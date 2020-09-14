15-16 сентября силы ООС проведут в Рубежном антитеррористические учения

15-16 сентября в г. Рубежное, в рамках операции Объединенных сил, состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенным к реальным. Поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Рубежного с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

Просим граждан, в случае необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированные командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

"В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщать в дежурные службы: 3 управление (с дислокацией в г. Северодонецк) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел .: (06452) 6-81-10; (06452) 4-42-81, 095-896-77-29; Рубежанский отдел полиции ГУ ЧП Украины в Луганской области, тел .: 102 (06453) 6-33-23, 066-019-16-19", - говорится в сообщении.

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"Просим не паниковать и соблюдать требования личной безопасности", - добавили в пресс-центре ОС.