Хомчак вилікувався від COVID-19, - ОП

Президент України Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради привітав Головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака з одужанням від COVID-19.

Руслан Хомчак зазначив, що ситуація з коронавірусом у зоні проведення операції Об'єднаних сил стабільно контрольована. Водночас він повідомив статистику, що 11 осіб із зони проведення ООС - активні хворі на COVID-19 - проходять лікування вдома, а 43 особи перебувають на самоізоляції. Серед них - представники ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Вітаю вас з подоланням цієї хвороби. Бажаю вам і надалі міцного здоров’я та імунітету", – зауважив Володимир Зеленський.

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