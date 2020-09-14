Кабмін доручив проконтролювати витрати Фонду боротьби з COVID-19
Під час час позачергового засідання уряду ухвалено рішення забезпечити проведення заходів державного контролю за використанням коштів утвореного в складі Державного бюджету України Фонду боротьби з коронавірусом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Проєктом розпорядження передбачено:
- Держаудитслужбі забезпечити проведення заходів державного контролю використання коштів Фонду;
- відповідним головним розпорядникам коштів, відповідальним виконавцям, розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачам бюджетних коштів забезпечити допуск та належні умови та надання всіх необхідних документів працівникам Держаудитслужби, що сприятиме ефективному і своєчасному виконанню завдань службою.
Крім того, прозорість та ефективність використання коштів Фонду є одним із зобов'язань, які Україна взяла перед МВФ.
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