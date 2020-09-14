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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин поручил проконтролировать расходы Фонда по борьбе с COVID-19

Кабмин поручил проконтролировать расходы Фонда по борьбе с COVID-19

Во время внеочередного заседания правительства принято решение обеспечить проведение мероприятий государственного контроля использования средств, образованного в составе Государственного бюджета Украины Фонда борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Проектом распоряжения предусмотрено:

- Госаудитслужбе обеспечить проведение мероприятий государственного контроля использования средств Фонда;

- соответствующим главным распорядителям средств, ответственным исполнителям, распорядителям бюджетных средств низшего уровня и получателям бюджетных средств обеспечить допуск и надлежащие условия и предоставление всех необходимых документов работникам Госаудитслужбы, что будет способствовать эффективному и своевременному выполнению задач службы.

Кроме того, прозрачность и эффективность использования средств Фонда является одним из обязательств, которые Украина взяла перед МВФ.

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Автор: 

Кабмин (14027) карантин (16729) финансирование (1798) Госаудитслужба (88) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Это как издёвка.Деньги из фонда попилили,а теперь сурово так приказывают постеречь пустую корзину.
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14.09.2020 12:09 Ответить
Деньги закончились - пора вводить контроль.
Это как ставить сторожа в яблоневый сад в ноябре.
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14.09.2020 12:13 Ответить
КРУ - контрольно ревизионная комиссия
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14.09.2020 12:40 Ответить
управление.
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14.09.2020 12:40 Ответить
 
 