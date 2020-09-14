Разумков пропонує заслухати на "годині запитань" до уряду Шкарлета і Резнікова

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пропонує під час "години запитань до уряду" 18 вересня заслухати виконувача обов'язків міністра освіти Сергія Шкарлета і віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Про це сказав Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що варто було б запросити виконувача обов'язків міністра освіти на годину запитань до уряду для того, щоб послухати, як він бачить, по-перше, питання, що стосуються зміни заробітної плати вчителів, і забезпечення шкіл усіма необхідними умовами для роботи під час режиму карантину", - сказав Разумков.

Він нагадав, що школи починають переходити на режим віддаленої роботи.

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За словами спікера, хотілося б почути від в.о міністра освіти, наскільки ефективно працює так звана повна система освіти.

Разумков також запропонував заслухати учасника переговорів у форматі радників лідерів "нормандської четвірки", віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

"Ми з вами всі чули заяви, які звучали після зустрічі в рамках роботи радників нормандського формату, і я думаю, що можливо ... запросити і представника в форматі нормандських переговорів віцепрем'єр-міністра Резнікова, щоб він доповів, як ми бачимо подальший рух в цьому напрямку", - сказав спікер Ради.