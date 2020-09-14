Хомчак вылечился от COVID-19, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания поздравил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака с выздоровлением от COVID-19.
Руслан Хомчак отметил, что ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил стабильно контролированная. В то же время он сообщил статистику, что 11 человек из зоны проведения ООС - активные больные COVID-19 - проходят лечение дома, а 43 человека находятся на самоизоляции. Среди них - представители ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", - отметил Владимир Зеленский.
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за ЧЕТЫРЕ ДНЯ?!!!
нашим медикам пора давать Нобелевские Премии?!!
А был ли мальчик? Пардон -- COVID?
- А-а-а! Мама!!!...
Другий питає
- Ти що, поранений? Де болить?
- Не чую болю, мабуть, больовий шок... Тільки відчуваю, як щось гаряче по ногах пливе...
Всё просто.
Нет парашных "инспекторов" на фронте нет и короновируса.
И я так понимаю, стремно стало за «инспектирование» и решил пропетлять.........
(в стилі армійських афоризмів)
Ой не по нутру ему расийская инспекция....
слідство розбереться з ідіотами