Держбюджет-2021 передбачає 4,2 млрд грн на підтримку українських аграріїв, - Кабмін

Проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" передбачає 4,2 млрд грн за програмою підтримки аграріїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабінету Міністрів.

"На підтримку аграріїв - 4,2 млрд грн", - зазначили там.

Зауважмо, уряд на позачерговому засіданні 14 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік.

На 2020 рік з бюджету виділено 4 млрд за програмами державної підтримки АПК, з них станом на початок вересня виплачено 1,11 млрд грн.

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