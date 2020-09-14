Кабмин поручил проконтролировать расходы Фонда по борьбе с COVID-19
Во время внеочередного заседания правительства принято решение обеспечить проведение мероприятий государственного контроля использования средств, образованного в составе Государственного бюджета Украины Фонда борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Проектом распоряжения предусмотрено:
- Госаудитслужбе обеспечить проведение мероприятий государственного контроля использования средств Фонда;
- соответствующим главным распорядителям средств, ответственным исполнителям, распорядителям бюджетных средств низшего уровня и получателям бюджетных средств обеспечить допуск и надлежащие условия и предоставление всех необходимых документов работникам Госаудитслужбы, что будет способствовать эффективному и своевременному выполнению задач службы.
Кроме того, прозрачность и эффективность использования средств Фонда является одним из обязательств, которые Украина взяла перед МВФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это как ставить сторожа в яблоневый сад в ноябре.