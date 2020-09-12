Учения спецназовцев Нацгвардии состоялись в Ивано-Франковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спецназовцы тренировались разыскивать диверсантов, которые по условиям учений прибыли на территорию Ивано-Франковской области для сбора разведданных о важных объектах инфраструктуры.

Об этом сообщает группа информации и коммуникации Западного теруправления Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

Учения проходили на базе учебного полигона воинской части 3072 Западного оперативно-территориального объединения неподалеку от Ивано-Франковска. Они длились 3 дня. Роль "диверсантов" выполняли разведчики из воинской части 1241.

"Несмотря на большую площадь территории, где прятались "диверсанты", их поиск осуществляли как пешие боевые группы, так и на автомобилях и квадроциклах, также использовался беспилотный авиационный комплекс", - сказано в сообщении.

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Спецназовцы во время учений должны были передвигаться скрытно, пробираться сквозь лесную чащу, ни днем, ни ночью ничем не выдавая себя.

"Завершающим этапом обучения стала боевая стрельба в составе боевых групп и штурм здания, где держали оборону условные диверсанты", - отметили в Нацгвардии.

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