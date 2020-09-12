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Учения спецназовцев Нацгвардии состоялись в Ивано-Франковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спецназовцы тренировались разыскивать диверсантов, которые по условиям учений прибыли на территорию Ивано-Франковской области для сбора разведданных о важных объектах инфраструктуры.

Об этом сообщает группа информации и коммуникации Западного теруправления Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

Учения проходили на базе учебного полигона воинской части 3072 Западного оперативно-территориального объединения неподалеку от Ивано-Франковска. Они длились 3 дня. Роль "диверсантов" выполняли разведчики из воинской части 1241.

"Несмотря на большую площадь территории, где прятались "диверсанты", их поиск осуществляли как пешие боевые группы, так и на автомобилях и квадроциклах, также использовался беспилотный авиационный комплекс", - сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Антитеррористические учения прошли в Мариуполе: предотвращали "диверсию" и "захват судна". ФОТОрепортаж

Спецназовцы во время учений должны были передвигаться скрытно, пробираться сквозь лесную чащу, ни днем, ни ночью ничем не выдавая себя.

"Завершающим этапом обучения стала боевая стрельба в составе боевых групп и штурм здания, где держали оборону условные диверсанты", - отметили в Нацгвардии.

Также на Цензор.НЕТ: Танковые и десантно-штурмовые подразделения ООС на юге Украины проводят занятия по боевой подготовке и готовы к действиям по назначению, - Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Учения спецназовцев Нацгвардии состоялись в Ивано-Франковской области 01
Учения спецназовцев Нацгвардии состоялись в Ивано-Франковской области 02
Учения спецназовцев Нацгвардии состоялись в Ивано-Франковской области 03
Учения спецназовцев Нацгвардии состоялись в Ивано-Франковской области 04
Учения спецназовцев Нацгвардии состоялись в Ивано-Франковской области 05
Учения спецназовцев Нацгвардии состоялись в Ивано-Франковской области 06
Учения спецназовцев Нацгвардии состоялись в Ивано-Франковской области 07
Учения спецназовцев Нацгвардии состоялись в Ивано-Франковской области 08
Учения спецназовцев Нацгвардии состоялись в Ивано-Франковской области 09
Учения спецназовцев Нацгвардии состоялись в Ивано-Франковской области 10
Учения спецназовцев Нацгвардии состоялись в Ивано-Франковской области 11
Учения спецназовцев Нацгвардии состоялись в Ивано-Франковской области 12

Автор: 

спецназ (617) военные учения (3459) Национальная гвардия (2132) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+6
а не в офісі преЗЕдента ?

Кстаті, чого твій усатий кумір нічого не вякнув про зраду Єрмака ?
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12.09.2020 17:16
+3
НГУ вчаться протистояти добровольцям-патріотам. Диверсантам потрібно протистояти в Донецькій та Луганській області а не на Західній Україні.
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12.09.2020 17:13
+3
...ляшенко, кроме всех твоих маний и фобий, психиатрам придется еще лечить твою зависимосто от Цензора, как только тебя на выходные отпускают из палаты - сразу бежишь к компу "комментировать"
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12.09.2020 17:18
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НГУ вчаться протистояти добровольцям-патріотам. Диверсантам потрібно протистояти в Донецькій та Луганській області а не на Західній Україні.
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12.09.2020 17:13 Ответить
а не в офісі преЗЕдента ?

Кстаті, чого твій усатий кумір нічого не вякнув про зраду Єрмака ?
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12.09.2020 17:16 Ответить
...ляшенко, кроме всех твоих маний и фобий, психиатрам придется еще лечить твою зависимосто от Цензора, как только тебя на выходные отпускают из палаты - сразу бежишь к компу "комментировать"
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12.09.2020 17:18 Ответить
Тренируйся на своих, что бы чужие боялись.
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12.09.2020 17:15 Ответить
Приодели-приобули, уже и выглядят весьма тактикульно, да и квадрики вполне себе. В каждой области бы так
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12.09.2020 17:30 Ответить
...ну да, ну да...
Навчання спецназівців Нацгвардії відбулися в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 8186
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12.09.2020 17:40 Ответить
Так что, вернёмся к дИдовским кирзачам, телогрейкам и китайским самопальным "лифчикам" из Афганистана? Шписназ он везде нынче модный, так что не надо нам выбиваться из строя
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12.09.2020 17:44 Ответить
...все это принесло бы гораздо больше пользы на передке, нет?
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12.09.2020 17:55 Ответить
Антитеррористические силы и средства должны быть в каждой области страны и готовы на своём ТВД к самостоятельной борьбе. При чём тут передок?..Или всё туда свести, а зад голый? Т-тактика
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12.09.2020 18:00 Ответить
А где передок? Только в зоне ООС? Границ с оккупантом и ее пособниками типа Беларуси у нас нет?
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12.09.2020 18:15 Ответить
Ну да , ну да , как же помним как они машрутку с террористом захватывали , правда через пару минут как терорист сдался , но то мелочи.
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12.09.2020 17:32 Ответить
Просто часы на летнее время забыли перевести.
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12.09.2020 17:36 Ответить
СБУ и НГУ - разные структуры.
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12.09.2020 18:17 Ответить
Главное, чтобы их не использовали против людей, когда они по всей стране будут скандировать ЗЕЛЮ ГЕТЬ
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12.09.2020 21:43 Ответить
 
 