Кабмин поручил проконтролировать расходы Фонда по борьбе с COVID-19

Во время внеочередного заседания правительства принято решение обеспечить проведение мероприятий государственного контроля использования средств, образованного в составе Государственного бюджета Украины Фонда борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Проектом распоряжения предусмотрено:

- Госаудитслужбе обеспечить проведение мероприятий государственного контроля использования средств Фонда;

- соответствующим главным распорядителям средств, ответственным исполнителям, распорядителям бюджетных средств низшего уровня и получателям бюджетных средств обеспечить допуск и надлежащие условия и предоставление всех необходимых документов работникам Госаудитслужбы, что будет способствовать эффективному и своевременному выполнению задач службы.

Кроме того, прозрачность и эффективность использования средств Фонда является одним из обязательств, которые Украина взяла перед МВФ.

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