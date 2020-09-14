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Госбюджет-2021 предусматривает закупки 100 пассажирских вагонов и электрификацию путей, - глава Минфина Марченко

Госбюджет-2021 предусматривает закупки 100 пассажирских вагонов и электрификацию путей, - глава Минфина Марченко

Проект государственного бюджета на 2021 год предполагает закупку 100 пассажирских вагонов для АО "Укрзализныця".

Об этом сообщил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Впервые государство профинансирует пассажирскую железнодорожную инфраструктуру. Предусматривается закупка 100 пассажирских вагонов", - сказал он.

По его словам, также предусматривается модернизация и электрификация участка Житомир – Новоград-Волынский и электрификация участка Черкассы – Станция им. Тараса Шевченка.

"Это позволит существенно улучшить сообщение между этими городами и Киевом", - отметил он.

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Автор: 

госбюджет (1186) Кабмин (14027) Минфин (1556) Марченко Сергей (298)


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https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/14/665060/ Замість ремонту поїзда, в УЗ закупили 2 лімузина за 9 мільйонів
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14.09.2020 13:53 Ответить
У кого будут покупать?
Почему не грузовые, а пассажирские?
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14.09.2020 13:56 Ответить
 
 