикера, хотелось бы услышать от и.о министра образования, насколько эффективно работает так называемая удаленная система образования.

Разумков также предложил заслушать участника переговоров в формате советников лидеров "нормандской четверки", вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

"Мы с вами все слышали заявления, которые звучали после встречи в рамках работы советников нормандского формата, и я думаю, что возможно… пригласить и представителя в формате нормандских переговоров вице-премьер-министра Резникова, чтобы он доложил как мы видим дальнейшее движение в этом направлении", - сказал спикер Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект госбюджета на 2021 год Рада может рассмотреть 18 сентября, - Разумков

Автор: 

Кабмин (14027) Разумков Дмитрий (1521)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вы лучше ту дуру силиконовую заслушайте, она вам еще что нибудь расскажет.
показать весь комментарий
14.09.2020 11:53 Ответить
С в/о презедента заслухати бажання не виникло?
показать весь комментарий
14.09.2020 12:12 Ответить
Разумков пропонує заслухати на "годині запитань" до уряду Шкарлета і Рєзнікова - Цензор.НЕТ 3483
показать весь комментарий
14.09.2020 12:13 Ответить
 
 