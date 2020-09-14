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Госбюджет-2021 предусматривает 4,2 млрд грн на поддержку украинских аграриев, - Кабмин

Госбюджет-2021 предусматривает 4,2 млрд грн на поддержку украинских аграриев, - Кабмин

Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" предусматривает 4,2 млрд грн по программе поддержки аграриев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой сайт Кабинета Министров.

"На поддержку аграриев - 4,2 млрд грн", - отметили там.

Отметим, правительство на внеочередном заседании 14 сентября утвердило проект госбюджета на 2021 год.

На 2020 год из бюджета выделено 4 млрд по программам господдержки АПК, из них по состоянию на начало сентября выплачено 1,11 млрд грн.

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аграрии (270) госбюджет (1186) Кабмин (14027)


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Госбюджет-2021 предусматривает 4,2 млрд грн на поддержку украинских аграриев, - Кабмин

Ага , значит картопля в ОПГ Маркетопт будет стоить 20 грн .
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14.09.2020 14:39 Ответить
А чому тобі з зарплатою $4000 перейматись?
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14.09.2020 14:41 Ответить
А можно я угадаю фамилии этих «агарариев»: косюк и бахматюк? )))
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14.09.2020 14:53 Ответить
це бабло - 4,2 млрд грн - потім в якому дерибанному фонді акомулюватимуться?
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14.09.2020 14:56 Ответить
Чтобы выделить из распиляного бюджета нужно изъять в бюджет в три раза больше.

Закон об изъятии 12 млрд. у аграриев для выделения 4 млрд. отдельным аграриям в качестве антипротестной смазки при отнятии земли у аграриев в пользу транснациональных корпораций.
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14.09.2020 15:28 Ответить
А ещё поддержим шахтёров, металлургов, авиастроителей и т.д. В результате они будут экспортировать по демпинговым ценам. А нам - те же высокие цены на эл.энергию, авиабилеты и курятину
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14.09.2020 16:14 Ответить
Аграрії зараз найбагатші. Подивіться на яких джипах фермери і їх родичі їздять!
І які команди грають в футбольній премєрлізі!
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14.09.2020 17:41 Ответить
 
 