Навчання спецпризначенців Нацгвардії відбулися в Івано-Франківській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спецпризначенці тренувалися розшукувати диверсантів, які за умовами навчань прибули на територію Івано-Франківської області для збору розвідданих про важливі об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє група інформації та комунікації Західного теруправління Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

Навчання відбувалися на базі навчального полігону військової частини 3072 Західного оперативно-територіального об'єднання неподалік від Івано-Франківська. Вони тривали 3 дні. Роль "диверсантів" виконували розвідники з військової частини 1241.

"Зважаючи на велику площу території, де ховались "диверсанти", їхній пошук здійснювали як піші бойові групи, так і на автомобілях й квадроциклах, також використовувався безпілотний авіаційний комплекс.

Перед бійцями стояло важке завдання, адже піша група, щоб самим не стати об’єктом нападу диверсантів, має пересуватись приховано, як вдень, так і вночі, нічим не видаючи себе, продиратись крізь лісові хащі і все це в обмежений час.

Завершальним етапом навчання стала бойова стрільба у складі бойових груп та штурм будівлі, де тримали оборону умовні диверсанти", - зазначили в Нацгвардії.

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