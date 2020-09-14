Комітет з питань нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити Закон про розвідку

14 вересня в режимі відеоконференції відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Члени Комітету розглянули проєкт Закону про розвідку №2412-д і за результатами розгляду ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити його в повторному другому читанні та в цілому.

Народні депутати також розглянули проєкт Закону про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо військово-квартирної повинності для фізичних і юридичних осіб №3968.

Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді внести законопроєкт до порядку денного четвертої сесії і рекомендувати за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні повернути його суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

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Нагадаємо, 21 липня Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт №2412-д "Про розвідку". Направлення на доопрацювання підтримав 231 парламентар.

У законопроєкті Службу безпеки України вилучили з переліку розвідувальних органів, проте відомство визначили як суб'єкт розвідувальної спільноти.