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Навчання спецпризначенців Нацгвардії відбулися в Івано-Франківській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спецпризначенці тренувалися розшукувати диверсантів, які за умовами навчань прибули на територію Івано-Франківської області для збору розвідданих про важливі об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє група інформації та комунікації Західного теруправління Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

Навчання відбувалися на базі навчального полігону військової частини 3072 Західного оперативно-територіального об'єднання неподалік від Івано-Франківська. Вони тривали 3 дні. Роль "диверсантів" виконували розвідники з військової частини 1241.

"Зважаючи на велику площу території, де ховались "диверсанти", їхній пошук здійснювали як піші бойові групи, так і на автомобілях й квадроциклах, також використовувався безпілотний авіаційний комплекс.

Перед бійцями стояло важке завдання, адже піша група, щоб самим не стати об’єктом нападу диверсантів, має пересуватись приховано, як вдень, так і вночі, нічим не видаючи себе, продиратись крізь лісові хащі і все це в обмежений час.

Завершальним етапом навчання стала бойова стрільба у складі бойових груп та штурм будівлі, де тримали оборону умовні диверсанти", - зазначили в Нацгвардії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморіальну дошку кулеметникові НГУ Сергію Михальчуку, загиблому під час обстрілу окупантів на Світлодарській дузі, відкрили на Харківщині. ФОТОрепортаж

Навчання спецпризначенців Нацгвардії відбулися в Івано-Франківській області 01
Навчання спецпризначенців Нацгвардії відбулися в Івано-Франківській області 02
Навчання спецпризначенців Нацгвардії відбулися в Івано-Франківській області 03
Навчання спецпризначенців Нацгвардії відбулися в Івано-Франківській області 04
Навчання спецпризначенців Нацгвардії відбулися в Івано-Франківській області 05
Навчання спецпризначенців Нацгвардії відбулися в Івано-Франківській області 06
Навчання спецпризначенців Нацгвардії відбулися в Івано-Франківській області 07
Навчання спецпризначенців Нацгвардії відбулися в Івано-Франківській області 08
Навчання спецпризначенців Нацгвардії відбулися в Івано-Франківській області 09
Навчання спецпризначенців Нацгвардії відбулися в Івано-Франківській області 10
Навчання спецпризначенців Нацгвардії відбулися в Івано-Франківській області 11
Навчання спецпризначенців Нацгвардії відбулися в Івано-Франківській області 12

спецпризначенці (219) військові навчання (2777) Національна гвардія (1543) Івано-Франківська область (952)


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Топ коментарі
+6
а не в офісі преЗЕдента ?

Кстаті, чого твій усатий кумір нічого не вякнув про зраду Єрмака ?
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12.09.2020 17:16
+3
НГУ вчаться протистояти добровольцям-патріотам. Диверсантам потрібно протистояти в Донецькій та Луганській області а не на Західній Україні.
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12.09.2020 17:13
+3
...ляшенко, кроме всех твоих маний и фобий, психиатрам придется еще лечить твою зависимосто от Цензора, как только тебя на выходные отпускают из палаты - сразу бежишь к компу "комментировать"
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12.09.2020 17:18
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НГУ вчаться протистояти добровольцям-патріотам. Диверсантам потрібно протистояти в Донецькій та Луганській області а не на Західній Україні.
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12.09.2020 17:13 Відповісти
а не в офісі преЗЕдента ?

Кстаті, чого твій усатий кумір нічого не вякнув про зраду Єрмака ?
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12.09.2020 17:16 Відповісти
...ляшенко, кроме всех твоих маний и фобий, психиатрам придется еще лечить твою зависимосто от Цензора, как только тебя на выходные отпускают из палаты - сразу бежишь к компу "комментировать"
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12.09.2020 17:18 Відповісти
Тренируйся на своих, что бы чужие боялись.
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12.09.2020 17:15 Відповісти
Приодели-приобули, уже и выглядят весьма тактикульно, да и квадрики вполне себе. В каждой области бы так
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12.09.2020 17:30 Відповісти
...ну да, ну да...
Навчання спецназівців Нацгвардії відбулися в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 8186
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12.09.2020 17:40 Відповісти
Так что, вернёмся к дИдовским кирзачам, телогрейкам и китайским самопальным "лифчикам" из Афганистана? Шписназ он везде нынче модный, так что не надо нам выбиваться из строя
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12.09.2020 17:44 Відповісти
...все это принесло бы гораздо больше пользы на передке, нет?
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12.09.2020 17:55 Відповісти
Антитеррористические силы и средства должны быть в каждой области страны и готовы на своём ТВД к самостоятельной борьбе. При чём тут передок?..Или всё туда свести, а зад голый? Т-тактика
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12.09.2020 18:00 Відповісти
А где передок? Только в зоне ООС? Границ с оккупантом и ее пособниками типа Беларуси у нас нет?
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12.09.2020 18:15 Відповісти
Ну да , ну да , как же помним как они машрутку с террористом захватывали , правда через пару минут как терорист сдался , но то мелочи.
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12.09.2020 17:32 Відповісти
Просто часы на летнее время забыли перевести.
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12.09.2020 17:36 Відповісти
СБУ и НГУ - разные структуры.
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12.09.2020 18:17 Відповісти
Главное, чтобы их не использовали против людей, когда они по всей стране будут скандировать ЗЕЛЮ ГЕТЬ
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12.09.2020 21:43 Відповісти
 
 