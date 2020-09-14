15-16 вересня сили ООС проведуть у Рубіжному антитерористичні навчання

15-16 вересня в м. Рубіжне, в рамках операції Об'єднаних сил, відбудуться планові навчання з протидії диверсійних і терористичних загроз за участю регіональних суб'єктів боротьби з тероризмом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"Тренування будуть проводитись в умовах, максимально наближених до реальних. Тому Служба безпеки України закликає жителів Рубіжного з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки.

Просимо громадян, у разі необхідності пересування містом, мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства України та санкціоновані командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком.

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"У випадку виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їх причетність до диверсійно-розвідувальних груп або терористичних підрозділів бойовиків, негайно повідомляйте на адресу чергової служби:

3 управління (з дислокацією в м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, тел.: (06452) 6-81-10; (06452) 4-42-81, 095-896-77-29;

Рубіжанський відділ поліції ГУ НП України в Луганській області, тел.: 102, (06453) 6-33-23, 066-019-16-19", - йдеться в повідомленні.

"Просимо не панікувати і дотримуватися вимог особистої безпеки", - додали в пресцентрі ОС.