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Хомчак вылечился от COVID-19, - ОП

Хомчак вылечился от COVID-19, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания поздравил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака с выздоровлением от COVID-19.

Руслан Хомчак отметил, что ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил стабильно контролированная. В то же время он сообщил статистику, что 11 человек из зоны проведения ООС - активные больные COVID-19 - проходят лечение дома, а 43 человека находятся на самоизоляции. Среди них - представители ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", - отметил Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главнокомандующий ВСУ Хомчак заразился COVID-19

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) карантин (16729) операция Объединенных сил (6766) Хомчак Руслан (250) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+38
Ребята все очень просто: это недоразумение, желая избежать ответственности за "инспектирование" врагом наших позиций, решил поболеть. А раз нет инспектирования, - чего на больничном сидеть.
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14.09.2020 14:13
+24
вылечился?
за ЧЕТЫРЕ ДНЯ?!!!
нашим медикам пора давать Нобелевские Премии?!!
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14.09.2020 14:14
+22
Не слишком ли быстро?
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14.09.2020 14:10
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Не слишком ли быстро?
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14.09.2020 14:10 Ответить
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14.09.2020 14:12 Ответить
Диарея прошла. После несостоявшейся инспекции. Власть трусов и тупых подлецов.
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14.09.2020 14:47 Ответить
а Юлю так не поздравил, хам! )))))
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14.09.2020 14:11 Ответить
Не так страшен covid-19, как его малюют.
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14.09.2020 14:12 Ответить
за четыре дня?
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14.09.2020 14:13 Ответить
Ребята все очень просто: это недоразумение, желая избежать ответственности за "инспектирование" врагом наших позиций, решил поболеть. А раз нет инспектирования, - чего на больничном сидеть.
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14.09.2020 14:13 Ответить
И теперь у него 2 месяца имунитет) Если шо опять то придется болеть СПИДом
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14.09.2020 14:30 Ответить
вылечился?
за ЧЕТЫРЕ ДНЯ?!!!
нашим медикам пора давать Нобелевские Премии?!!
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14.09.2020 14:14 Ответить
Хомчак вилікувався від COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 6573
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14.09.2020 21:02 Ответить
Щось швидке одужання. Чи в нього була облєгчьонная форма? І сміх і гріх!
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14.09.2020 14:15 Ответить
За неделю?! -- Молодец!
А был ли мальчик? Пардон -- COVID?
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14.09.2020 14:16 Ответить
Сидять двоє у окопі. Тут артобстріл. Один кричить:
- А-а-а! Мама!!!...
Другий питає
- Ти що, поранений? Де болить?
- Не чую болю, мабуть, больовий шок... Тільки відчуваю, як щось гаряче по ногах пливе...
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14.09.2020 16:17 Ответить
Экспресс - лечение.
Всё просто.
Нет парашных "инспекторов" на фронте нет и короновируса.
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14.09.2020 14:17 Ответить
))))))))))))))уже?у меня родственница -без сиптомов, но 2 недели болела
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14.09.2020 14:18 Ответить
симптомов
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14.09.2020 14:19 Ответить
за ЧЕТЫРЕ дня?!.........мАлАдец..........
И я так понимаю, стремно стало за «инспектирование» и решил пропетлять.........
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14.09.2020 14:19 Ответить
Так сразу и писали источники -хомчак с переляку в отставку подал ,но потом сошлись на том что он "заболеет"
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14.09.2020 14:24 Ответить
Угу, приказ о допуске сепаров и представителя ГРУ ГШ РФ на боевые позиции, очко сыграло.
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14.09.2020 14:24 Ответить
А жаль ! !Лучше бы этот предатель и дезертир Хомчак здох бы и встетился бы на том свете с ребятами, которых он предал под Иловайском!! Засранец-подлый генерал Зеленского!!
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14.09.2020 14:24 Ответить
Теперь не отвертится от необходимости подписывать то, что не хочет. Хотя до болезни были сообщения о том, что он подал в отставку. Вместо отставки отправили на больничный. Интересно, на фоне этого, он поставит свою подпись на документах, которые его отправят в тюрьму? Или все-же вынесет весь этот мусор на свет и смоется, пока есть такая возможность.
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14.09.2020 14:24 Ответить
это корошо что выздровел
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14.09.2020 14:27 Ответить
Надо Хомчака обратно в больницу для опытов, он может спасти нацию
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14.09.2020 14:32 Ответить
не, ну а шо? приказ об инспектировании подписывать не надо, а дома скучно. заболеет повторно, когда эти придурки снова захотят инспектировать.
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14.09.2020 14:33 Ответить
То він не влікувався... У нього "тимчасова ремісія"... Стане питання відновлення інспектування і знову почнеться "загострення хитрожопості"...
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14.09.2020 16:20 Ответить
"Здесь вам не тут! В военных условиях армии коронавирус лечится за N дней, нет, N много - K, чтобы пять дней не перегружать медчасть!"

(в стилі армійських афоризмів)
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14.09.2020 14:36 Ответить
А косинус достигает минус 4!))
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14.09.2020 15:08 Ответить
))как то быстро он вылечился. Крыса не хотела брать на себя инспекцию сбежал на больничный. А если реально наступление орков наши все говнокомандующие с поносом тоже на больничный?
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14.09.2020 14:36 Ответить
Странно что мертведчука не берет ковидка
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14.09.2020 14:41 Ответить
Це не тільки дивно, а ще й сумно та несправедливо.
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14.09.2020 14:44 Ответить
Такой же ссыкун как и его « говнокомандуващий»
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14.09.2020 14:43 Ответить
пендель вилікував за три дні
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14.09.2020 14:47 Ответить
Случилось чудо! Друг спас жизнь друга! Оманский спас Илловайского!
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14.09.2020 14:55 Ответить
Як опромєтчіво. У зьозіка ж не сказали що вони поумніли, а просто тимчасове роз'яснення розуму. І при першій же нагоді продовжуватимуть пробиватимуть чергове дно.
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14.09.2020 15:13 Ответить
они своими вылечиваниями всю статистику портят
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14.09.2020 15:18 Ответить
Як ви замітили всі чиновники,депутати,високопосадовці - всі виліковуються від коронавірусу,це тому що в них грошей багато?
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14.09.2020 15:19 Ответить
За вьіходньіе?! В лабораторию героя! Потом такую турбо-вакцину можно будет по всему миру продавать!
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14.09.2020 15:28 Ответить
А вы смотрели видео, как Хомчак уезжал из Иловайска на инкассаторской машине?
Ой не по нутру ему расийская инспекция....
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14.09.2020 15:44 Ответить
Ну надо же -исцеление святым Йоргеном
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14.09.2020 16:08 Ответить
Очень быстро заболел, но еще быстрее выздоровел. Зеленский хоть понял, как можно за 4 дня побороть ковид?.))
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14.09.2020 17:36 Ответить
Ну це ж державна зрада,
слідство розбереться з ідіотами
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14.09.2020 17:38 Ответить
Зелені ********* Україну своєю брехнею. Є ж посльства, вони все це фіксують і роблять висновки.
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14.09.2020 20:50 Ответить
 
 