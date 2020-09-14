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Новости Бюджет-2021
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В Госбюджете-2021 нет сокращения расходов на социальные выплаты, - Марченко

В Госбюджете-2021 нет сокращения расходов на социальные выплаты, - Марченко

В проекте Государственного бюджета-2021 нет сокращения расходов на социальные выплаты. Расходы на социальную защиту составят 324 млрд гривен.

Об этом на презентации проекта заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Никаких сокращений расходов на социальные выплаты не предусматривается", - заявил Марченко.

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Отметим, в проекте государственного бюджета на следующий год расходы на социальную защиту населения составят 324 млрд гривен - это на 7,5 млрд гривен больше, чем в 2020 году. Из этой суммы расходы для пенсионного фонда составят 204 млрд гривен.

Автор: 

госбюджет (1186) соцвыплаты (505) соцпомощь (247) Марченко Сергей (298)


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А вони, взагалі, є?
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14.09.2020 15:48 Ответить
снова зрада.
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15.09.2020 04:33 Ответить
 
 