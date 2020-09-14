Госбюджет-2021 предусматривает 4,2 млрд грн на поддержку украинских аграриев, - Кабмин

Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" предусматривает 4,2 млрд грн по программе поддержки аграриев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой сайт Кабинета Министров.

"На поддержку аграриев - 4,2 млрд грн", - отметили там.

Отметим, правительство на внеочередном заседании 14 сентября утвердило проект госбюджета на 2021 год.

На 2020 год из бюджета выделено 4 млрд по программам господдержки АПК, из них по состоянию на начало сентября выплачено 1,11 млрд грн.

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