Держбюджет-2021 передбачає закупівлю 100 пасажирських вагонів та електрифікацію колій, - глава Мінфіну Марченко
Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає закупівлю 100 пасажирських вагонів для АТ "Укрзалізниця".
Про це повідомив глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вперше держава профінансує пасажирську залізничну інфраструктуру. Передбачається закупівля 100 пасажирських вагонів", - сказав він.
За його словами, також передбачається модернізація та електрифікація ділянки Житомир - Новоград-Волинський та електрифікація ділянки Черкаси - Станція ім. Тараса Шевченка.
"Це дозволить суттєво покращити сполучення між цими містами і Києвом", - зазначив він.
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Почему не грузовые, а пассажирские?