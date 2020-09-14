Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять Закон о разведке
14 сентября в режиме видеоконференции состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Об этом сообщат Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.
Члены Комитета рассмотрели проект Закона о разведке №2412-д и по результатам рассмотрения принято решение рекомендовать Верховной Раде принять его в повторном втором чтении и в целом.
Народные депутаты также рассмотрели проект Закона о внесении изменения в статью 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" по военно-квартирной повинности для физических и юридических лиц №3968.
Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить законопроект в повестку дня четвертой сессии и рекомендовать по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении вернуть его субъекту права законодательной инициативы на доработку.
Напомним, 21 июля ВР отправила на повторное второе чтение законопроект №2412-д "О разведке". Направление на доработку поддержал 231 парламентарий.
В законопроекте Службу безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, однако ведомство определили как субъект разведывательного сообщества.
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