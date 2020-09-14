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Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять Закон о разведке

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять Закон о разведке

14 сентября в режиме видеоконференции состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщат Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Члены Комитета рассмотрели проект Закона о разведке №2412-д и по результатам рассмотрения принято решение рекомендовать Верховной Раде принять его в повторном втором чтении и в целом.

Народные депутаты также рассмотрели проект Закона о внесении изменения в статью 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" по военно-квартирной повинности для физических и юридических лиц №3968.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить законопроект в повестку дня четвертой сессии и рекомендовать по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении вернуть его субъекту права законодательной инициативы на доработку.

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Напомним, 21 июля ВР отправила на повторное второе чтение законопроект №2412-д "О разведке". Направление на доработку поддержал 231 парламентарий.

В законопроекте Службу безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, однако ведомство определили как субъект разведывательного сообщества.

ВР (29247) оборона (5206) разведка (4175)


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Через шесть лет войны...
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14.09.2020 15:00 Ответить
Может под новый союз с Московией готовят закон?
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14.09.2020 15:05 Ответить
О какой? Той, которая будет штатной структурой мордорской? У нас после последних событий разве ещё осталась разведка? Ещё не всех дерьмак кацапам сдал, не всех ещё зЭ-лошара оманская со службы повыгоняла???
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14.09.2020 15:01 Ответить
в спам, лапоть.
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14.09.2020 15:05 Ответить
Так и у Шайбу было,ты наверное оттуда строчишь?
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14.09.2020 15:07 Ответить
на яух принимать законы о разведке , если любую операцию разведки слуги каломыйского тут же сдают рашке? это что лицемерие или фарисейство? если у нас депутаты имеющие допуск к держтаемныце спокойно ездят в москву к путлеру или встречаються в омане с главами спецслужб рашки то о каких законах и о каких разведке и контрразведке може идти речь? на фига тогда эти законы? чтобы их не выполнять? закон ради закона? или просто имитация бурной деятельности?
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14.09.2020 15:27 Ответить
Їх би до стінки за законом революційної доцільності, одні ризикують життям виборюючи перемогу, а ці виродки тупо здають і територію і спецоперації ворогу. Однак цивілізація, тому є шлях всім іти на вибори бо слуги олігархії вже в лайні по вуха.
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14.09.2020 16:30 Ответить
 
 