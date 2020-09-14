УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11911 відвідувач онлайн
Новини
680 7

Держбюджет-2021 передбачає 4,2 млрд грн на підтримку українських аграріїв, - Кабмін

Держбюджет-2021 передбачає 4,2 млрд грн на підтримку українських аграріїв, - Кабмін

Проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" передбачає 4,2 млрд грн за програмою підтримки аграріїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабінету Міністрів.

"На підтримку аграріїв - 4,2 млрд грн", - зазначили там.

Зауважмо, уряд на позачерговому засіданні 14 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік.

На 2020 рік з бюджету виділено 4 млрд за програмами державної підтримки АПК, з них станом на початок вересня виплачено 1,11 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного року Фонду боротьби з COVID-19 не буде, витрати спрямують на головних розпорядників - МОЗ та Міносвіти, - Марченко

Автор: 

аграрії (1473) держбюджет (2394) Кабмін (14090)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Госбюджет-2021 предусматривает 4,2 млрд грн на поддержку украинских аграриев, - Кабмин

Ага , значит картопля в ОПГ Маркетопт будет стоить 20 грн .
показати весь коментар
14.09.2020 14:39 Відповісти
А чому тобі з зарплатою $4000 перейматись?
показати весь коментар
14.09.2020 14:41 Відповісти
А можно я угадаю фамилии этих «агарариев»: косюк и бахматюк? )))
показати весь коментар
14.09.2020 14:53 Відповісти
це бабло - 4,2 млрд грн - потім в якому дерибанному фонді акомулюватимуться?
показати весь коментар
14.09.2020 14:56 Відповісти
Чтобы выделить из распиляного бюджета нужно изъять в бюджет в три раза больше.

Закон об изъятии 12 млрд. у аграриев для выделения 4 млрд. отдельным аграриям в качестве антипротестной смазки при отнятии земли у аграриев в пользу транснациональных корпораций.
показати весь коментар
14.09.2020 15:28 Відповісти
А ещё поддержим шахтёров, металлургов, авиастроителей и т.д. В результате они будут экспортировать по демпинговым ценам. А нам - те же высокие цены на эл.энергию, авиабилеты и курятину
показати весь коментар
14.09.2020 16:14 Відповісти
Аграрії зараз найбагатші. Подивіться на яких джипах фермери і їх родичі їздять!
І які команди грають в футбольній премєрлізі!
показати весь коментар
14.09.2020 17:41 Відповісти
 
 