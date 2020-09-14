Хомчак вылечился от COVID-19, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания поздравил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака с выздоровлением от COVID-19.

Руслан Хомчак отметил, что ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил стабильно контролированная. В то же время он сообщил статистику, что 11 человек из зоны проведения ООС - активные больные COVID-19 - проходят лечение дома, а 43 человека находятся на самоизоляции. Среди них - представители ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", - отметил Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главнокомандующий ВСУ Хомчак заразился COVID-19