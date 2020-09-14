Хомчак вилікувався від COVID-19, - ОП
Президент України Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради привітав Головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака з одужанням від COVID-19.
Руслан Хомчак зазначив, що ситуація з коронавірусом у зоні проведення операції Об'єднаних сил стабільно контрольована. Водночас він повідомив статистику, що 11 осіб із зони проведення ООС - активні хворі на COVID-19 - проходять лікування вдома, а 43 особи перебувають на самоізоляції. Серед них - представники ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Вітаю вас з подоланням цієї хвороби. Бажаю вам і надалі міцного здоров’я та імунітету", – зауважив Володимир Зеленський.
Топ коментарі
+38 а ес #372967
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+24 Small Jerboa
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+22 Скрепы неизвестно чего
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за ЧЕТЫРЕ ДНЯ?!!!
нашим медикам пора давать Нобелевские Премии?!!
А был ли мальчик? Пардон -- COVID?
- А-а-а! Мама!!!...
Другий питає
- Ти що, поранений? Де болить?
- Не чую болю, мабуть, больовий шок... Тільки відчуваю, як щось гаряче по ногах пливе...
Всё просто.
Нет парашных "инспекторов" на фронте нет и короновируса.
И я так понимаю, стремно стало за «инспектирование» и решил пропетлять.........
(в стилі армійських афоризмів)
Ой не по нутру ему расийская инспекция....
слідство розбереться з ідіотами