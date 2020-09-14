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Комітет з питань нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити Закон про розвідку

Комітет з питань нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити Закон про розвідку

14 вересня в режимі відеоконференції відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Члени Комітету розглянули проєкт Закону про розвідку №2412-д і за результатами розгляду ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити його в повторному другому читанні та в цілому.

Народні депутати також розглянули проєкт Закону про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо військово-квартирної повинності для фізичних і юридичних осіб №3968.

Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді внести законопроєкт до порядку денного четвертої сесії і рекомендувати за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні повернути його суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

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Нагадаємо, 21 липня Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт №2412-д "Про розвідку". Направлення на доопрацювання підтримав 231 парламентар.

У законопроєкті Службу безпеки України вилучили з переліку розвідувальних органів, проте відомство визначили як суб'єкт розвідувальної спільноти.

Автор: 

ВР (14975) оборона (4781) розвідка (3862)


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Через шесть лет войны...
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14.09.2020 15:00 Відповісти
Может под новый союз с Московией готовят закон?
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14.09.2020 15:05 Відповісти
О какой? Той, которая будет штатной структурой мордорской? У нас после последних событий разве ещё осталась разведка? Ещё не всех дерьмак кацапам сдал, не всех ещё зЭ-лошара оманская со службы повыгоняла???
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14.09.2020 15:01 Відповісти
в спам, лапоть.
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14.09.2020 15:05 Відповісти
Так и у Шайбу было,ты наверное оттуда строчишь?
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14.09.2020 15:07 Відповісти
на яух принимать законы о разведке , если любую операцию разведки слуги каломыйского тут же сдают рашке? это что лицемерие или фарисейство? если у нас депутаты имеющие допуск к держтаемныце спокойно ездят в москву к путлеру или встречаються в омане с главами спецслужб рашки то о каких законах и о каких разведке и контрразведке може идти речь? на фига тогда эти законы? чтобы их не выполнять? закон ради закона? или просто имитация бурной деятельности?
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14.09.2020 15:27 Відповісти
Їх би до стінки за законом революційної доцільності, одні ризикують життям виборюючи перемогу, а ці виродки тупо здають і територію і спецоперації ворогу. Однак цивілізація, тому є шлях всім іти на вибори бо слуги олігархії вже в лайні по вуха.
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14.09.2020 16:30 Відповісти
 
 