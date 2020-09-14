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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін доручив проконтролювати витрати Фонду боротьби з COVID-19

Кабмін доручив проконтролювати витрати Фонду боротьби з COVID-19

Під час час позачергового засідання уряду ухвалено рішення забезпечити проведення заходів державного контролю за використанням коштів утвореного в складі Державного бюджету України Фонду боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Проєктом розпорядження передбачено:

- Держаудитслужбі забезпечити проведення заходів державного контролю використання коштів Фонду;

- відповідним головним розпорядникам коштів, відповідальним виконавцям, розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачам бюджетних коштів забезпечити допуск та належні умови та надання всіх необхідних документів працівникам Держаудитслужби, що сприятиме ефективному і своєчасному виконанню завдань службою.

Крім того, прозорість та ефективність використання коштів Фонду є одним із зобов'язань, які Україна взяла перед МВФ.

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Автор: 

Кабмін (14090) карантин (18172) фінансування (3116) Держаудитслужба (184) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Это как издёвка.Деньги из фонда попилили,а теперь сурово так приказывают постеречь пустую корзину.
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14.09.2020 12:09 Відповісти
Деньги закончились - пора вводить контроль.
Это как ставить сторожа в яблоневый сад в ноябре.
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14.09.2020 12:13 Відповісти
КРУ - контрольно ревизионная комиссия
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14.09.2020 12:40 Відповісти
управление.
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14.09.2020 12:40 Відповісти
 
 